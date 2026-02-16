Giriş
    Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-28 Şubat 2026

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasında; 28 Yıl Sonra'nın devam filmi, Matt Damon ve Ben Affleck'li The Rip ve bilim-kurgu filmi Mercy gibi yapımlar var!

    Hamnet ve Uğulutulu Tepeler gibi dikkat çekici filmlerin vizyona girdiği Şubat ayının ikinci yarısı özellikle yerli filmler açısından oldukça verimli geçecek. Diğer yandan dijital platformlara da dikkat çekici birkaç film gelecek. Şubat ayı bitmeden izleyicilerle buluşacak filmler arasında Kıbrıs Türküsü, Scream 7 ve Arco gibi yapımlar bulunuyor.

    Şubat Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Şubat ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

    1️⃣ Kıbrıs Türküsü

    Kıbrıs Türküsü Tam Boyutta Gör
    Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nun da yönetmeni olan Özer Feyzioğlu'nun çektiği Kıbrıs Türküsü, Kıbrıs'ta verilen egemenlik mücadelesine odaklanıyor.
    • Tür: Drama, Tarihi
    • Yönetmen: Özer Feyzioğlu
    • Oyuncular: Emre Bey, Almila Ada, Macit Koper, Barış Kiralioğlu, Hüseyin Avni Danyal, Murat Serezli
    • Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Vizyon

    Kıbrıs Türküsü, 1957-1974 yılları arasında Kıbrıs’ta yaşanan şiddet olaylarını ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşuyla birlikte bir öğretmenin direnişçiye dönüşmesini konu alıyor. Halkını korumak için Türk Mukavemet Teşkilatı’na katılan Ali karakteri üzerinden Kıbrıs Türklerinin on yedi yıla yayılan mücadelesini anlatan film, aynı zamanda sürecin diplomatik ayağındaki tarihi figürlere ve siyasi gelişmelere yer veriyor.

    2️⃣ Çığlık 7 (Scream 7)

     Çığlık 7 (Scream 7) Tam Boyutta Gör
    Ünlü korku serisi Scream, Şubat ayında yedinci filmiyle sinemalara geri dönecek. Altıncı film sonrası yapımcılarla oyuncular birbirne girdiği için, yeni filmde ekip değişiyor ve eski serideki oyuncular geri dönüyor.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Kevin Williamson
    • Oyuncular: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown
    • Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Vizyon

    Sidney Prescott’un yeni bir hayat kurduğu sakin kasabada yeni bir Hayalet Maskeli katili ortaya çıktığında, en karanlık korkuları gerçeğe dönüşür. Kızı bir sonraki hedef haline geldiğinde, Sidney ailesini korumaya kararlıdır. Ancak bunu başarmak için geçmişinin dehşetleriyle yüzleşmeli ve kanlı döngüyü sonsuza dek bitirmelidir.

    3️⃣ Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş (Father Mother Sister Brother)

    Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş (Father Mother Sister Brother) Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen Jim Jarmusch'un Venedik'te Altın Aslan kazanan son filmi Father Mother Sister Brother, 27 Şubat'ta MUBI'de yayınlanacak, bir gün sonra ise sinemalarda vizyona girecek.
    • Tür: Drama, Komedi
    • Yönetmen: Jim Jarmusch
    • Oyuncular: Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits, Charlotte Rampling, Mayim Bialik
    • Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Mubi - 28 Şubat / Vizyon

    Jim Jarmusch imzalı bu antolojik anlatı, yetişkin çocukların ebeveynleri ve birbirleriyle olan mesafeli ilişkilerini üç farklı coğrafyada geçen hikâyeler aracılığıyla mercek altına alıyor.

    4️⃣ Cam Sehpa

    Cam Sehpa Tam Boyutta Gör
    Can Evrenol'un geçtiğimiz 2025 Filmekimi'nde prömiyerini yapan yeni filmi Cam Sehpa, bu hafta gösterime giryor.
    • Tür: Gerilim, Komedi
    • Yönetmen: Can Evrenol
    • Oyuncular: Alper Kul, Algı Eke, Özgür Emre Yıldırım
    • Çıkış Tarihi: 20 Şubat / Vizyon

    Pısırık bir kocanın evliliği içinde aldığı ilk ciddi karar bir cam sehpa alışverişidir. Karısının itirazına rağmen aldığı cam sehpa, aile içi büyük bir trajediye sebep olacağı gibi, karakterleri de sonu hiç tahmin edilemeyecek bir kader yolculuğuna çıkaracaktır.

    5️⃣ 7 Büyük Günah

    7 Büyük Günah Tam Boyutta Gör
    Kurtlar Vadisi ve Barda'nın yönetmeni olarak tanınan Serdar Akar'ın çektiği 7 Büyük Günah, bu ay çıkacak bir diğer yerli film olacak.
    • Tür: Gerilim, Drama
    • Yönetmen: Serdar Akar
    • Oyuncular: Deniz Tansel Öngel, Engin Hepileri, Ege Kökenli, Algı Eke, Ruhi Sarı, Sadi Celil Cengiz
    • Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Vizyon

    Gizli bir aşk yaşayan Nergis ve Ali, Nergis'in kocası Hasan'ı öldürmek için ormanda ücra bir kulübede buluşur. Ancak bu basit cinayet planı, 5 milyon dolarlık bir paranın ortaya çıkmasıyla beklenmedik misafirler ve mafyanın da olaya dahil olmasıyla büyük ve kanlı bir hesaplaşmaya dönüşür.

