Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 15-31 Mayıs 2026

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Mortal Kombat II ve Şeytan Marka Giyer 2 gibi ilgiyle karşılanan filmlerin sinemaseverlerle buluştuğu Mayıs ayının ikinci yarısı da dikkat çekici bazı filmlerin çıkışına sahne olacak. Bir yandan merakla beklenen filmler sinemalarda gösterime girerken, diğer yandan dijital platformlara da yeni filmler gelecek.

Mayıs Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Mayıs ayında çıkacak en dikkat çekici filmler:

1️⃣ Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Tam Boyutta Gör Star Wars serisi, The Mandalorian dizisinin uzantısı niteliğindeki The Mandalorian & Grogu ile beyaz perdeye geri dönüyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Macera

: Bilim-Kurgu, Macera Yönetmen : Jon Favreau

: Jon Favreau Oyuncular : Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White

: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Amy Sedaris, Jeremy Allen White Çıkış Tarihi: 22 Mayıs / Vizyon

Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu'da Din Djarin ve Grogu yeni bir maceraya atılıyor. Bu yeni hikâyede Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.

2️⃣ Backrooms

Tam Boyutta Gör Genç bir içerik üreticisinin YouTube'da yayınladığı korku videolarıyla popüler hâle gelen Backrooms serisi, dikkat çekici bir film uyarlamasıyla beyaz perdeye taşınıyor. Projenin başında YouTube videolarıyla Hollywood'un dikkatini çeken Kane Parsons var.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Kane Parsons

: Kane Parsons Oyuncular : Chiwetel Ejiofor, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve

: Chiwetel Ejiofor, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve Çıkış Tarihi: 28 Mayıs / Vizyon

Film, bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu merkezine alıyor. Bu kapı, karakterleri sonu görünmeyen, devasa ve yaşayan bir organizma gibi davranan odalar labirentine sürüklüyor.

3️⃣ Christopherlar (The Christophers)

Tam Boyutta Gör Başarılı yönetmen Steven Soderbergh'in (Ocean's Eleven, Traffic) imzasını taşıyan The Christophers'ın başrollerinde usta oyuncu Ian McKellen ve I May Destroy You dizisiyle dikkat çeken Michaela Coel var.

Tür : Drama, Komedi

: Drama, Komedi Yönetmen : Steven Soderbergh

: Steven Soderbergh Oyuncular : Sir Ian McKellen, Michaela Coel, James Corden, Jessica Gunning

: Sir Ian McKellen, Michaela Coel, James Corden, Jessica Gunning Çıkış Tarihi: Mayıs / Vizyon

Uzun süredir ayrı yaşayan Christophers ailesi, önemli bir gelişme nedeniyle yeniden bir araya gelir. Bu buluşma, geçmişte saklanan sırların ortaya çıkmasına ve aile içindeki gerilimin hızla tırmanmasına yol açar.

4️⃣ Moda (Couture)

Tam Boyutta Gör Angelina Jolie, Louis Garrel, Ella Rumpf ve Garance Marillier’in başrollerinde yer aldığı Couture, Paris Moda Haftası sırasında yolları kesişen üç kadının hayatlarına odaklanıyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Alice Winocour

: Alice Winocour Oyuncular : Angelina Jolie, Ella Rumpf, Anyier Anei, Louis Garrel, Vincent Lindon

: Angelina Jolie, Ella Rumpf, Anyier Anei, Louis Garrel, Vincent Lindon Çıkış Tarihi: 15 Mayıs / Vizyon

Paris Moda Haftası’nın yoğun atmosferinde, farklı geçmişlere sahip üç kadının hikâyesi kesişir. Amerikalı bir yönetmen olan Maxine, kariyerinin ortasında aldığı sarsıcı bir haberle hem hayatını hem de önceliklerini sorgulamaya başlar. Öte yandan genç bir model, kendi geleceğini belirlemek için alıştığı hayatın dışına çıkarken; sahne arkasında çalışan bir makyaj sanatçısı da görünmeyen bir dünyada var olma mücadelesi verir. Bu üç karakterin yolları, moda dünyasının parıltılı ama sert gerçekliği içinde kesişirken, her biri kendi kimliği ve seçimleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

5️⃣ Jack Ryan: Ghost War

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video, daha önce dizi uyarlamasını izleyicilere sunduğu Jack Ryan serisini yeni bir filmle sürdürü​​​​​yor.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Yönetmen : Andrew Bernstein

: Andrew Bernstein Oyuncular : John Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly, Sienna Miller, Betty Gabriel

: John Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly, Sienna Miller, Betty Gabriel Çıkış Tarihi: 20 Mayıs / Amazon Prime Video

Bu yeni filmde Jack Ryan, uluslararası gizli bir görevin ölümcül bir komployu ortaya çıkarmasıyla istemeyerek de olsa casusluk dünyasına geri döner. Zamana karşı yarışan Jack, başıboş bir karanlık operasyon birimine karşı çok riskli ve çok kişisel bir savaşta CIA arkadaşları Mike November ve James Greer ile keskin zekâlı MI6 ajanı Emma Marlow'a katılır.

Mortal Kombat 2 gişede beklentilerin altında kaldı 4 gün önce eklendi

6️⃣ Saplantı (Obsession)

Tam Boyutta Gör Korku-gerilim türündeki Obsession, aldığı olumlu yorumlarla pek çok kişiyi şaşırttı. Filmin Rotten Tomatoes puanı bugün itibarıyla %95.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Curry Barker

: Curry Barker Oyuncular : Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson

: Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson Çıkış Tarihi: 15 Mayıs / Vizyon

Gizemli “One Wish Willow”’ı kırarak hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak isteyen umutsuz bir romantik, dilediğini tam anlamıyla elde eder. Ancak kısa süre sonra bazı arzuların karanlık ve tekinsiz bir bedeli olduğunu keşfeder.

7️⃣ Yolcu (Passenger)

Tam Boyutta Gör Korku filmleri açısından epey verimli geçen Mayıs ayında çıkacak bir diğer korku filmi de André Øvredal'ın (Troll Avcısı) çektiği Passenger olacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : André Øvredal

: André Øvredal Oyuncular : Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scipio

: Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scipio Çıkış Tarihi: 22 Mayıs / Vizyon

Karavanlarıyla özgürce seyahat eden genç bir çift, ıssız bir yolda ilerlerken dehşet verici bir trafik kazasına tanık olur. Olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra, kazadan sağ kurtulan tek şeyin kendileri olmadığını ve "Yolcu" olarak adlandırılan kötücül bir varlığın araçlarına sızdığını fark ederler. Bu görünmez ve durdurulamaz güç, çifti hem fiziksel hem de psikolojik bir kıskaca alarak kaçış yollarını kapatır. İkilinin hayatta kalma mücadelesi, başlangıçta planladıkları keyifli karavan yolculuğunu, her durakta ve her kilometrede peşlerini bırakmayan bir hayatta kalma savaşına dönüştürür.

8️⃣ Nirvanna the Band the Show the Movie

Tam Boyutta Gör Bir mockumentary, yani sahte belgesel olan Nirvanna the Band the Show the Movie, bağımsız sinema adına 2025'in en dikkat çekici filmlerden biriydi.

Tür : Mockumentary (Sahte Belgesel), Komedi, Bilim-Kurgu

: Mockumentary (Sahte Belgesel), Komedi, Bilim-Kurgu Yönetmen : Matt Johnson

: Matt Johnson Oyuncular : Matt Johnson, Jay McCarrol, Ben Petrie

: Matt Johnson, Jay McCarrol, Ben Petrie Çıkış Tarihi: 22 Mayıs / Vizyon

Kanadalı komedi ikilisi Matt Johnson ve Jay McCarrol'ın yıllardır süregelen kült projesini bu filmle birlikte sinemaya taşıyor. Seri, Toronto'lu iki arkadaşın, grupları "Nirvanna the Band" ile efsanevi Rivoli kulübünde sahne alabilmek için kurdukları absürt ve çoğu zaman felaketle sonuçlanan planları konu alıyor. Yeni filmde Rivoli'de bir gösteri ayarlama planları korkunç bir şekilde ters gidince, Matt ve Jay yanlışlıkla 2008 yılına geri dönüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 15-31 Mayıs 2026

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: