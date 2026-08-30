Brembo'dan 8.500 Nm tork üreten canavar fren kaliperi: İlk hangi araçta kullanılacak?

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Dünyaca ünlü fren sistemleri üreticisi Brembo, bugüne kadar ürettiği en büyük ve en güçlü fren kaliperini tanıttı. Ancak İtalyan üreticinin Boldika adını verdiği bu yeni mühendislik harikası, alışılmışın aksine Ferrari veya Porsche gibi süper spor otomobillerde değil, yaklaşık 4 tonluk devasa bir elektrikli pick-up modelinde sahneye çıkacak.

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Boldika ilk olarak Chevrolet Silverado EV RST Stars & Steel Edition modelinde kullanılacak. Zira, 700 beygiri aşan gücüyle 0'dan 100 km/s hıza 5 saniyenin altında ulaşabilen 4 tonluk bu heybetli aracı güvenle durdurabilmek için üst düzey bir fren performansı gerekiyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araçlarda kullanılan ağır batarya paketleri, aracın toplam ağırlığını önemli ölçüde artırırken fren sistemlerinin üzerindeki yükü de büyütüyor. Brembo bu ihtiyaca yanıt vermek üzere Boldika'yı 8.500 Nm'nin üzerinde frenleme torku üretebilecek şekilde geliştirdi. Bu değer markanın bugüne kadar ulaştığı en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Üç parçalı yapı ve dökme demir köprü

Boldika'nın teknik yapısında da önemli yenilikler yer alıyor. Altı pistonlu sabit kaliper, iki alüminyum gövde parçası ile bunları birbirine bağlayan dökme demir merkezi köprüden oluşan üç parçalı hibrit bir yapıya sahip.

Tam Boyutta Gör Brembo için bir ilk olan bu hibrit tasarım, yüksek frenleme performansının gerektirdiği sağlamlığı korurken ağırlığın da kontrol altında tutulmasını sağlıyor. İlk uygulamada kırmızı renkle sunulan ve kaslı bir tasarıma sahip olan kaliper, yüksek performansına karşın 20 inç ve üzerindeki jantlara uyum sağlayacak kadar kompakt bir yapıda tasarlanmış.

Daha fazla menzil ve düşük aşınma

Sistemde yalnızca frenleme gücü değil, verimlilik de ön planda tutulmuş Boldika'da kullanılan Enesys teknolojisi, sürücü ayağını fren pedalından çektiği anda balataları hızlı ve hassas bir biçimde başlangıç konumuna geri çekiyor. Bu sayede frenleme yapılmadığı sırada balata ile disk arasındaki gereksiz temas ve artık sürtünme azaltılarak enerji kaybının önüne geçiliyor.

Tam Boyutta Gör Sürtünmeden kaynaklanan kaybın azalması, özellikle elektrikli araçlarda menzilin artırılmasına katkı sağlarken, balataların gereksiz yere aşınmasını da önleyerek kullanım ömrünün uzamasına yardımcı oluyor.

Yüksek performanslı fren kaliperleri uzun yıllar boyunca süper spor otomobillerle özdeşleşti. Ancak ağırlıkları 2.5 tonu rahatlıkla aşan yeni nesil elektrikli SUV ve pick-up modelleri, güçlü fren sistemlerine olan ihtiyacı bu segmente de taşıdı. Brembo'nun yeni Boldika kaliperini önümüzdeki dönemde hem elektrikli hem de içten yanmalı büyük SUV ve pick-up modellerinde daha sık görebiliriz.

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Brembo'dan 8.500 Nm tork üreten canavar fren kaliperi

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