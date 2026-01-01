Tek kayıt iki telefon dönemi sona erdi, IMEI kaydı yaparken dikkat

Tek kayıt iki cihaz dönemi bitti
Bugüne kadar kullanıcılar e-Devlet üzerinden IMEI-1 ve IMEI-2 boşluklarına iki farklı fiziksel telefon kaydederek tek harç ile iki cihazı kullanabiliyordu. BTK yaptığı açıklamada artık buna izin verilmeyeceğini duyurdu. BTK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“E-Devlet üzerinden hizmete sunulan IMEI Kaydet hizmeti aracılığıyla IMEI-1 ve IMEI-2 alanlarında IMEI beyanında bulunularak gerçekleştirilen başvurulara ilişkin olarak Kurumumuzca yürütülen teknik incelemelerde, bazı başvurularda beyan edilen birinci ve ikinci IMEI numaralarının aynı cep telefonuna ait olmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bu türde gerçekleştirilen kayıt işlemlerinde birinci IMEI numarası, haberleşme hizmetlerine açık (kayıtlı) bırakılırken, başka bir cep telefonuna ait olduğu belirlenen ikinci IMEI numarası ise kayıt dışına alınarak, yüz yirmi (120) gün boyunca haberleşme hizmetlerine açık tutulduktan sonra kapatılacaktır.”
Bu şekilde kayıtlı cihazları olan kullanıcıların e-Devlet üzerinden IMEI Sorgulama kısmına girerek cihazın kayıtlı olup olmadığını değil eşleşmiş numara ile kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Ayrıca telefonda *#06# tuşlayarak cihazın kutusu ile çıkan IMEI numarası karşılaştırılabilir.
Özellikle yurt dışından telefon getirecek ya da ikinci el telefon satın alacak kullanıcıların Pasaport kayıtlı cihazlarda yabancı IMEI kaydı konusunu mutlaka teyit ettirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde telefon iletişime kapatılabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: