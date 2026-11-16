Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-30 Kasım 2026

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Kasım ayının ikinci yarısında sinema salonları ve dijital platformlar iddialı yapımlara ev sahipliği yapıyor. Merakla beklenen yeni Açlık Oyunları filmi Hasatta Gündoğumu vizyona girerken, yıldız kadrosuyla Kağıttan Kaplan, Nicolas Cage'li Madden ve Sylvester Stallone'nin hikayesini anlatan Ben Rocky öne çıkıyor. Ayrıca Disney yapımı Hexed ile Yeşim Ustaoğlu'nun yeni filmi Artakalan da izleyicilerle buluşacak. Sinemaseverleri bu ay aksiyondan dramaya uzanan zengin bir içerik seçkisi bekliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Wild Horse Nine ve Godzilla Minus Zero gibi beğeni kazanan filmlerin çıkışına sahne olan Kasım ayının ikinci yarısı da bazı dikkat çekici filmlerin çıkışına sahne olacak. Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu, Kağıttan Kaplan ve Ben, Rocky gibi merak uyandıran yapımlar bu ay bitmeden sinemalara gelecek.

Kasım Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Kasım ayında çıkacak en dikkat çekici filmler:

1️⃣ Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping)

Tam Boyutta Gör Aynı adlı kitap serisinden uyarlanan Açlık Oyunları (The Hunger Games), hikâyenin geçmişine odaklanan prequel filmleriyle beyaz perdedeki yolculuğunu sürdürüyor. Serinin yeni filmi, orijinal seride Woody Harrelson'ın canlandırdığı Haymitch Abernathy'nin gençken katıldığı 50. Açlık Oyunları'na odaklanıyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Macera, Aksiyon

: Bilim-Kurgu, Macera, Aksiyon Yönetmen : Francis Lawrence

: Francis Lawrence Oyuncular : Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons

: Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace, Ralph Fiennes, Jesse Plemons Çıkış Tarihi: 20 Kasım / Vizyon

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, orijinal seride anlatılan olayların 24 yıl öncesinde geçiyor. Açlık Oyunları'nda yarışması için seçilen genç Haymitch Abernathy, kendisini ölümcül bir oyunun ortasında buluyor. Filmde sadece Haymitch'in değil, orijinal seriden tanıdığımız pek çok karakterin genç hâlleri yer alacak.

2️⃣ Kağıttan Kaplan (Paper Tiger)

Tam Boyutta Gör Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller gibi üç ünlü ismi bir araya getiren Paper Tiger, ödüllü yönetmen James Gray'in imzasını taşıyor.

Tür : Drama, Gerilim, Suç

: Drama, Gerilim, Suç Yönetmen : James Gray

: James Gray Oyuncular : Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller

: Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller Çıkış Tarihi: 27 Kasım / Vizyon

1986 yılında New York’un Queens bölgesinde yaşayan Irwin Pearl, ailesine daha iyi bir gelecek sunma hayali kurarken ağabeyi Gary’nin önerdiği kazançlı bir iş fırsatına dahil olur. Ancak kardeşlerin Rus mafyasıyla ortaklık kurması, başlangıçta umut vadeden planı kısa sürede tehlikeli bir sürece dönüştürür. Yaşanan bir hata mafyanın dikkatini ailenin üzerine çekerken, giderek artan tehdit ve şiddet iki kardeş arasındaki güveni de sarsmaya başlar. Hayalini kurdukları fırsat, hem ailelerini hem de aralarındaki bağı sınayan bir mücadeleye dönüşür.

3️⃣ Madden

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'da Kasım ayının öne çıkan filmi ise Nicolas Cage ve Christian Bale'ın başrollerini paylaştığı Madden olacak.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : David O. Russell

: David O. Russell Oyuncular : Nicolas Cage, Christian Bale, John Mulaney, Kathryn Hahn, Sienna Miller, Shane Gillis,

: Nicolas Cage, Christian Bale, John Mulaney, Kathryn Hahn, Sienna Miller, Shane Gillis, Çıkış Tarihi: 18 Kasım / Amazon Prime Video

Nicolas Cage’in efsanevi NFL (Amerikan futbolu) koçu John Madden’a hayat verdiği film, Madden’ın koçluğu bıraktıktan sonra TV kariyeri ve Madden NFL oyun serisi sayesinde ikonik bir isme dönüşmesini konu alıyor.

4️⃣ Gentle Monster

Tam Boyutta Gör Netflix'te bu ayın ikinci yarısında çıkacak en dikkat çekici film ise Lea Seydoux ve Catherine Deneuve'ün rol aldığı Gentle Monster olacak.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Marie Kreutzer

: Marie Kreutzer Oyuncular : Léa Seydoux, Jella Haase, Laurence Rupp, Catherine Deneuve

: Léa Seydoux, Jella Haase, Laurence Rupp, Catherine Deneuve Yayın Tarihi: 18 Kasım / Netflix

Ailesiyle birlikte kırsala taşınan ünlü bir piyanist, hayatını altüst eden bir gerçekle yüzleşir. Bu keşif, onu aşkın, güvenin ve aldatmacanın karmaşık doğasıyla hesaplaşmaya zorlayacaktır.

5️⃣ Ben, Rocky (I Play Rocky)

Tam Boyutta Gör I Play Rocky, Sylvester Stallone'nin rol bulmakta zorlanan genç bir oyuncudan bir Hollywood yıldızına dönüşme hikâyesini anlatıyor.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : Peter Farrelly

: Peter Farrelly Oyuncular : Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb, Toby Kebbell

: Anthony Ippolito, AnnaSophia Robb, Toby Kebbell Çıkış Tarihi: 20 Kasım / Vizyon

Oyunculuk sektöründe var olma mücadelesi veren ve fiziksel özellikleri nedeniyle başrol için uygun görülmeyen Sylvester Stallone, kendi kariyerini şekillendirmek amacıyla kısa sürede bir senaryo yazar. Yapımcılar senaryoyu beğenmesine rağmen başrolde farklı tanınmış oyuncuları oynatmak ister ve projeyi devretmesi için Stallone'a yüksek para teklifleri sunar. Stallone, bu teklifleri reddederek kendi yazdığı karakteri canlandırmakta ısrar eder ve aktörlük kariyerini başlatma yönünde adım atar.

6️⃣ Zor Baba 4 (Focker In-Law)

Tam Boyutta Gör Ben Stiller ve Robert De Niro'lu popüler komedi serisi Zor Baba, yıllar sonra yeni bir filmle dönüyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : John Hamburg

: John Hamburg Oyuncular : Robert De Niro , Ben Stiller , Ariana Grande, Teri Polo, Owen Wilson

: Robert De Niro , Ben Stiller , Ariana Grande, Teri Polo, Owen Wilson Çıkış Tarihi: 27 Kasım / Vizyon

Serinin dördüncü halkası, kayınpederi Jack'ten çokça çeken Greg'in, hâlâ küçük bir çocuk olarak gördüğü oğlunun evlenme teklifi etmeyi düşündüğü sevgilisiyle tanışmasından sonra ailenin sürüklendiği kaosu anlatıyor.

Yeni X-Men filmlerinde Wolverine'i bu oyunda canlandırabilir 1 hf. önce eklendi

7️⃣ Aşk Tesadüfleri Sever 3

Tam Boyutta Gör Yıllar sonra yeni bir filmle sinemalara dönen bir diğer seri de Aşk Tesadüfleri Sever olacak.

Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Yönetmen : Ömer Faruk Sorak

: Ömer Faruk Sorak Oyuncular : Mehmet Günsür, Devrim Özkan, Serkan Altunorak

: Mehmet Günsür, Devrim Özkan, Serkan Altunorak Çıkış Tarihi: 20 Kasım / Vizyon

1960’ların Ankara’sında bir çocuğun annesinden kalan kutuyu bir kız çocuğuna vermesiyle başlayan bağ, kutunun yıllar boyunca el değiştirmesiyle farklı hayatlara uzanır. Deniz’in ölümünün ardından kalbi sevdiği adam Özgür’e nakledilir. Kayıp ve suçlulukla içine kapanan Özgür, Mavi’nin organ bağışına dikkat çekmek için düzenlediği sosyal sorumluluk projesi sayesinde Mavi ile tanışır; ikili, geçmişlerindeki bağdan habersizdir.

8️⃣ Hexe: Sihir Krallığı (Hexed)

Tür : Animasyon, Macera, Fantastik

: Animasyon, Macera, Fantastik Yönetmenler : Jason Hand, Josie Trinidad, Fawn Veerasunthorn

: Jason Hand, Josie Trinidad, Fawn Veerasunthorn Çıkış Tarihi: 27 Kasım / Vizyon

Fevri ve kurallara meydan okuyan genç kız Billie, yanlışlıkla içindeki gizemli sihirli güçleri serbest bıraktığında, sıradan banliyö hayatından kopup kendisini Hexe adındaki gizemli ve büyülü bir diyarda buluyor. Billie, bu yeni dünyada sihirli tüy kalem Ms. Quill ve canlı günlük Elias Quire tarafından karşılanıyor. Bu macera dolu yolculuk ilerledikçe Billie, cadılar dünyasını sonsuza dek değiştirebilecek aile sırlarını keşfetmeye başlıyor.

9️⃣ Kardeş Kardeş (Steps)

Tam Boyutta Gör Kasım ayında izleyici ile buluşacak bir diğer animasyon filmi de Netflix yapımı Steps olacak.

Tür : Animasyon

: Animasyon Yönetmen : Alyce Tzue

: Alyce Tzue Çıkış Tarihi: 20 Kasım / Netflix

Külkedisi’nin o meşhur "kötü kalpli" üvey kız kardeşlerini tanıdığınızı mı sanıyorsunuz? Bir daha düşünün! Yanlış anlaşılan Lilith, çalıntı bir sihirli değnekle Kraliyet Balosu'nu sabote etmekle suçlanınca işler karışır; yanlışlıkla kardeşi Margot'yu kurbağaya çevirir ve krallığı prens takıntılı, şımarık bir kızın insafına bırakır. Şimdi Lilith, krallığı kurtarmak, altüst olan masalı düzeltmek ve "kötü" diye yaftalananların bile mutlu sonu hak ettiğini kanıtlamak için Külkedisi ve şaşırtıcı derecede yakışıklı bir trolle güçlerini birleştirmek zorundadır.

🔟 Artakalan

Türkiye sinemasının önemli isimlerinden Yeşim Ustaoğlu, yeni bir filmle karşımızda.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Yeşim Ustaoğlu

: Yeşim Ustaoğlu Oyuncular : Öykü Karayel, Metin Akdülger, Ali Kayra Kul

: Öykü Karayel, Metin Akdülger, Ali Kayra Kul Çıkış Tarihi: 20 Kasım / Vizyon

Film, boğucu hâle gelen yaşamından uzaklaşıp iç sesine ve vicdanına yeniden kulak veren bir şairin, yaratıcılığını yeniden canlandırmak ve özünü bulmak için çıktığı içsel yolculuğu konu ediniyor.

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Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 16-30 Kasım 2026

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