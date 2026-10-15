Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 15-31 Ekim 2026

Digger ve Animals gibi filmlerin çıkışına sahne olan Ekim ayının ikinci yarısı daha da kalabalık bir vizyon programına sahip. Hem Street Fighter, Clayface, Whalefall gibi merak edilen filmler, hem de NAZA ve The Beloved gibi övgü toplayan yapımlar bu ay bitmeden sinemalara gelecek.
Ekim Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿
Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Ekim ayında çıkacak en dikkat çekici filmler:
1️⃣ Street Fighter
- Tür: Dövüş, Aksiyon
- Yönetmen: Kitao Sakurai
- Oyuncular: Andrew Koji, Noah Centineo, Callina Liang, Jason Momoa, 50 Cent, Cody Rhodes, Roman Reigns, Andrew Schulz
- Çıkış Tarihi: 16 Ekim / Vizyon
Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.
2️⃣ Clayface
- Tür: Psikolojik Gerilim, Body Horror
- Yönetmen: James Watkins
- Oyuncular: Tom Rhys Harries, Naomie Ackie, Max Minghella
- Çıkış Tarihi: 23 Ekim / Vizyon
Genç ve hırslı bir aktör olan Matt Hagen, Hollywood’un zirvesine tırmanırken yaşadığı trajik olaylar sonrası kendini geri dönülemez bir fiziksel ve ruhsal değişimin içinde bulur. Kendi kimliğini ve insanlığını adım adım yitiren Hagen’ın yolculuğu, bilimsel hırsın karanlık yüzüyle birleşerek dehşet verici bir intikam hikayesine dönüşür.
3️⃣ NAZA
- Tür: Belgesel
- Yönetmen: Yuval Abraham ve Rachel Szor
- Çıkış Tarihi: 16 Ekim / Vizyon
Tel Aviv çatılarından gece çekilen belgesel, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonları sonucunda yaşanan sivil kayıpları ve Filistinlilerin hedef alınarak öldürülmesinin ardındaki sistemleri inceliyor.
4️⃣ Primetime
- Tür: Gerilim, Drama, Biyografi
- Yönetmen: Lance Oppenheim
- Oyuncular: Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Anna Faris
- Çıkış Tarihi: 23 Ekim / Vizyon
Film, bir dönem ABD'de epey ses getiren To Catch a Predator programıyla ünlenen Chris Hansen'a odaklanıyor. Programda Hansen, internetten tanıştığı çocuklarla buluşmaya gelen pedofilleri yakalıyor. Film, programın yükselişini ve perde arkasındaki süreci suç, medya ve kamuoyu arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor.
5️⃣ En Sevdiğim (The Beloved)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Rodrigo Sorogoyen
- Oyuncular: Javier Bardem, Victoria Luengo, Melina Matthews
- Çıkış Tarihi: 30 Ekim / Vizyon
Son derece başarılı bir yönetmen olan Esteban’ın yolu yıllardır görüşmediği kızıyla yeniden kesişir. Oyunculuk kariyerinde istediği başarıyı yakalayamayan kızıyla yeni filmini çekmek üzere çalışmaya başlarlar. Ancak baba ve kızı yeniden birleştiren bu proje, ikisini de yıllardır görmezden geldikleri kırgınlıklar ve geçmişin yüküyle yüzleşmeye zorlayacaktır.
6️⃣ Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility)
- Tür: Romantik, Drama
- Yönetmen: Georgia Oakley
- Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Esme Creed-Miles, Caitriona Balfe, George MacKay
- Çıkış Tarihi: 16 Ekim / Vizyon
Babalarının ölümünün ardından aile servetinden mahrum kalan Elinor ve Marianne Dashwood, anneleri ve küçük kız kardeşleriyle birlikte daha mütevazı bir yaşam sürmek üzere taşraya yerleşir. Birbirinden farklı karakterlere sahip iki kardeş, yeni çevrelerinde aşk ve evlilik konusunda zorlu seçimlerle karşı karşıya kalır. Duygularını kontrol altında tutmaya çalışan Elinor ile kalbinin sesini dinleyen Marianne, yaşadıkları hayal kırıklıkları ve karşılaştıkları toplumsal baskılar arasında mutluluğu bulmaya çalışır.
7️⃣ Gupi ve Gülmeyen Kral
- Tür: Animasyon, Komedi
- Yönetmen: Arkın Aktaç
- Oyuncular: Gupse Özay, Rüzgar Özacun, Dora Kaplan
- Çıkış Tarihi: 23 Ekim / Vizyon
Yaşadıkları apartmandaki boş ve kimsesiz daireye pasta götürmek amacıyla giren Gupi ve arkadaşları, odadaki bir dolabın içinden geçerek kendilerini karanlık, mutsuz ve farklı bir boyutta bulurlar. Bu yeni dünya, hüznü tüm diyara yayılmış olan Gülmeyen Kral'ın sarayına ev sahipliği yapmaktadır. Kralın hiç gülmemesi nedeniyle o boyutta yaşayan tüm halkın da neşesini kaybettiğini fark eden karakterler, hükümdarı güldürebilmek ve krallığa tekrar mutluluk getirebilmek amacıyla çeşitli yöntemler denemeye başlarlar.
8️⃣ Balina Düşüşü (Whalefall)
- Tür: Macera, Gerilim, Drama
- Yönetmen: Brian Duffield
- Oyuncular: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, Jane Levy, Emily Rudd
- Çıkış Tarihi: 16 Ekim / Vizyon
Babasının ölümünün ardından onun kalıntılarını bulmak amacıyla Kaliforniya’nın orta kıyılarında dalışa geçen Jay Gardiner, trajik bir kaza sonucu devasa bir ispermeçet balinası tarafından yutulur. Balinanın midesinde, zifiri karanlıkta mahsur kalan genç adamın hayatta kalabilmek ve dışarı çıkabilmek için yalnızca bir saatlik oksijeni vardır. Jay, hızla tükenen zamanla yarışırken hem fiziksel zorluklarla baş etmek hem de geçmişte babasıyla olan karmaşık ilişkisini ve onun kendisine öğrettiği hayatta kalma derslerini hatırlayarak bu sıra dışı hapishaneden kurtulmanın yolunu bulmak zorundadır.
9️⃣ Dondurmam Gaymak: Gapital
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Eyüp Boz
- Oyuncular: Cengiz Bozkurt, Atakan Çelik, Okan Cabalar
- Çıkış Tarihi: 16 Ekim / Vizyon
Amerika’da başarılı bir finans kariyeri sürdüren Kamil, oğlunun isteği ve merhum Ali Usta’nın vefat haberiyle çocukluğunun geçtiği Ula’ya dönmek zorunda kalır. Kasabaya adım attığında, Ali Usta’dan yadigâr kalan efsanevi ‘Nasip Dondurmaları’nın borç batağına saplandığını ve itibarını kaybettiğini görür. Amerika’nın soğuk dünyası ile çocukluğunun geçtiği Muğla arasında bir tercih yapmak zorunda kalan Kamil, arkadaşlarıyla el ele vererek hem Ali Usta’nın mirasını hem de kasabanın ruhunu dev markalara karşı korumak için kolları sıvar.
🔟 Hasip ile Nasip
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Özgür Bakar
- Oyuncular: Toygan Avanoğlu, Alper Kul, Didem Balçın
- Çıkış Tarihi: 16 Ekim / Vizyon
Hasımlar’da belediye başkanlığı yıllardır Hasip ile Nasip arasında sırayla el değiştirir. Ama çocukluk aşkları Perihan kasabaya dönüp üçüncü bir aday ortaya çıkınca, iki eski dostun kurduğu düzen bozulur. Koltuğu da Perihan’ın kalbini de kazanmak isteyen Hasip ile Nasip, kasabayı birbirinden beter seçim vaatleri ve tuzaklarla karıştırır. Seçim günü yaklaşırken ikiliyi ve tüm kasabayı bir macera beklemektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: