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    Çip tedarikçisi Broadcom, Apple ile anlaşmasını 2031'e kadar uzattı

    Broadcom, Apple ile olan çip ortaklığını 2031 yılına kadar uzatmayı kabul etti. Bu anlaşma, çok çeşitli özel çiplerin geliştirilmesi ve tedarikini kapsıyor. İşte ayrıntılar:

    broadcom apple çip tedarik anlaşması 2031 Tam Boyutta Gör
    Broadcom, Apple ile olan iş birliğini 2031 yılına kadar uzattı. Çip tedarikçisi, şirketin cihazlarının birden fazla nesli için ürün geliştirmeyi ve tedarik etmeyi planlıyor.

    Broadcom Pazartesi günü yaptığı açıklamada özel çipler geliştirmek ve tedarik etmek için Apple ile iş birliğinin 2031 yılına kadar uzatma konusunda anlaştıklarını söyledi. Bu açıklamanın ardından Broadcom’un hisseleri yükseldi.

    Apple, C1 modemi de dahil olmak üzere kendi çiplerini geliştirmesine rağmen, kablosuz ve radyo frekansı bileşenleri için Broadcom ile çalışıyor.

    Çip tedarikçisi, iPhone'larda hücresel ağlara bağlanmak için kullanılan radyo frekansı çipleri, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı çipleri ve diğer ağ yarı iletkenleri de dahil olmak üzere Apple'a çok uzun zamandır önemli bileşenler tedarik ediyor.

    Analistlere göre Apple, Broadcom'un yıllık gelirinin yaklaşık %20'sini oluşturuyor; bu da onu çip üreticisinin en büyük müşterilerinden biri yapıyor.

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