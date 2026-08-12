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    BTK mobil hat kısıtlamalarını 6 ay erteledi: İşte yeni tarihler

    BTK, limit üzerindeki mobil hatların kapatılma tarihini ve yabancı abonelerin kayıt güncelleme süresini 6 ay erteledi. Mevcut hatlar 2027'ye kadar kullanılabilecek.

    BTK mobil hat kısıtlamalarını 6 ay erteledi: İşte yeni tarihler Tam Boyutta Gör
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’de sahte SIM kartlar ile yapılan dolandırıcılıkları engellemek adına kişinin sahip olabileceği mobil hat sayısına ve yabancıların hat kullanımına sınırlama getirmişti. BTK’dan yapılan yeni bir düzenlemeyle hatların kapatılma takvimi 6 ay ertelendi.

    Sınırın üzerindeki hatlar 2027’de kapanacak

    BTK’nın düzenlemesine göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kendi adına en fazla 6 mobil hat kullanabiliyor. Sınırın üzerindeki hatlar hatların 25 Aralık 2026’da kapatılması planlanıyordu. Yeni kararla bu tarih 6 ay ertelendi ve 25 Haziran 2027’ye çekildi.

    • Aynı mobil operatör üzerinden bir kişi adına açılabilecek bireysel hat sayısı:
    • Türk vatandaşları için 6,
    • Yabancı kimlik numarasına sahip yabancılar için 3,
    • Yabancı kimlik numarası bulunmayan ve pasaport bilgileriyle işlem yapan yabancılar için 1 olarak uygulanacak.

    Kurumsal abonelerde genel limit 100 hat olarak korunurken, mikro işletmeler için 200, küçük işletmeler için 500, orta büyüklükteki işletmeler için ise 2 bin hat sınırı geçerli olacak.

    Yabancılara tanınan süre uzadı

    Mayıs ayında yapılan düzenlemeye göre yabancı uyruklu kişilerin mobil abonelik kayıtlarını güncellemeleri gerekiyor. Bu güncelleme için 25 Haziran 2026’dan itibaren 6 aylık süre tanınmıştı. Yeni kararla bu süre 12 aya çıkarıldı. Daha önce 5 Eylül 2026 olarak belirlenen kısıtlama başlangıcı 5 Mart 2027’ye, 24 Ekim 2026 olan son tarih ise 23 Nisan 2027’ye ertelendi. Güncellenmeyen yabancı abonelerin hatlarına bu tarihten itibaren kısıtlama uygulanacak.

    Belirli makamlardaki kişilerin hat sınırlaması kaldırılabilecek

    Yeni yayımlanan kararda belirli hukuki statüye sahip abonelere hat sayısı konusunda muafiyet getirildi. BTK, muafiyet tanınan hukuki statüleri belirleyecek. Bu statüler, ilgili bakanlıkların uygun görmesi halinde BTK’nın internet sitesinde açıklanacak.

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