    Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 15-31 Mayıs 2026

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasında; Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu, Angelina Jolie'nin rol aldığı Couture ve korku türünden dikkat çekici yapımlar var!

    Mortal Kombat II ve Şeytan Marka Giyer 2 gibi ilgiyle karşılanan filmlerin sinemaseverlerle buluştuğu Mayıs ayının ikinci yarısı da dikkat çekici bazı filmlerin çıkışına sahne olacak. Bir yandan merakla beklenen filmler sinemalarda gösterime girerken, diğer yandan dijital platformlara da yeni filmler gelecek.

    Mayıs Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Mayıs ayında çıkacak en dikkat çekici filmler:

    1️⃣ Star Wars: The Mandalorian and Grogu

    Star Wars: The Mandalorian and Grogu Tam Boyutta Gör
    Star Wars serisi, The Mandalorian dizisinin uzantısı niteliğindeki The Mandalorian & Grogu ile beyaz perdeye geri dönüyor.
    • Tür: Bilim-Kurgu, Macera
    • Yönetmen: Jon Favreau
    • Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White
    • Çıkış Tarihi: 22 Mayıs / Vizyon

    Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu'da Din Djarin ve Grogu yeni bir maceraya atılıyor. Bu yeni hikâyede Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.

    2️⃣ Backrooms

    Backrooms Tam Boyutta Gör
    Genç bir içerik üreticisinin YouTube'da yayınladığı korku videolarıyla popüler hâle gelen Backrooms serisi, dikkat çekici bir film uyarlamasıyla beyaz perdeye taşınıyor. Projenin başında YouTube videolarıyla Hollywood'un dikkatini çeken Kane Parsons var.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Kane Parsons
    • Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve
    • Çıkış Tarihi: 28 Mayıs / Vizyon

    Film, bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu merkezine alıyor. Bu kapı, karakterleri sonu görünmeyen, devasa ve yaşayan bir organizma gibi davranan odalar labirentine sürüklüyor.

    3️⃣ Christopherlar (The Christophers)

    Christopherlar (The Christophers) Tam Boyutta Gör
    Başarılı yönetmen Steven Soderbergh'in (Ocean's Eleven, Traffic) imzasını taşıyan The Christophers'ın başrollerinde usta oyuncu Ian McKellen ve I May Destroy You dizisiyle dikkat çeken Michaela Coel var.
    • Tür: Drama, Komedi
    • Yönetmen: Steven Soderbergh
    • Oyuncular: Sir Ian McKellen, Michaela Coel, James Corden, Jessica Gunning
    • Çıkış Tarihi: Mayıs / Vizyon

    Uzun süredir ayrı yaşayan Christophers ailesi, önemli bir gelişme nedeniyle yeniden bir araya gelir. Bu buluşma, geçmişte saklanan sırların ortaya çıkmasına ve aile içindeki gerilimin hızla tırmanmasına yol açar.

    4️⃣ Moda (Couture)

    Moda (Couture) Tam Boyutta Gör
    Angelina Jolie, Louis Garrel, Ella Rumpf ve Garance Marillier’in başrollerinde yer aldığı Couture, Paris Moda Haftası sırasında yolları kesişen üç kadının hayatlarına odaklanıyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Alice Winocour
    • Oyuncular: Angelina Jolie, Ella Rumpf, Anyier Anei, Louis Garrel, Vincent Lindon
    • Çıkış Tarihi: 15 Mayıs / Vizyon

    Paris Moda Haftası’nın yoğun atmosferinde, farklı geçmişlere sahip üç kadının hikâyesi kesişir. Amerikalı bir yönetmen olan Maxine, kariyerinin ortasında aldığı sarsıcı bir haberle hem hayatını hem de önceliklerini sorgulamaya başlar. Öte yandan genç bir model, kendi geleceğini belirlemek için alıştığı hayatın dışına çıkarken; sahne arkasında çalışan bir makyaj sanatçısı da görünmeyen bir dünyada var olma mücadelesi verir. Bu üç karakterin yolları, moda dünyasının parıltılı ama sert gerçekliği içinde kesişirken, her biri kendi kimliği ve seçimleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

    5️⃣ Jack Ryan: Ghost War

     Jack Ryan: Ghost War Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video, daha önce dizi uyarlamasını izleyicilere sunduğu Jack Ryan serisini yeni bir filmle sürdürü​​​​​yor.
    • Tür: Aksiyon, Gerilim
    • Yönetmen: Andrew Bernstein
    • Oyuncular: John Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly, Sienna Miller, Betty Gabriel
    • Çıkış Tarihi: 20 Mayıs / Amazon Prime Video

    Bu yeni filmde Jack Ryan, uluslararası gizli bir görevin ölümcül bir komployu ortaya çıkarmasıyla istemeyerek de olsa casusluk dünyasına geri döner. Zamana karşı yarışan Jack, başıboş bir karanlık operasyon birimine karşı çok riskli ve çok kişisel bir savaşta CIA arkadaşları Mike November ve James Greer ile keskin zekâlı MI6 ajanı Emma Marlow'a katılır.

    6️⃣ Saplantı (Obsession)

    Saplantı (Obsession) Tam Boyutta Gör
    Korku-gerilim türündeki Obsession, aldığı olumlu yorumlarla pek çok kişiyi şaşırttı. Filmin Rotten Tomatoes puanı bugün itibarıyla %95.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Curry Barker
    • Oyuncular: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson
    • Çıkış Tarihi: 15 Mayıs / Vizyon

    Gizemli “One Wish Willow”’ı kırarak hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak isteyen umutsuz bir romantik, dilediğini tam anlamıyla elde eder. Ancak kısa süre sonra bazı arzuların karanlık ve tekinsiz bir bedeli olduğunu keşfeder.

    7️⃣ Yolcu (Passenger)

    Yolcu (Passenger) Tam Boyutta Gör
    Korku filmleri açısından epey verimli geçen Mayıs ayında çıkacak bir diğer korku filmi de André Øvredal'ın (Troll Avcısı) çektiği Passenger olacak.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: André Øvredal
    • Oyuncular: Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scipio
    • Çıkış Tarihi: 22 Mayıs / Vizyon

    Karavanlarıyla özgürce seyahat eden genç bir çift, ıssız bir yolda ilerlerken dehşet verici bir trafik kazasına tanık olur. Olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra, kazadan sağ kurtulan tek şeyin kendileri olmadığını ve "Yolcu" olarak adlandırılan kötücül bir varlığın araçlarına sızdığını fark ederler. Bu görünmez ve durdurulamaz güç, çifti hem fiziksel hem de psikolojik bir kıskaca alarak kaçış yollarını kapatır. İkilinin hayatta kalma mücadelesi, başlangıçta planladıkları keyifli karavan yolculuğunu, her durakta ve her kilometrede peşlerini bırakmayan bir hayatta kalma savaşına dönüştürür.

    8️⃣ Nirvanna the Band the Show the Movie

    Nirvanna the Band the Show the Movie Tam Boyutta Gör
    Bir mockumentary, yani sahte belgesel olan Nirvanna the Band the Show the Movie, bağımsız sinema adına 2025'in en dikkat çekici filmlerden biriydi.
    • Tür: Mockumentary (Sahte Belgesel), Komedi, Bilim-Kurgu
    • Yönetmen: Matt Johnson
    • Oyuncular: Matt Johnson, Jay McCarrol, Ben Petrie
    • Çıkış Tarihi: 22 Mayıs / Vizyon

    Kanadalı komedi ikilisi Matt Johnson ve Jay McCarrol'ın yıllardır süregelen kült projesini bu filmle birlikte sinemaya taşıyor. Seri, Toronto'lu iki arkadaşın, grupları "Nirvanna the Band" ile efsanevi Rivoli kulübünde sahne alabilmek için kurdukları absürt ve çoğu zaman felaketle sonuçlanan planları konu alıyor. Yeni filmde Rivoli'de bir gösteri ayarlama planları korkunç bir şekilde ters gidince, Matt ve Jay yanlışlıkla 2008 yılına geri dönüyor.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

