Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 15-31 Ekim 2026

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasında yeni Street Fighter filmi, DC yapımı Clayface ve büyük ses getiren Filistin belgeseli NAZA gibi yapımlar var!  

    Digger ve Animals gibi filmlerin çıkışına sahne olan Ekim ayının ikinci yarısı daha da kalabalık bir vizyon programına sahip. Hem Street Fighter, Clayface, Whalefall gibi merak edilen filmler, hem de NAZA ve The Beloved gibi övgü toplayan yapımlar bu ay bitmeden sinemalara gelecek.

    Ekim Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Ekim ayında çıkacak en dikkat çekici filmler:

    1️⃣ Street Fighter

    Street Fighter Tam Boyutta Gör
    Şu ana kadar yayınlanan fragmanlarıyal izleyicilere çılgınca bir aksiyon vadeden yeni Street Fighter filmi, Ekim ayında sinemaseverlerle buluşacak.
    • Tür: Dövüş, Aksiyon
    • Yönetmen: Kitao Sakurai
    • Oyuncular: Andrew Koji, Noah Centineo, Callina Liang, Jason Momoa, 50 Cent, Cody Rhodes, Roman Reigns, Andrew Schulz
    • Çıkış Tarihi: 16 Ekim / Vizyon

    Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.

    2️⃣ Clayface

    Clayface Tam Boyutta Gör
    Süper kahraman filmleriyle tanıdığımız DC Films, bu kez korku türüne yakın duran bir filmle karşımızda. DC çizgi-romanlarında genelde kötü adam olarak karşımıza çıkan Clayface karakterine odaklanan film, aynı Joker filmi gibi ana evrenden bağımsız, münferit bir hikâye anlatacak.
    • Tür: Psikolojik Gerilim, Body Horror
    • Yönetmen: James Watkins
    • Oyuncular: Tom Rhys Harries, Naomie Ackie, Max Minghella
    • Çıkış Tarihi: 23 Ekim / Vizyon

    Genç ve hırslı bir aktör olan Matt Hagen, Hollywood’un zirvesine tırmanırken yaşadığı trajik olaylar sonrası kendini geri dönülemez bir fiziksel ve ruhsal değişimin içinde bulur. Kendi kimliğini ve insanlığını adım adım yitiren Hagen’ın yolculuğu, bilimsel hırsın karanlık yüzüyle birleşerek dehşet verici bir intikam hikayesine dönüşür.

     

    3️⃣ NAZA

    NAZA Tam Boyutta Gör
    Filistin'de yaşanan soykırımın arkasındaki korkunç sistemi doğrudan İsrailli askerlerin tanıklıklarıyla ifşa eden NAZA, son yılların en dikkat çekici belgeselleri arasında yer alıyor.
    • Tür: Belgesel
    • Yönetmen: Yuval Abraham ve Rachel Szor
    • Çıkış Tarihi: 16 Ekim / Vizyon

    Tel Aviv çatılarından gece çekilen belgesel, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonları sonucunda yaşanan sivil kayıpları ve Filistinlilerin hedef alınarak öldürülmesinin ardındaki sistemleri inceliyor.

    4️⃣ Primetime

    Primetime Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği Primetime, gösterildiği fesitvallerde ses getirmeyi başardı. Özellikle Pattinson filmdeki performansıyla övgü topluyor.
    • Tür: Gerilim, Drama, Biyografi
    • Yönetmen: Lance Oppenheim
    • Oyuncular:  Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Anna Faris
    • Çıkış Tarihi: 23 Ekim / Vizyon

    Film, bir dönem ABD'de epey ses getiren To Catch a Predator programıyla ünlenen Chris Hansen'a odaklanıyor. Programda Hansen, internetten tanıştığı çocuklarla buluşmaya gelen pedofilleri yakalıyor. Film, programın yükselişini ve perde arkasındaki süreci suç, medya ve kamuoyu arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor.

    5️⃣ En Sevdiğim (The Beloved)

    En Sevdiğim (The Beloved) Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Javier Bardem'in despot bir yönetmene hayat verdiği bu İspanyol filmi, 2026'nın beğeni kazanan drama filmleri arasında yer alıyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Rodrigo Sorogoyen
    • Oyuncular: Javier Bardem, Victoria Luengo, Melina Matthews
    • Çıkış Tarihi: 30 Ekim / Vizyon

    Son derece başarılı bir yönetmen olan Esteban’ın yolu yıllardır görüşmediği kızıyla yeniden kesişir. Oyunculuk kariyerinde istediği başarıyı yakalayamayan kızıyla yeni filmini çekmek üzere çalışmaya başlarlar. Ancak baba ve kızı yeniden birleştiren bu proje, ikisini de yıllardır görmezden geldikleri kırgınlıklar ve geçmişin yüküyle yüzleşmeye zorlayacaktır.

    6️⃣ Aşk ve Yaşam (Sense and Sensibility)

    Sense and Sensibility Tam Boyutta Gör
     Jane Austen'ın aynı adlı romanından uyarlanan Sense and Sensibility, bu edebiyat klasiğini gösterişli bir uyarlamayla perdeye taşıyor. 
    • Tür: Romantik, Drama
    • Yönetmen: Georgia Oakley
    • Oyuncular: Daisy Edgar-Jones, Esme Creed-Miles, Caitriona Balfe, George MacKay
    • Çıkış Tarihi: 16 Ekim / Vizyon

    Babalarının ölümünün ardından aile servetinden mahrum kalan Elinor ve Marianne Dashwood, anneleri ve küçük kız kardeşleriyle birlikte daha mütevazı bir yaşam sürmek üzere taşraya yerleşir. Birbirinden farklı karakterlere sahip iki kardeş, yeni çevrelerinde aşk ve evlilik konusunda zorlu seçimlerle karşı karşıya kalır. Duygularını kontrol altında tutmaya çalışan Elinor ile kalbinin sesini dinleyen Marianne, yaşadıkları hayal kırıklıkları ve karşılaştıkları toplumsal baskılar arasında mutluluğu bulmaya çalışır.

    7️⃣ Gupi ve Gülmeyen Kral

    Gupi ve Gülmeyen Kral Tam Boyutta Gör
    İzleyicilerin Netflix'teki animasyon dizisiyle tanıştığı Gupi, bu kez yeni bir macerayla sinemalara geliyor.
    • Tür: Animasyon, Komedi
    • Yönetmen: Arkın Aktaç
    • Oyuncular: Gupse Özay, Rüzgar Özacun, Dora Kaplan
    • Çıkış Tarihi: 23 Ekim / Vizyon

    Yaşadıkları apartmandaki boş ve kimsesiz daireye pasta götürmek amacıyla giren Gupi ve arkadaşları, odadaki bir dolabın içinden geçerek kendilerini karanlık, mutsuz ve farklı bir boyutta bulurlar. Bu yeni dünya, hüznü tüm diyara yayılmış olan Gülmeyen Kral'ın sarayına ev sahipliği yapmaktadır. Kralın hiç gülmemesi nedeniyle o boyutta yaşayan tüm halkın da neşesini kaybettiğini fark eden karakterler, hükümdarı güldürebilmek ve krallığa tekrar mutluluk getirebilmek amacıyla çeşitli yöntemler denemeye başlarlar.

    8️⃣ Balina Düşüşü (Whalefall)

    Whalefall Tam Boyutta Gör
    Denizde geçen gerilim filmlerinin son örneği alan Whalefall, aldığı olumlu yorumlarla bu yılın hoş sürprizlerinden biri olabileceğini gösteriyor.
    • Tür: Macera, Gerilim, Drama
    • Yönetmen: Brian Duffield
    • Oyuncular: Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, Jane Levy, Emily Rudd
    • Çıkış Tarihi: 16 Ekim / Vizyon

    Babasının ölümünün ardından onun kalıntılarını bulmak amacıyla Kaliforniya’nın orta kıyılarında dalışa geçen Jay Gardiner, trajik bir kaza sonucu devasa bir ispermeçet balinası tarafından yutulur. Balinanın midesinde, zifiri karanlıkta mahsur kalan genç adamın hayatta kalabilmek ve dışarı çıkabilmek için yalnızca bir saatlik oksijeni vardır. Jay, hızla tükenen zamanla yarışırken hem fiziksel zorluklarla baş etmek hem de geçmişte babasıyla olan karmaşık ilişkisini ve onun kendisine öğrettiği hayatta kalma derslerini hatırlayarak bu sıra dışı hapishaneden kurtulmanın yolunu bulmak zorundadır.

    9️⃣ Dondurmam Gaymak: Gapital

    Dondurmam Gaymak: Gapital Tam Boyutta Gör
    Bu ayın ikinci yarısında vizyona girecek yerli yapımlar arasında iki komedi filmi öne çıkıyor. Bunlardan ilki Dondurmam Gaymak'ın yıllar sonar gelen devam filmi Dondurmam Gaymak: Gapital.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Eyüp Boz
    • Oyuncular: Cengiz Bozkurt, Atakan Çelik, Okan Cabalar
    • Çıkış Tarihi: 16 Ekim / Vizyon

    Amerika’da başarılı bir finans kariyeri sürdüren Kamil, oğlunun isteği ve merhum Ali Usta’nın vefat haberiyle çocukluğunun geçtiği Ula’ya dönmek zorunda kalır. Kasabaya adım attığında, Ali Usta’dan yadigâr kalan efsanevi ‘Nasip Dondurmaları’nın borç batağına saplandığını ve itibarını kaybettiğini görür. Amerika’nın soğuk dünyası ile çocukluğunun geçtiği Muğla arasında bir tercih yapmak zorunda kalan Kamil, arkadaşlarıyla el ele vererek hem Ali Usta’nın mirasını hem de kasabanın ruhunu dev markalara karşı korumak için kolları sıvar.

    🔟 Hasip ile Nasip

    Hasip ile Nasip Tam Boyutta Gör
    Bu ay bitmeden vizyona girecek bir diğer yerli komedi filmi de Toygan Avanoğlu ile Alper Kul'un başrollerini paylaştığı Hasip ile Nasip.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Özgür Bakar
    • Oyuncular: Toygan Avanoğlu, Alper Kul, Didem Balçın
    • Çıkış Tarihi: 16 Ekim / Vizyon

    Hasımlar’da belediye başkanlığı yıllardır Hasip ile Nasip arasında sırayla el değiştirir. Ama çocukluk aşkları Perihan kasabaya dönüp üçüncü bir aday ortaya çıkınca, iki eski dostun kurduğu düzen bozulur. Koltuğu da Perihan’ın kalbini de kazanmak isteyen Hasip ile Nasip, kasabayı birbirinden beter seçim vaatleri ve tuzaklarla karıştırır. Seçim günü yaklaşırken ikiliyi ve tüm kasabayı bir macera beklemektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara antalya yol güzergahı bedelli askerlik erteleme kaçak akım rölesi kaç amper olmalı gtü elektronik sopami çizik giderici

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 90s Pro Max
    HUAWEI Pura 90s Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkBook 16
    Lenovo ThinkBook 16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum