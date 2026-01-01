Tek kayıt iki telefon dönemi sona erdi, IMEI kaydı yaparken dikkat

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör 2026 yılına girmemiz ile birlikte Bilgi Teknolojileri Kurumu – BTK, yurt dışı cihazları ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Artık kayıtsız telefonların pasaporta işlenmesi esnasında aynı kasada yer alan IMEI sinyalleri dikkate alınacak.

Tek kayıt iki cihaz dönemi bitti

Bugüne kadar kullanıcılar e-Devlet üzerinden IMEI-1 ve IMEI-2 boşluklarına iki farklı fiziksel telefon kaydederek tek harç ile iki cihazı kullanabiliyordu. BTK yaptığı açıklamada artık buna izin verilmeyeceğini duyurdu. BTK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“E-Devlet üzerinden hizmete sunulan IMEI Kaydet hizmeti aracılığıyla IMEI-1 ve IMEI-2 alanlarında IMEI beyanında bulunularak gerçekleştirilen başvurulara ilişkin olarak Kurumumuzca yürütülen teknik incelemelerde, bazı başvurularda beyan edilen birinci ve ikinci IMEI numaralarının aynı cep telefonuna ait olmadığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda bu türde gerçekleştirilen kayıt işlemlerinde birinci IMEI numarası, haberleşme hizmetlerine açık (kayıtlı) bırakılırken, başka bir cep telefonuna ait olduğu belirlenen ikinci IMEI numarası ise kayıt dışına alınarak, yüz yirmi (120) gün boyunca haberleşme hizmetlerine açık tutulduktan sonra kapatılacaktır.”

PC sektöründe kıtlık başlıyor 5 gün önce eklendi

Bu şekilde kayıtlı cihazları olan kullanıcıların e-Devlet üzerinden IMEI Sorgulama kısmına girerek cihazın kayıtlı olup olmadığını değil eşleşmiş numara ile kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Ayrıca telefonda *#06# tuşlayarak cihazın kutusu ile çıkan IMEI numarası karşılaştırılabilir.

Özellikle yurt dışından telefon getirecek ya da ikinci el telefon satın alacak kullanıcıların Pasaport kayıtlı cihazlarda yabancı IMEI kaydı konusunu mutlaka teyit ettirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde telefon iletişime kapatılabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: