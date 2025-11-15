Giriş
    Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 15-30 Kasım 2025

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasında; Özcan Alper ve Tayfun Pirselimoğlu'nun yeni filmleri, Stephen King uyarlaması The Running Man ve Zootopia 2 gibi yapımlar var!

    Frankenstein, Predator: Badlands, Yan Yana gibi dikkat çekici filmlerin çıkışına sahne olan Kasım ayının ikinci yarısı da dolu dolu bir vizyon programına sahip. Bununla birlikte dijital platformlara da dikkat çekici birkaç film gelecek. Kasım ayı bitmeden izleyicilerle buluşacak filmler arasında The Running Man, Zootopia 2, Erken Kış gibi dikkat çekici yapımlar bulunuyor.

    Kasım Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

     1️⃣ Ölüme Koşan Adam (The Running Man)

    The Running Man Tam Boyutta Gör
    Edgar Wright (Shaun of the Dead, Baby Driver)’in aynı adlı Stephen King romanından uyarladığı The Running Man uyarlaması, bu ay çıkan en dikkat çekici filmlerden biri olacak.
    • Tür: Aksiyon, Bilim-kurgu
    • Yönetmen: Edgar Wright
    • Oyuncular: Glen Powell, Josh Brolin, Lee Pace, Katy O'Brian, Michael Cera
    • Vizyon Tarihi: 21 Kasım / Vizyon

    Stephen King'in romanı daha önce 1987 yılında sinemaya uyarlanmış, başrolde Arnold Schwarzenegger yer almıştı. Bu yeni uyarlamanın başrolünde ise Glen Powell (Top Gun: Maverick) yer alıyor. The Running Man, suçluların bir TV programı için zorla ölümcül bir mücadelenin içine atıldığı distopik bir gelecekte geçiyor. Hikâyenin merkezinde ise haksız yere hapse atılan eski bir polis memuru yer alıyor.

    2️⃣ Zootropolis 2 (Zootopia 2)

    Zootropolis 2 (Zootopia 2) Tam Boyutta Gör
    2016 yılında çıkan ve oldukça başarılı olan Zootopia, dokuz yıl sonra bir devam filmine kavuşuyor.
    • Tür: Animasyon, Macera, Komedi
    • Yönetmen: Jared Bush, Byron Howard
    • Gösterim Tarihi: 28 Kasım / Vizyon

    Judy ve Nick, Zootropolis’e gelişiyle şehri altüst eden Gary De’Snake’in ardından büyük bir gizemin peşine düşüyor. Bu sıradışı görevi çözebilmek için şehrin daha önce hiç keşfetmedikleri bölgelerine sızmak ve yepyeni kılıklara bürünmek zorundalar.

    3️⃣ Wicked: İyilik Uğruna (Wicked: For Good)

    Wicked: For Good Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl çıkan ilk filmiyle sürpriz bir başarıya imza atan Wicked, önümüzdeki hafta çıkacak Wicked: For Good ile birlikte iki parçalık bu hikâyeyi tamamlayacak.
    • Tür: Müzikal, Macera, Fantastik
    • Yönetmen: Jon M. Chu
    • Oyuncular: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey
    • Gösterim Tarihi: 21 Kasım / Vizyon

    Batı'nın Kötü Cadısı olarak anılan Elphaba, Oz ormanlarında saklanarak sürgün hayatı yaşar. Bir yandan Oz'un susturulan hayvanlarının özgürlüğü için savaşırken, diğer yandan Büyücü hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır. Bu sırada Glinda, Zümrüt Şehir'deki sarayda yaşamakta ve Oz halkının gözünde iyiliğin sembolüne dönüşmektedir. Kansas'tan gelen bir kızın hayatlarına girmesiyle her şey değişir. Kötü Cadı'ya karşı ayaklanan kalabalıklar artarken, Glinda ve Elphaba'nın son bir kez daha bir araya gelmesi kaçınılmaz hâle gelir.

    4️⃣ Tren Düşleri (Train Dreams)

    Train Dreams Tam Boyutta Gör
    Bu ay bitmeden dijital platformlara gelecek en dikkat çekici film ise gösterildiği festivallerde övgü toplayan Train Dreams olacak.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Clint Bentley
    • Oyuncular: Joel Edgerton, Felicity Jones, William H. Macy, Kerry Condon, Paul Schneider, Clifton Collins Jr., Will Patton
    • Gösterim Tarihi: 21 Kasım / Netflix

    20. yüzyılın başlarında Amerika'da yaşanan büyük değişim dönemi sırasında, sessiz ve naif bir hayat yaşayan bir oduncu, aşkı ve kaybı bir arada deneyimler.

    5️⃣ Yeni Şafak Solarken

    Yeni Şafak Solarken Tam Boyutta Gör
    Kasım ayının ikinci yarısı, üç dikkat çekici yerli filmin çıkışına sahne olacak. Bunlardan ilki, yurt dışında gösterildiği festivallerde övgü kazanan Yeni Şafak Solarken olacak.
    • Tür: Drama, Gerilim
    • Yönetmen: Gürcan Keltek
    • Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoğlu, Suzan Kardeş, Erol Babaoğlu
    • Gösterim Tarihi: 21 Kasım / Vizyon

    Son birkaç yılını hastanelerde geçiren Akın, bu son taburcu oluşundan sonra eski hayatına dönmenin artık mümkün olmadığını anlamaya başlar. Aile evine geri döner ve dışarı çıktığı nadir zamanlarda İstanbul’daki anıtsal dini yapıları gezer, âlimlerin mezarlarında vakit geçirir. Başına gelenleri anlamaya çalışırken ilahi bir güce sığınmak ister ama tüm bu ilahi anıtlar zihninde tekinsiz bir vecd halini tetikler. O gerçek benliğiyle temasını kaybettikçe, zihni başka bir gerçekliğin istilası altında kalır.

    6️⃣ Erken Kış

    Erken Kış Tam Boyutta Gör
    Bu ay gösterime girecek bir diğer yerli film ise Özcan Alper'in (Sonbahar, Gelecek Uzun Sürer) imzasını taşıyan Erken Kış olacak.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Özcan Alper
    • Oyuncular: Timuçin Esen, Leyla Tanlar, Nastya Bogdanova
    • Gösterim Tarihi: 28 Kasım / Vizyon

    İstanbul'da bir fabrika müdürü olan Ferhat ve bir banka müdürü olan Handan, Gürcü ve Ukrayna kökenli genç bir sanatçı olan Lia ile taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmaya karar verirler. Kızları Ada doğduktan kısa bir süre sonra, Rusya ile Ukrayna arasında savaş patlak verir. Bu nedenle Lia, Ferhat ve Handan ile İstanbul'da bir süre daha kalmak zorunda kalır. Taşıyıcı anneliğin kendisini Avrupa'ya götürecek formül olduğuna inanan Lia, Ada'dan ayrılmak istememektedir.

    7️⃣ İdea

    İdea Tam Boyutta Gör
    Tayfun Pirselimoğlu'nun (Kerr, Ben O Değilim) yönettiği İdea da bu ay sinemaseverlerle buluşacak.
    • Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu
    • Oyuncular: Tarhan Karagöz, Nalan Kuruçim, Jale Arıkan, Ercan Kesal
    • Tür: Drama
    • Gösterim Tarihi: 28 Kasım / Vizyon

    Kemal şehrin dışında, karanlık bir iş adamına ait boş bir villada bekçilik yapmaktadır. Bir gece, ara sıra şehre gidip geldiği otobüste, yüzünü göremediği birinin bıraktığı bir kitap bulur; üzerinde “İdea” yazan kitabı amaçsızca karıştırıp bırakır. O geceden sonra Kemal’in hayatı asla anlayamadığı şekilde cehenneme dönmeye başlar. Tuhaf şekilde bir başkası muamelesi görmeye başlar ve giderek bir başkası olmak zorunda kalır.

    8️⃣ Sonsuza Dek (Eternity)

    Sonsuza Dek (Eternity) Tam Boyutta Gör
    Elizabeth Olsen, Miles Teller ve Callum Turner'un başrollerini paylaştığı Eternity, ilginç konusuyla dikkat çekiyor.
    • Yönetmen: David Freyne
    • Oyuncular: Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner
    • Tür: Fantastik, Komedi, Romantik
    • Gösterim Tarihi: 28 Kasım / Vizyon

    Dünyadan göçen ruhların sonsuzluğu nerede geçireceklerine karar vermek için bir haftaları vardır. Bunu öğrenen Joan, hayatının aşkıyla, genç yaşta ölen ilk aşkı arasında imkansız bir seçimle karşı karşıya kalır.

    9️⃣ Keeper

    Keeper Tam Boyutta Gör
    Keeper, özellikle korku meraklıları için Kasım ayının öne çıkan yapımı olacak gibi görünüyor. Film, Longlegs ile övgü toplayan Osgood Perkins'in imzasını taşıyor. 
    • Yönetmen: Osgood Perkins
    • Oyuncular: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Tess Degenstein
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Gösterim Tarihi: 21 Kasım / Vizyon

    Issız bir ormanda, romantik bir yıldönümü kaçamağı için yola çıkan bir çift, geçmişin karanlık gölgesinin hâlâ varlığını sürdürdüğü gizemli bir kulübeye ulaşır. Ancak bu sakin kaçamak, karanlık bir varlığın kendini göstermesiyle kabusa dönüşür. Şimdi çift, hem birbirlerine hem de kulübenin lanetli geçmişine dair en derin korkularıyla yüzleşmek zorundadır.

    🔟 Oğul (The Carpenter's Son)

    Oğul (The Carpenter's Son) Tam Boyutta Gör
    Bu ay bitmeden vizyona girecek bir diğer korku filmi de ünlü oyuncu Nicolas Cage'in başrolünü üstlendiği The Carpenter's Son olacak.
    • Yönetmen: Lotfy Nathan
    • Oyuncular: Nicolas Cage, Noah Jupe, FKA Twigs
    • Tür: Korku
    • Gösterim Tarihi: 21 Kasım / Vizyon

    Roma dönemi Mısır’ındaki uzak bir köy; bir marangoz, karısı ve çocukları doğaüstü güçlerin hedefi hâline geldiğinde ruhani bir savaşa sürüklenir. Joseph, Mary ve genç oğulları İsa yıllardır tehdit altında yaşamış, inançlarına ve geleneklerine sıkı sıkıya tutunmuşlardır. Ancak küçük bir yerleşim yerinde verdikleri kısa bir mola, gizemli bir yabancının genç İsa’yı dindar babasının kurallarını terk etmeye kışkırtmasıyla giderek büyüyen bir kaosu serbest bırakır. Her cazibe çağrısıyla birlikte oğul, yasak bir dünyanın içine çekilirken, dehşete kapılan Joseph, şeytani bir gücün iş başında olduğunu fark eder.

