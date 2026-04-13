Türkiye'nin internet raporu açıklandı: En çok hangi uygulamalar kullanılıyor?

BTK raporuna göre Türkiye’de toplam internet trafiğinin çok büyük bölümünü (yüzde 65,8) medya akış platformları oluşturuyor. Ardından yüzde 14,7 ile webde gezinme, yüzde 5,4 ile anlık mesajlaşma ve yüzde 3,3 ile online oyunlar takip ediyor.
En çok internet trafiğine sahip uygulamalar
Kategori bağımsız olarak en çok internet tüketiminin olduğu platformlara bakıldığında ilk sırada YouTube, ardından Instagram ve TikTok yer aldı.
En çok kullanılan medya akış platformları
Medya akış (Streaming Media) kategorisinde en çok internet trafiği oluşturan uygulama yüzde 57,2 ile YouTube olurken onu yüzde 16,8 ile Instagram ve yüzde 6,1 ile TikTok takip etti. Medya akış kategorisinde yüzde 5,9’luk trafik payına sahip olan Netflix ise en çok trafik tüketen dijital içerik platformu oldu.
En çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları
Anlık mesajlaşma kategorisinde internet trafiğinin yüzde 64,1’ini Instagram, yüzde 15,2’sini Facebook ve yüzde 10,9’unu WhatsApp ve yüzde 7,4’ünü Telegram oluşturdu. WhatsApp ile Telegram arasındaki farkın yalnızca yüzde 3,5’lik fark olması şaşırttı.
İnternet üzerinden sesli veya görüntülü görüşme uygulamalarında ise WhatsApp yüzde 55,9 ile birinci sırada. Sonrasında yüzde 11,5 ile Facebook ve yüzde 10,4 ile FaceTime geliyor.
Oyunda Steam zirvede
Online oyun kategorisindeki trafik tüketimi incelendiğinde ise burada Steam’in yüzde 35,6 pay ile zirvede yer aldığı, sonrasında ise yüzde 21,9 ile PlayStation’un, yüzde 9 ile Epic Games’in, yüzde 5,3 ile Xbox’ın takip ettiğini görüyoruz.
Bulut depolama platformlarında iCloud açık ara önde
Bulut tabanlı depolama platformlarının trafik tüketimleri incelendiğinde iCloud yüzde 64'lük pay ile rakiplerine açık ara fark atarken ardından yüzde 6,8 ile Google Cloud ve yüzde 5,7 ile Google Fotoğraflar geliyor.