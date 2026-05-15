Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 15-31 Mayıs 2026

Mortal Kombat II ve Şeytan Marka Giyer 2 gibi ilgiyle karşılanan filmlerin sinemaseverlerle buluştuğu Mayıs ayının ikinci yarısı da dikkat çekici bazı filmlerin çıkışına sahne olacak. Bir yandan merakla beklenen filmler sinemalarda gösterime girerken, diğer yandan dijital platformlara da yeni filmler gelecek.
Mayıs Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿
Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Mayıs ayında çıkacak en dikkat çekici filmler:
1️⃣ Star Wars: The Mandalorian and Grogu
- Tür: Bilim-Kurgu, Macera
- Yönetmen: Jon Favreau
- Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White
- Çıkış Tarihi: 22 Mayıs / Vizyon
Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu'da Din Djarin ve Grogu yeni bir maceraya atılıyor. Bu yeni hikâyede Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.
2️⃣ Backrooms
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Kane Parsons
- Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve
- Çıkış Tarihi: 28 Mayıs / Vizyon
Film, bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu merkezine alıyor. Bu kapı, karakterleri sonu görünmeyen, devasa ve yaşayan bir organizma gibi davranan odalar labirentine sürüklüyor.
3️⃣ Christopherlar (The Christophers)
- Tür: Drama, Komedi
- Yönetmen: Steven Soderbergh
- Oyuncular: Sir Ian McKellen, Michaela Coel, James Corden, Jessica Gunning
- Çıkış Tarihi: Mayıs / Vizyon
Uzun süredir ayrı yaşayan Christophers ailesi, önemli bir gelişme nedeniyle yeniden bir araya gelir. Bu buluşma, geçmişte saklanan sırların ortaya çıkmasına ve aile içindeki gerilimin hızla tırmanmasına yol açar.
4️⃣ Moda (Couture)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Alice Winocour
- Oyuncular: Angelina Jolie, Ella Rumpf, Anyier Anei, Louis Garrel, Vincent Lindon
- Çıkış Tarihi: 15 Mayıs / Vizyon
Paris Moda Haftası’nın yoğun atmosferinde, farklı geçmişlere sahip üç kadının hikâyesi kesişir. Amerikalı bir yönetmen olan Maxine, kariyerinin ortasında aldığı sarsıcı bir haberle hem hayatını hem de önceliklerini sorgulamaya başlar. Öte yandan genç bir model, kendi geleceğini belirlemek için alıştığı hayatın dışına çıkarken; sahne arkasında çalışan bir makyaj sanatçısı da görünmeyen bir dünyada var olma mücadelesi verir. Bu üç karakterin yolları, moda dünyasının parıltılı ama sert gerçekliği içinde kesişirken, her biri kendi kimliği ve seçimleriyle yüzleşmek zorunda kalır.
5️⃣ Jack Ryan: Ghost War
- Tür: Aksiyon, Gerilim
- Yönetmen: Andrew Bernstein
- Oyuncular: John Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly, Sienna Miller, Betty Gabriel
- Çıkış Tarihi: 20 Mayıs / Amazon Prime Video
Bu yeni filmde Jack Ryan, uluslararası gizli bir görevin ölümcül bir komployu ortaya çıkarmasıyla istemeyerek de olsa casusluk dünyasına geri döner. Zamana karşı yarışan Jack, başıboş bir karanlık operasyon birimine karşı çok riskli ve çok kişisel bir savaşta CIA arkadaşları Mike November ve James Greer ile keskin zekâlı MI6 ajanı Emma Marlow'a katılır.
6️⃣ Saplantı (Obsession)
- Tür: Korku, Gerilim
- Yönetmen: Curry Barker
- Oyuncular: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson
- Çıkış Tarihi: 15 Mayıs / Vizyon
Gizemli “One Wish Willow”’ı kırarak hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak isteyen umutsuz bir romantik, dilediğini tam anlamıyla elde eder. Ancak kısa süre sonra bazı arzuların karanlık ve tekinsiz bir bedeli olduğunu keşfeder.
7️⃣ Yolcu (Passenger)
- Tür: Korku
- Yönetmen: André Øvredal
- Oyuncular: Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scipio
- Çıkış Tarihi: 22 Mayıs / Vizyon
Karavanlarıyla özgürce seyahat eden genç bir çift, ıssız bir yolda ilerlerken dehşet verici bir trafik kazasına tanık olur. Olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra, kazadan sağ kurtulan tek şeyin kendileri olmadığını ve "Yolcu" olarak adlandırılan kötücül bir varlığın araçlarına sızdığını fark ederler. Bu görünmez ve durdurulamaz güç, çifti hem fiziksel hem de psikolojik bir kıskaca alarak kaçış yollarını kapatır. İkilinin hayatta kalma mücadelesi, başlangıçta planladıkları keyifli karavan yolculuğunu, her durakta ve her kilometrede peşlerini bırakmayan bir hayatta kalma savaşına dönüştürür.
8️⃣ Nirvanna the Band the Show the Movie
- Tür: Mockumentary (Sahte Belgesel), Komedi, Bilim-Kurgu
- Yönetmen: Matt Johnson
- Oyuncular: Matt Johnson, Jay McCarrol, Ben Petrie
- Çıkış Tarihi: 22 Mayıs / Vizyon
Kanadalı komedi ikilisi Matt Johnson ve Jay McCarrol'ın yıllardır süregelen kült projesini bu filmle birlikte sinemaya taşıyor. Seri, Toronto'lu iki arkadaşın, grupları "Nirvanna the Band" ile efsanevi Rivoli kulübünde sahne alabilmek için kurdukları absürt ve çoğu zaman felaketle sonuçlanan planları konu alıyor. Yeni filmde Rivoli'de bir gösteri ayarlama planları korkunç bir şekilde ters gidince, Matt ve Jay yanlışlıkla 2008 yılına geri dönüyor.
