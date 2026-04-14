BTK, idari para cezalarında rekor artışa imza attı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan mali raporlarda kurumun kestiği idari para cezalarındaki artış dikkat çekti. 2026’nın ilk çeyreğinde toplanan ceza miktarı, 2025’in ilk çeyreğini 12’ye katladı.

BTK; mevzuata aykırı davranışlarda bulunan mobil operatörlere, internet servis sağlayıcılara, müşteri temsilcilerine, web sitelere, posta ve kargo taşımacılık sektörüne idari para cezaları kesiyor.

2025'te yıllık artış rekoru kırıldı

Tam Boyutta Gör

2024 yılında yaklaşık 350 milyon TL idari para cezası geliri elde eden BTK, 2025 yılında yaklaşık 2 milyar TL idari para cezası geliri elde etti. Yıllık artış yüzde 471 oranında oldu. Bu oran, kurum tarihindeki en büyük yıllık sıçrama olarak kayıtlara geçti.

2026 ilk çeyreğinde 12 kat artış

2025’te cezalarda büyük gelirlerinde büyük sıçrama yaşayan BTK, 2026’ya da önemli artışla girdi. 2025 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 27,4 milyon TL para cezası toplanırken 2026’nın ilk çeyreğinde 12 kat artışla 344,34 milyon TL ceza tahsil edildi. 2026’nın ilk çeyreğinde toplanan ceza miktarı, 2024’ün tamamında toplanan ceza miktarını (350,7 milyon TL) şimdiden yakalamış oldu.

BTK kimlere ceza kesiyor?

BTK, hem elektronik haberleşme hem de posta sektöründe düzenli ve şikayete bağlı denetimler yürütüyor. Mobil operatörler (Turkcell, Türk Telekom, Vodafone vb.) ve internet servis sağlayıcılarına; fatura hataları, haksız ücretlendirmeler, hizmet kalitesi (şebeke/hız sorunları), kişisel veri ihlalleri ve regülasyon kurallarına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezaları kesiliyor. Taşımacılık sektöründe ise lisanssız taşımacılık, gönderilerin hasar görmesi/kaybolması, zamanında teslimat yapılmaması ve tüketici mağduriyetlerini gidermemeleri nedeniyle BTK tarafından para cezaları uygulanıyor

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

BTK, idari para cezalarında rekor artışa imza attı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: