Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 15-30 Eylül 2026

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Sinema dünyası için son derece durgun başlayan Eylül ayı, üçüncü haftası itibarıyla biraz daha hareketlenmeye başlıyor. Resident Evil ve Kehanet gibi bu ayın en dikkat çekici yapımları, önümüzdeki 15 gün içinde sinemaseverlelre buluşacak. Diğer yandan Avengers: Endgame de yıllar sonra beyaz perdeye geri dönecek.

Eylül Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Eylül ayında çıkacak en dikkat çekici filmler:

1️⃣ Resident Evil

Tam Boyutta Gör Eylül ayının belki de en dikkat çekici filmi Resident Evil. Yepyeni bir serinin ilk filmi olarak hazırlanan bu yeni film, Weapons ile son yılların dikkat çekici korku filmlerinden birine imza atan Zach Cregger'ın imzasını taşıyor.

Tür : Korku, Gerilim, Aksiyon

: Korku, Gerilim, Aksiyon Yönetmen : Zach Cregger

: Zach Cregger Oyuncular : Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis

: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis Çıkış Tarihi: 18 Eylül / Vizyon

Daha önce çıkan filmlerin aksine serinin korku tarafına ağırlık verecek olan bu yeni Resident Evil filmi, kurye olarak hastanelere organ taşıyan Bryan karakterine odaklanacak. Bir gece Raccoon City'ye acil teslimat için gönderilen Bryan, karlı kaplı dağ yolundan geçip Raccoon City'ye ulaşmaya çalışırken bir şeye çarpar. Başta bunun tuhaf bir kadın olduğunu zanneden Bryan, kısa süre içinde çok daha farklı bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlar.

2️⃣ Kehanet (Sacrifice)

Tam Boyutta Gör Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Salma Hayek gibi ünlü isimleri bir araya getiren Sacrifice, konusuyla da merak uyandırıyor.

Tür : Aksiyon, Macera, Kara Komedi

: Aksiyon, Macera, Kara Komedi Yönetmen : Romain Gavras

: Romain Gavras Oyuncular : Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Salma Hayek, John Malkovich, Vincent Cassel

: Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Salma Hayek, John Malkovich, Vincent Cassel Çıkış Tarihi: 18 Eylül / Vizyon

Seçkinlerin katıldığı bir bağış toplama galasında, ünlüler ve sosyetikler, doğaüstü güçlerin kilidini açabilecek efsanevi bir kalıntının peşinde silahlı aktivistlerin mekana baskın düzenlemesiyle tehlikeye girerler.

3️⃣ Tek Başına

Tam Boyutta Gör Aşk, müzik ve dramın iç içe geçtiği bu yerli film, bar müzisyeni Tamer’in, kendi bestelerini söyleyen saygın bir sanatçı olma yolculuğunu konu ediniyor.

Tür : Drama, Müzik

: Drama, Müzik Yönetmen : Aziz Alaca

: Aziz Alaca Oyuncular : İlhan Şen, Ümit Beste Kargın, Renan Bilek

: İlhan Şen, Ümit Beste Kargın, Renan Bilek Çıkış Tarihi: 18 Eylül / Vizyon

Filmde, Ankara’da barlarda rock-cover çalan Tamer’in, eski rocker Engin’den ders almak için İzmir’e uzanan yolculuğu anlatılıyor. Bu süreçte Tamer’in karşılaştığı karakterler arasında Roman darbukacı Tahir, Engin Yaman’ın özgür ruhlu kızı İpek, hippi ruhlu mekân işletmecisi Mickey, otel sahibi Mercan, bas gitarist ve yalnız anne Tuğba gibi renkli isimler yer alıyor.

4️⃣ Avengers: Endgame

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en çok hasılat yapan ikinci filmi olan Avengers: Endgame, bu ay kısa süreliğine sinemalara geri dönecek.

Tür : Macera, Aksiyon, Bilim-Kurgu

: Macera, Aksiyon, Bilim-Kurgu Yönetmen : Anthony & Joe Russo

: Anthony & Joe Russo Oyuncular : Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Josh Brolin

: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Josh Brolin Çıkış Tarihi: 25 Eylül / Vizyon

Avengers: Endgame, Thanos’un evrenin yarısını yok etmesinin ardından hayatta kalan Avengers üyelerinin, bu yıkımı geri almak için son bir umutla yeniden bir araya gelmesini konu alır. Yenilginin ve kaybın ağırlığıyla yüzleşen kahramanlar, geçmişe uzanan tehlikeli bir plan yaparak taşları geri kazanmayı hedefler. Film; fedakârlık, dostluk, kayıp ve kapanış temalarını, Marvel Sinematik Evreni’nin uzun soluklu hikâyesini tamamlayan epik bir finalle ele alır.

5️⃣ Unabomber

Tam Boyutta Gör Bu ayın ikinci yarısında Netflix'e gelecek en dikkat çekici film, zamanında Amerika'yı sarsan gerçek bir suç öyküsünü ekrana taşıyan Unabomber olacak.

Tür : Gerilim

: Gerilim Yönetmen : Janus Metz

: Janus Metz Oyuncular : Jacob Tremblay, Russell Crowe, Shailene Woodley, Annabelle Wallis, Alexander Ludwig

: Jacob Tremblay, Russell Crowe, Shailene Woodley, Annabelle Wallis, Alexander Ludwig Çıkış Tarihi: 25 Eylül / Netflix

Film, Harvardlı bir matematik dehası olan Ted Kaczynski'nin, "Unabomber" olarak bilinen azılı teröriste dönüşme sürecini anlatıyor. Öğrencilik yıllarında Profesör Henry Murray'nin yürüttüğü tartışmalı psikolojik deneylere maruz kalan Kaczynski'nin travmatik geçmişi, yıllar sonra gün yüzüne çıkıyor.

