Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-30 Haziran 2026

İfşa Günü, Korkunç Bir Film, Ofis Aşkı gibi filmlerin çıkışına sahne olan Haziran ayının ikinci yarısı daha da dikkat çekici filmlerle dolu. Supergirl ve Oyuncak Hikâyesi 5 gibi yüksek profilli filmler sinemalarda gösterime girerken, diğer yandan dijital platformlara da yeni filmler gelecek.

Haziran Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Haziran ayında çıkacak en dikkat çekici filmler:

1️⃣ Oyuncak Hikayesi 5 (Toy Story 5)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon film serileri arasında yer alan Toy Story (Oyuncak Hikâyesi), bu ay beşinci filmiyle sinemalara geri dönüyor.

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen : Andrew Stanton

: Andrew Stanton Çıkış Tarihi: 19 Haziran / Vizyon

Toy Story 5; Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen), Jessie (Joan Cusack), Forky (Tony Hale) gibi oyuncakların eğlenceli maceralarını anlatmaya devam edecek. Woody ve Buzz Lightyear'ın öncülük ettiği ekibin bu kez yeni bir rakibi olacak: Elektronik bir oyun tableti olan Lilypad. Bonnie'nin favori oyuncaklarını bir kenara attıracak bu tableti Greta Lee (Past Lives) seslendiriyor. Ünlü komedyen ve sunucu Conan O’Brien da bu filmin seslendirme kadrosunda yer alıyor.

2️⃣ Supergirl

Tam Boyutta Gör Superman ile başlatılan yeni DC Sinematik Evreni'nin ikinci filmi olan Supergirl, bu ay sinemaseverlerle buluşacak. Filmde Superman de boy gösteriyor.

Tür : Süper Kahraman, Bilim-Kurgu, Aksiyon

: Süper Kahraman, Bilim-Kurgu, Aksiyon Yönetmen : Craig Gillespie

: Craig Gillespie Oyuncular : Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa

: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa Çıkış Tarihi: 26 Haziran / Vizyon

Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie'nin yönettiği filmde Supergirl'e House of the Dragon dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Milly Alcock hayat veriyor. Film, DC'nin sevilen çizgi-roman serilerinden olan Woman of Tomorrow'u sinemaya uyarlıyor. Oyuncu kadrosunda Jason Momoa da yer alıyor ama ünlü oyuncu bu kez Aquaman'i canlandırmıyor. DC evreninin bu yeni versiyonunda yepyeni bir role bürünen Momoa, bu kez galaktik kelle avcısı Lobo rolünde karşımıza çıkacak.

3️⃣ Robin Hood'un Ölümü (The Death of Robin Hood)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Hugh Jackman'ın başrolünü üstlendiği The Death of Robin Hood, bu efsanevi karakterin son yıllarına alışık olduğumuzdan çok daha karanlık bir yorum getiriyor.

Tür : Drama, Macera

: Drama, Macera Yönetmen : Michael Sarnoski

: Michael Sarnoski Oyuncular : Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård, Noah Jupe

: Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård, Noah Jupe Çıkış Tarihi: 19 Haziran / Vizyon

Yıllar boyunca adaleti sağlamak için mücadele eden Robin Hood, artık geçmişinin yüküyle yüzleşmek zorunda kalır. Yaşadığı kayıplar ve verdiği mücadeleler, onu hem fiziksel hem de ruhsal olarak yıpratmıştır. Ormana ve eski hayatına geri dönen Robin, son bir hesaplaşmanın eşiğine gelir. Geçmişte yaptığı seçimler ve karşısına çıkan düşmanlar, onu kaçınılmaz bir sona doğru sürüklerken, hikâye bir efsanenin son günlerini takip eder.

4️⃣ Koloni (Colony)

Tam Boyutta Gör "Hızla mutasyona uğrayan virüs ve salgının yayılmasıyla büyüyen bir tehdit..." Train to Busan'ın yönetmeni, yine aksiyon dozu yüksek bir zombi filmiyle karşımızda.

Tür : Korku, Gerilim, Aksiyon

: Korku, Gerilim, Aksiyon Yönetmen : Yeon Sang-ho

: Yeon Sang-ho Oyuncular : Jun Ji-hyun, Koo Kyo-hwan, Ji Chang-wook

: Jun Ji-hyun, Koo Kyo-hwan, Ji Chang-wook Çıkış Tarihi: 19 Haziran / Vizyon

Colony, bir biyoteknoloji konferansı sırasında gizemli bir parazitin sızmasıyla başlayan korku dolu hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Sızıntının başladığı bina sakinleri ve konferans katılımcıları aniden bu ölümcül organizmanın etkisiyle zombivari yaratıklara dönüşüyor ama bu enfekte varlıklar klasik zombilerin aksine kolektif bir "sürü aklı" geliştirerek avlarını kusursuz bir koordinasyonla köşeye sıkıştırıyor. Dış dünyadan tamamen izole olan bir grup insan ise mantar ağları aracılığıyla sürekli evrimleşen, her saniye daha da zekileşen bu devasa koloniye karşı kapalı alanda dehşet verici ve amansız bir varoluş savaşı vermek zorunda kalıyor.

5️⃣ Dante'nin Elinden (In the Hand of Dante)

Tam Boyutta Gör Oyuncu kadrosunda dikkat çekici isimleri bir araya getiren In the Hand of Dante, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yaptıktan sonra bu ay Netflix'te izleyici ile buluşacak.

Tür :

: Yönetmen : Julian Schnabel

: Julian Schnabel Oyuncular : Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Al Pacino, Jason Momoa, Martin Scorsese

: Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Al Pacino, Jason Momoa, Martin Scorsese Çıkış Tarihi: 24 Haziran / Netflix

Nick Tosches‘in aynı adlı romanından uyarlanan In the Hand of Dante, İtalyan şair Dante’nin yaşadığı 14. yüzyılla günümüz arasında gidip gelen bir hikâye anlatıyor. Modern dünyada geçen kısım, İlahi Komedya’nın yıllar sonra ortaya çıkan el yazması için mafyayı karşısına alan bir akademisyene odaklanıyor. Geçmişte geçen kısımda ise Dante'nin yaşantısından pasajlar görüyoruz.

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6️⃣ Normal

Tam Boyutta Gör Bob Odenkirk'ün (Better Call Saul) başrolünü üstlendiği aksiyon filmi Normal'ın senaryosunda John Wick serisinin yazarı olarak tanınan Derek Kolstad'in imzası bulunuyor.

Tür : Suç, Aksiyon

: Suç, Aksiyon Yönetmen : Ben Wheatley

: Ben Wheatley Oyuncular : Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan, Lena Headey

: Bob Odenkirk, Ryan Allen, Billy MacLellan, Lena Headey Çıkış Tarihi: 19 Haziran / Vizyon

Normal, geçmişindeki travmalardan kaçmak için ücra bir kasabada geçici şeriflik yapan bir adama odaklanıyor. Kendisine tamamen sıradan ve sakin bir hayat kurmaya çalışan Ulysses, yerel bir bankanın soyulmasıyla birlikte kasabanın göründüğü kadar masum olmadığını ve buranın aslında uluslararası bir suç şebekesinin merkezi haline geldiğini keşfediyor. Kasaba halkını korumak için harekete geçen Ulysses, saklamaya çalıştığı karanlık geçmişini ve ölümcül dövüş yeteneklerini yeniden gün yüzüne çıkararak organize suç örgütüne karşı tek başına amansız bir savaşa girişiyor.

7️⃣ Dikkat: Kıyamet! (Cold Storage)

Tam Boyutta Gör Korku ve komedi türlerini harmanlayan Cold Storage; Zombieland’in yapımcısı ile Jurassic Park, Spider-Man ve Mission: Impossible’ın senaristinden, aksiyon dolu bir macera!

Tür : Korku, Komedi, Bilim-Kurgu

: Korku, Komedi, Bilim-Kurgu Yönetmen : Jonny Campbell

: Jonny Campbell Oyuncular : Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson, Lesley Manville, Vanessa Redgrave

: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson, Lesley Manville, Vanessa Redgrave Çıkış Tarihi: 26 Haziran / Vizyon

Oldukça bulaşıcı ve sürekli mutasyona uğrayan bir mantar kapalı bir tesisten kaçınca, iki genç çalışan ile deneyimli bir biyoterör uzmanı güçlerini birleştirir. Mikroorganizmanın hızla yayılarak karşısına çıkan her şeyi yok ettiği, hayatlarının en çılgın gece vardiyasında, insanlığı yok oluşun eşiğinden kurtarmak için hayatta kalmak zorundadırlar.

8️⃣ Serseri (Urchin)

Tam Boyutta Gör Normalde oyuncu kimliğiyle tanınan genç oyuncu Harris Dickinson'ın yönettiği Urchin, 2025 Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış bölümünde yarıştı ve burada büyük beğeni topladı

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Harris Dickinson

: Harris Dickinson Oyuncular : Diane Axford, Frank Dillane, Murat Erkek

: Diane Axford, Frank Dillane, Murat Erkek Çıkış Tarihi: 26 Haziran / Vizyon

Sosyal adaletsizlik ve fırsat eşitsizliği üzerine bir film… Hayata dezavantajlı başlayan bir çocuk yetişkin olarak kendine bir gelecek inşa edemeyip günübirlik yaşar… Urchin'de özgüveni ve özdisiplini olmayan, bağımlılıktan kurtulamayan ve bir işte dikiş tutturamadığı için sokak ve hapishane arasında savrulan bir karakterin öyküsünü izliyoruz.

9️⃣ Derin Kabus (Deep Water)

Tam Boyutta Gör Korku-gerilim türünden hoşlananlar için bu ay çıkacak en dikkat çekici filmlerden biri Deep Water olacak.

Tür : Gerilim, Aksiyon, Korku

: Gerilim, Aksiyon, Korku Yönetmen : Renny Harlin

: Renny Harlin Oyuncular : Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Angus Sampson, Lucy Barrett

: Aaron Eckhart, Ben Kingsley, Angus Sampson, Lucy Barrett Çıkış Tarihi: 26 Haziran / Vizyon

Los Angeles’tan Şanghay’a giden bir uçak, Pasifik Okyanusu’nda korkunç bir acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular, mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpekbalıklarıyla karşı karşıya kalır ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.

🔟 Isabelle'e Sesli Mesaj (Voicemails for Isabelle)

Tam Boyutta Gör Bu ay Netflix'te izleyici ile buluşacak bir diğer dikkat çekici film de romantik komedi türündeki Voicemailss for Isabelle olacak.

Tür : Romantik Komedi

: Romantik Komedi Yönetmen : Leah McKendrick

: Leah McKendrick Oyuncular : Zoey Deutch, Nick Robinson, Nick Offerman, Lukas Gage

: Zoey Deutch, Nick Robinson, Nick Offerman, Lukas Gage Çıkış Tarihi: 19 Haziran / Vizyon

Voicemails for Isabelle, kız kardeşinin vefatının ardından teselliyi onun eski numarasına sesli mesajlar bırakmakta bulan şef Jill ile bu numaranın yeni sahibi olan emlakçı Wes’in yollarının kesişmesini konu alıyor. Jill, acısını hafifletmek için telefona içini dökerken, mesajları gizlice dinleyen Wes, bu hiç tanımadığı kadının samimiyetine ve yaşam mücadelesine yavaş yavaş aşık olmaya başlıyor.

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