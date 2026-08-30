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    Brembo'dan 8.500 Nm tork üreten canavar fren kaliperi: İlk hangi araçta kullanılacak?

    Fren sistemleri devi Brembo, ağır elektrikli araçların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarladığı en büyük ve en güçlü fren kaliperini tanıttı. Boldika sisteminin ilk kullanılacağı model de açıklandı.

    Brembo'dan 8.500 Nm tork üreten canavar fren kaliperi Tam Boyutta Gör
    Dünyaca ünlü fren sistemleri üreticisi Brembo, bugüne kadar ürettiği en büyük ve en güçlü fren kaliperini tanıttı. Ancak İtalyan üreticinin Boldika adını verdiği bu yeni mühendislik harikası, alışılmışın aksine Ferrari veya Porsche gibi süper spor otomobillerde değil, yaklaşık 4 tonluk devasa bir elektrikli pick-up modelinde sahneye çıkacak.

    Boldika ilk olarak Chevrolet Silverado EV RST Stars & Steel Edition modelinde kullanılacak. Zira, 700 beygiri aşan gücüyle 0'dan 100 km/s hıza 5 saniyenin altında ulaşabilen 4 tonluk bu heybetli aracı güvenle durdurabilmek için üst düzey bir fren performansı gerekiyor.

    Brembo'dan 8.500 Nm tork üreten canavar fren kaliperi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlarda kullanılan ağır batarya paketleri, aracın toplam ağırlığını önemli ölçüde artırırken fren sistemlerinin üzerindeki yükü de büyütüyor. Brembo bu ihtiyaca yanıt vermek üzere Boldika'yı 8.500 Nm'nin üzerinde frenleme torku üretebilecek şekilde geliştirdi. Bu değer markanın bugüne kadar ulaştığı en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

    Üç parçalı yapı ve dökme demir köprü

    Boldika'nın teknik yapısında da önemli yenilikler yer alıyor. Altı pistonlu sabit kaliper, iki alüminyum gövde parçası ile bunları birbirine bağlayan dökme demir merkezi köprüden oluşan üç parçalı hibrit bir yapıya sahip.

    Brembo'dan 8.500 Nm tork üreten canavar fren kaliperi Tam Boyutta Gör
    Brembo için bir ilk olan bu hibrit tasarım, yüksek frenleme performansının gerektirdiği sağlamlığı korurken ağırlığın da kontrol altında tutulmasını sağlıyor. İlk uygulamada kırmızı renkle sunulan ve kaslı bir tasarıma sahip olan kaliper, yüksek performansına karşın 20 inç ve üzerindeki jantlara uyum sağlayacak kadar kompakt bir yapıda tasarlanmış.

    Daha fazla menzil ve düşük aşınma

    Sistemde yalnızca frenleme gücü değil, verimlilik de ön planda tutulmuş Boldika'da kullanılan Enesys teknolojisi, sürücü ayağını fren pedalından çektiği anda balataları hızlı ve hassas bir biçimde başlangıç konumuna geri çekiyor. Bu sayede frenleme yapılmadığı sırada balata ile disk arasındaki gereksiz temas ve artık sürtünme azaltılarak enerji kaybının önüne geçiliyor.

    Brembo'dan 8.500 Nm tork üreten canavar fren kaliperi Tam Boyutta Gör
    Sürtünmeden kaynaklanan kaybın azalması, özellikle elektrikli araçlarda menzilin artırılmasına katkı sağlarken, balataların gereksiz yere aşınmasını da önleyerek kullanım ömrünün uzamasına yardımcı oluyor.

    Yüksek performanslı fren kaliperleri uzun yıllar boyunca süper spor otomobillerle özdeşleşti. Ancak ağırlıkları 2.5 tonu rahatlıkla aşan yeni nesil elektrikli SUV ve pick-up modelleri, güçlü fren sistemlerine olan ihtiyacı bu segmente de taşıdı. Brembo'nun yeni Boldika kaliperini önümüzdeki dönemde hem elektrikli hem de içten yanmalı büyük SUV ve pick-up modellerinde daha sık görebiliriz.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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