     In the Blink of an Eye Tam Boyutta Gör
    Şubat ayında dijital platformlara gelecek filmlerin başında ise In the Blink of an Eye geliyor. Bilim kurgu türündeki film, Wall-e ve John Carter gibi filmlerin yönetmeni olan Andrew Stanton'ın imzasını taşıyor.
    • Tür: Bilim-Kurgu, Drama
    • Yönetmen: Andrew Stanton
    • Oyuncular: Kate McKinnon, Rashida Jones, Daveed Diggs.
    • Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Hulu - Disney+

    Film, binlerce yılı kapsayan üç farklı hikâyenin kesişmesini anlatıyor: Umut, bağ kurma ve yaşam döngüsü temaları etrafında örülen bu paralel anlatılar, insanlığın geçmişinden geleceğine uzanan derin bir yolculuk sunuyor. In the Blink of an Eye, gerçeklik ile illüzyon arasındaki sınırları bulanıklaştıran, yapay zekânın egemen olduğu bir dünyada hayatın, sevginin ve bağlantının anlamını sorgulayan epik bir hikâye vadediyor.

    7️⃣ Kopma Noktası (Dead Man's Wire)

     Kopma Noktası (Dead Man's Wire) Tam Boyutta Gör
    Gerçek bir hikâyeden esinlenen Kopma Noktası, Oscar adayı yönetmen Gus Van Sant'ın (Good Will Hunting, Milk) imzasını taşıyor.
    • Tür: Drama, Suç
    • Yönetmen: Gus Van Sant
    • Oyuncular: Bill Skarsgård, Al Pacino, Cary Elwes, Colman Domingo
    • Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Vizyon

    Tony Kiritsis, 8 Şubat 1977’de Meridian Mortgage Company başkanı Richard Hall’un ofisine girerek onu bir av tüfeğiyle rehin alır. Tüfeğin tetiğinden kendi boynuna bağladığı tel sayesinde, tetik çekildiği anda ikisini de öldürecek bir düzenek kurmuştur. Böylece ülke çapında canlı yayında izlenen, gerilimi yüksek bir rehine krizi başlar.

    8️⃣ Arco

    Arco Tam Boyutta Gör
    Şubat ayında, yetişkinlere yönelik iki animasyon film gösterime girecek. Bunlardan ilki 2025'in en iyi animasyon filmleri arasında gösterilen Arco.
    • Tür: Animasyon, Bilim-Kurgu, Fantastik
    • Yönetmen: Ugo Bienvenu
    • Çıkış Tarihi: 27 Şubat / Vizyon

    Film, huzurlu ve uzak bir gelecekten gelen 10 yaşındaki Arco’nun 2075 yılına düşmesiyle başlıyor. Tehlikelerle dolu, çevre kriziyle boğuşan bir dünyada Iris adlı küçük bir kız tarafından kurtarılan Arco, evine dönmek için Iris ve onun sadık robot bakıcısı Mikki ile birlikte zaman yolculuğu dolu bir maceraya atılıyor. Bu renkli ve duygusal hikâye, Studio Ghibli esintileri taşıyan animasyonlarla izleyicilere sunuluyor.

    9️⃣ Scarlet

    Scarlet Tam Boyutta Gör
    Şubat ayında çıkacak bir diğer animasyon film de anime türündeki Scarlet. Film, Zamanda Sıçrayan Kız ve Belle gibi sevilen animelerin yönetmeni Mamoru Hosoda'nın imzasını taşıyor.
    • Tür: Anime, Bilim-Kurgu, Fantastik
    • Yönetmen: Mamoru Hosoda
    • Çıkış Tarihi: 20 Şubat / Vizyon

    Hamlet'ten izler taşıyan Scarlet, ortaçağ döneminde kılıç kullanan prenses Scarlet’ın babasının katledilmesinin intikamını almak için zaman ve mekânı aşan tehlikeli bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor. Görevinde başarısız olup ağır yaralı halde “Öteki Dünya”ya, yaşam ile ölüm arasındaki çılgınlıkla dolu bir diyara düşen Scarlet, burada günümüzden idealist bir genç adamla karşılaşır. Bu karşılaşma, ona intikam döngüsünün ötesinde, öfke ve acısız bir geleceğin mümkün olduğunu gösterirken, nefret döngüsünü kırmasına kapı aralar.

    🔟 Sığınak (Shelter)

    Shelter Tam Boyutta Gör
    Aksiyon tutkunları için bu ayın öne çıkan filmlerinden biri de Jason Statham'ın başrolünü üstlendiği Shelter olacak.
    • Tür: Gerilim, Aksiyon
    • Yönetmen: Ric Roman Waugh 
    • Oyuncular: Jason Statham, Naomi Ackie, Daniel Mays, Bill Nighy
    • Çıkış Tarihi: 20 Şubat / Vizyon

    İskoçya'da ıssız bir adada gizemli şekilde yaşamını sürdüren eski asker Mason, fırtınalı bir günde hiç tanımadığı genç bir kızın hayatını kurtarır. Tüm kaderini değiştirecek ve geçmişinden gelen karanlıkla yüzleşmesine sebep olacak bu olaydan sonra, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