6️⃣ Aşk Hipotezi (The Love Hypothesis)

Tam Boyutta Gör Amazon tarafında ayın öne çıkan yapımı ise Ali Hazelwood'un çok satan aşk romanından uyarlanan The Love Hypothesis olacak.

Tür : Romantik

: Romantik Yönetmen : Claire Scanlon

: Claire Scanlon Oyuncular : Lili Reinhart, Tom Bateman, Rachel Marsh

: Lili Reinhart, Tom Bateman, Rachel Marsh Çıkış Tarihi: 23 Eylül / Amazon Prime Video

Aşk Hipotezi, fakültenin en ürkütücü profesörü Adam Carlsen'ı (Tom Bateman) aniden öpüveren doktora adayı Olive'in (Lili Reinhart) hikâyesini konu alıyor. İkisinin de sahte bir ilişkiye olan ihtiyacı, gerçek aşkın denklemini çözebilecek türden kimyasal bir deneye evriliyor.

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7️⃣ Sınırsız (Runner)

Tam Boyutta Gör Reacher dizisinin yıldızı olarak adından söz ettiren Alan Ritchson, aksiyon ve komediyi harmanlayan bu filmde ünlü oyuncu Owen Wilson ile bir araya geliyor.

Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Yönetmen : Scott Waugh

: Scott Waugh Oyuncular : Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro

: Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro Çıkış Tarihi: 18 Eylül / Vizyon

Eski bir asker olan Hank, hasta bir çocuğun hayatını kurtarabilecek kritik bir organı zamanında hastaneye ulaştırmak için görevlendirilir. Ancak taşıdığı organı ele geçirmek isteyen acımasız bir suç örgütünün hedefi haline gelince, görev basit bir teslimattan ölümcül bir kovalamacaya dönüşür. Hank, karşısına çıkan tehlikeleri aşarak hem hayatta kalmaya hem de küçük çocuğun hayatını kurtaracak teslimatı zamanında tamamlamaya çalışır.

8️⃣ İsyan (Mutiny)

Tam Boyutta Gör Amazon'un hatası yüzünden daha çıkmadan internete düşen Mutiny, Eylül ayında vizyona giren bir diğer aksiyon filmi olacak.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Yönetmen : Jean-François Richet

: Jean-François Richet Oyuncular : Jason Statham, Annabelle Wallis, Adrian Lester

: Jason Statham, Annabelle Wallis, Adrian Lester Çıkış Tarihi: 25 Eylül / Vizyon

Ünlü iş adamı Tibu'nun ölümünden sorumlu tutulduktan sonra kaçak duruma düşen eski polis Cole Reed, Tibu'nun gerçek katillerini bulmak ve adını temize çıkarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Bir kargo gemisinde illegal işler peşindeki bir şebekeyi ortaya çıkaran Cole, hiç beklemediği bir komployla karşı karşıya gelir. Tibu'nun intikamını almak ve adaleti sağlamak isteyen Cole, hem masumları kurtaracak hem de kendi geçmişiyle yüzleşecektir.

9️⃣ Damat Mektebi

Tam Boyutta Gör Komedi tarafında ayın öne çıkan yapımlarından biri yerli bir yapım olan Damat Mektebi olacak.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : M. Hakan Kurşun

: M. Hakan Kurşun Oyuncular : Sermiyan Midyat , Algı Eke , Cezmi Baskın, Füsun Demirel

: Sermiyan Midyat , Algı Eke , Cezmi Baskın, Füsun Demirel Çıkış Tarihi: 25 Eylül / Vizyon

Köydeki annelerin kızlarını şehirli damatlarla evlendirmesi, genç erkeklerin giderek köyden uzaklaşmasına yol açarken Ferman Ağa bu düzen üzerinden etkisini artırır. Bir düğünde gelinin gizemli bir atlı tarafından kaçırılmasıyla yaşanan karışıklığın ardından köye dönen Miran, gençlerin kendilerini ifade edebilmesi için köy kahvesini Damat Mektebi’ne dönüştürür. Burada başlayan değişim, köydeki ilişkileri ve güç dengelerini de etkiler.

🔟 Charlie & Harper: Her Şeye Rağmen (Charlie Harper)

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Toronto Film Festivali'nde gösterilen aşk filmi Charlie Harper, ülkemizde bu ay gösterime girecek.

Tür : Romantik

: Romantik Yönetmen : Tom Dean ve Mac Eldridge

: Tom Dean ve Mac Eldridge Oyuncular : Emilia Jones , Nick Robinson, Nicholas Cirillo

: Emilia Jones , Nick Robinson, Nicholas Cirillo Çıkış Tarihi: 25 Eylül / Vizyon

Genç bir kadın olan Harper ve genç bir adam olan Charlie'nin tanışmaları, kendi evlerinden ayrılmaları ve yeni bir şehirde birlikte bir hayat kurma girişimleri anlatılıyor. Hırslı ve azimli Harper aşçı olarak kariyer yapmaya çalışırken, zeki ama bir türlü kendini toparlayamayan Charlie ise hayatını düzene sokmakta zorlanıyor ve ilişkileri giderek artan zorluklarla karşılaşıyor.

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