Brembo'dan 8.500 Nm tork üreten canavar fren kaliperi: İlk hangi araçta kullanılacak?

Boldika ilk olarak Chevrolet Silverado EV RST Stars & Steel Edition modelinde kullanılacak. Zira, 700 beygiri aşan gücüyle 0'dan 100 km/s hıza 5 saniyenin altında ulaşabilen 4 tonluk bu heybetli aracı güvenle durdurabilmek için üst düzey bir fren performansı gerekiyor.
Üç parçalı yapı ve dökme demir köprü
Boldika'nın teknik yapısında da önemli yenilikler yer alıyor. Altı pistonlu sabit kaliper, iki alüminyum gövde parçası ile bunları birbirine bağlayan dökme demir merkezi köprüden oluşan üç parçalı hibrit bir yapıya sahip.
Daha fazla menzil ve düşük aşınma
Sistemde yalnızca frenleme gücü değil, verimlilik de ön planda tutulmuş Boldika'da kullanılan Enesys teknolojisi, sürücü ayağını fren pedalından çektiği anda balataları hızlı ve hassas bir biçimde başlangıç konumuna geri çekiyor. Bu sayede frenleme yapılmadığı sırada balata ile disk arasındaki gereksiz temas ve artık sürtünme azaltılarak enerji kaybının önüne geçiliyor.
Yüksek performanslı fren kaliperleri uzun yıllar boyunca süper spor otomobillerle özdeşleşti. Ancak ağırlıkları 2.5 tonu rahatlıkla aşan yeni nesil elektrikli SUV ve pick-up modelleri, güçlü fren sistemlerine olan ihtiyacı bu segmente de taşıdı. Brembo'nun yeni Boldika kaliperini önümüzdeki dönemde hem elektrikli hem de içten yanmalı büyük SUV ve pick-up modellerinde daha sık görebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim