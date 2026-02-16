Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-28 Şubat 2026

Hamnet ve Uğulutulu Tepeler gibi dikkat çekici filmlerin vizyona girdiği Şubat ayının ikinci yarısı özellikle yerli filmler açısından oldukça verimli geçecek. Diğer yandan dijital platformlara da dikkat çekici birkaç film gelecek. Şubat ayı bitmeden izleyicilerle buluşacak filmler arasında Kıbrıs Türküsü, Scream 7 ve Arco gibi yapımlar bulunuyor.
Şubat Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Şubat ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:
1️⃣ Kıbrıs Türküsü
- Tür: Drama, Tarihi
- Yönetmen: Özer Feyzioğlu
- Oyuncular: Emre Bey, Almila Ada, Macit Koper, Barış Kiralioğlu, Hüseyin Avni Danyal, Murat Serezli
- Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Vizyon
Kıbrıs Türküsü, 1957-1974 yılları arasında Kıbrıs’ta yaşanan şiddet olaylarını ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşuyla birlikte bir öğretmenin direnişçiye dönüşmesini konu alıyor. Halkını korumak için Türk Mukavemet Teşkilatı’na katılan Ali karakteri üzerinden Kıbrıs Türklerinin on yedi yıla yayılan mücadelesini anlatan film, aynı zamanda sürecin diplomatik ayağındaki tarihi figürlere ve siyasi gelişmelere yer veriyor.
2️⃣ Çığlık 7 (Scream 7)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Kevin Williamson
- Oyuncular: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown
- Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Vizyon
Sidney Prescott’un yeni bir hayat kurduğu sakin kasabada yeni bir Hayalet Maskeli katili ortaya çıktığında, en karanlık korkuları gerçeğe dönüşür. Kızı bir sonraki hedef haline geldiğinde, Sidney ailesini korumaya kararlıdır. Ancak bunu başarmak için geçmişinin dehşetleriyle yüzleşmeli ve kanlı döngüyü sonsuza dek bitirmelidir.
3️⃣ Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş (Father Mother Sister Brother)
- Tür: Drama, Komedi
- Yönetmen: Jim Jarmusch
- Oyuncular: Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits, Charlotte Rampling, Mayim Bialik
- Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Mubi - 28 Şubat / Vizyon
Jim Jarmusch imzalı bu antolojik anlatı, yetişkin çocukların ebeveynleri ve birbirleriyle olan mesafeli ilişkilerini üç farklı coğrafyada geçen hikâyeler aracılığıyla mercek altına alıyor.
4️⃣ Cam Sehpa
- Tür: Gerilim, Komedi
- Yönetmen: Can Evrenol
- Oyuncular: Alper Kul, Algı Eke, Özgür Emre Yıldırım
- Çıkış Tarihi: 20 Şubat / Vizyon
Pısırık bir kocanın evliliği içinde aldığı ilk ciddi karar bir cam sehpa alışverişidir. Karısının itirazına rağmen aldığı cam sehpa, aile içi büyük bir trajediye sebep olacağı gibi, karakterleri de sonu hiç tahmin edilemeyecek bir kader yolculuğuna çıkaracaktır.
5️⃣ 7 Büyük Günah
- Tür: Gerilim, Drama
- Yönetmen: Serdar Akar
- Oyuncular: Deniz Tansel Öngel, Engin Hepileri, Ege Kökenli, Algı Eke, Ruhi Sarı, Sadi Celil Cengiz
- Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Vizyon
Gizli bir aşk yaşayan Nergis ve Ali, Nergis'in kocası Hasan'ı öldürmek için ormanda ücra bir kulübede buluşur. Ancak bu basit cinayet planı, 5 milyon dolarlık bir paranın ortaya çıkmasıyla beklenmedik misafirler ve mafyanın da olaya dahil olmasıyla büyük ve kanlı bir hesaplaşmaya dönüşür.
6️⃣ In the Blink of an Eye
- Tür: Bilim-Kurgu, Drama
- Yönetmen: Andrew Stanton
- Oyuncular: Kate McKinnon, Rashida Jones, Daveed Diggs.
- Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Hulu - Disney+
Film, binlerce yılı kapsayan üç farklı hikâyenin kesişmesini anlatıyor: Umut, bağ kurma ve yaşam döngüsü temaları etrafında örülen bu paralel anlatılar, insanlığın geçmişinden geleceğine uzanan derin bir yolculuk sunuyor. In the Blink of an Eye, gerçeklik ile illüzyon arasındaki sınırları bulanıklaştıran, yapay zekânın egemen olduğu bir dünyada hayatın, sevginin ve bağlantının anlamını sorgulayan epik bir hikâye vadediyor.
7️⃣ Kopma Noktası (Dead Man's Wire)
- Tür: Drama, Suç
- Yönetmen: Gus Van Sant
- Oyuncular: Bill Skarsgård, Al Pacino, Cary Elwes, Colman Domingo
- Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Vizyon
Tony Kiritsis, 8 Şubat 1977’de Meridian Mortgage Company başkanı Richard Hall’un ofisine girerek onu bir av tüfeğiyle rehin alır. Tüfeğin tetiğinden kendi boynuna bağladığı tel sayesinde, tetik çekildiği anda ikisini de öldürecek bir düzenek kurmuştur. Böylece ülke çapında canlı yayında izlenen, gerilimi yüksek bir rehine krizi başlar.
8️⃣ Arco
Film, huzurlu ve uzak bir gelecekten gelen 10 yaşındaki Arco’nun 2075 yılına düşmesiyle başlıyor. Tehlikelerle dolu, çevre kriziyle boğuşan bir dünyada Iris adlı küçük bir kız tarafından kurtarılan Arco, evine dönmek için Iris ve onun sadık robot bakıcısı Mikki ile birlikte zaman yolculuğu dolu bir maceraya atılıyor. Bu renkli ve duygusal hikâye, Studio Ghibli esintileri taşıyan animasyonlarla izleyicilere sunuluyor.
9️⃣ Scarlet
- Tür: Anime, Bilim-Kurgu, Fantastik
- Yönetmen: Mamoru Hosoda
- Çıkış Tarihi: 20 Şubat / Vizyon
Hamlet'ten izler taşıyan Scarlet, ortaçağ döneminde kılıç kullanan prenses Scarlet’ın babasının katledilmesinin intikamını almak için zaman ve mekânı aşan tehlikeli bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor. Görevinde başarısız olup ağır yaralı halde “Öteki Dünya”ya, yaşam ile ölüm arasındaki çılgınlıkla dolu bir diyara düşen Scarlet, burada günümüzden idealist bir genç adamla karşılaşır. Bu karşılaşma, ona intikam döngüsünün ötesinde, öfke ve acısız bir geleceğin mümkün olduğunu gösterirken, nefret döngüsünü kırmasına kapı aralar.
🔟 Sığınak (Shelter)
- Tür: Gerilim, Aksiyon
- Yönetmen: Ric Roman Waugh
- Oyuncular: Jason Statham, Naomi Ackie, Daniel Mays, Bill Nighy
- Çıkış Tarihi: 20 Şubat / Vizyon
İskoçya'da ıssız bir adada gizemli şekilde yaşamını sürdüren eski asker Mason, fırtınalı bir günde hiç tanımadığı genç bir kızın hayatını kurtarır. Tüm kaderini değiştirecek ve geçmişinden gelen karanlıkla yüzleşmesine sebep olacak bu olaydan sonra, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.