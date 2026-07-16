Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-31 Temmuz 2026

Moana, Enola Holmes 3, Minyonlar ve Canavarlar gibi filmlerin çıkışına sahne olan Temmuz ayının ikinci yarısı daha da dikkat çekici filmlerle dolu. Özellikle Christopher Nolan imzalı The Odyssey ve yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Brand New Day, bu yazın en konuşulacak filmleri olacak gibi duruyor.
Temmuz Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿
Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Temmuz ayında çıkacak en dikkat çekici filmler:
1️⃣ The Odyssey
- Tür: Tarihi Epik, Macera
- Yönetmen: Christopher Nolan
- Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Zendaya
- Çıkış Tarihi: 17 Temmuz / Vizyon
250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olduğu söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması. Filmde Odysseus'a Matt Damon hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer eşlik ediyor. The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor.
2️⃣ Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Spider-Man: Brand New Day)
- Tür: Süper Kahraman, Aksiyon
- Yönetmen: Destin Daniel Cretton
- Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink, Jacob Batalon
- Çıkış Tarihi: 31 Temmuz / Vizyon
Spider-Man: Brand New Day, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi. Çünkü filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk ile Jon Bernthal'ın Punisher'ı filmde yer aldığı kesinleşmiş kahramanlar. Ancak filmde göreceğimiz Marvel kahramanları bunlarla da sınırlı olmayabilir. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerine bu kez Destin Daniel Cretton'ın (Shang-Chi) yönettiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ne var ki ikisinin rolleri bu kez daha küçük olacak. Dördüncü filmde ekibe katılan yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak.
3️⃣ Her Private Hell
- Tür: Gerilim, Korku
- Yönetmen: Nicolas Winding Refn
- Oyuncular: Sophie Thatcher, Havana Rose Liu, Charles Melton, Dougray Scott
- Çıkış Tarihi: 24 Temmuz / Vizyon
Garip bir sis fütüristik bir metropolü sarıp, ele geçirilmesi zor, ölümcül bir varlığı serbest bırakırken, sorunlu genç bir kadın babasını bulmak için yola koyulur. Bu arayış sırasında, kaderi, kızını cehennemden kurtarmak için umutsuz bir yolculuğa çıkan Amerikalı bir askerin kaderiyle kesişir.
4️⃣ Filistin 36 (Palestine 36)
- Tür: Tarihi, Drama, Savaş
- Yönetmen: Annemarie Jacir
- Oyuncular: Karim Daoud Anaya, Wardi Eilabouni, Hiam Abbass
- Çıkış Tarihi: 17 Temmuz / Vizyon
Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından Kudüs'ün kalabalık halkları, Nazilerden kaçan AvrupalıYahudilerin göçü ve İngilizlerin sömürge yönetimini dayatma girişimleri. Tüm bunların ortasında, Yusuf geleneksel köyü ile hızla değişen şehir arasında mekik dokuyor. Afra, büyükannesinin yardımıyla değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Memnun olmayan bir liman işçisi, geçimini sağlama ve ailesini geçindirme baskısının onu bir isyancı harekete çektiğini fark ediyor.
5️⃣ Şeytan'ın Ağzı (The Devil's Mouth)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Jeff Wadlow
- Oyuncular: Kathryn Newton, Gavin Casalegno, Lana Condor, Nico Hiraga
- Çıkış Tarihi: 29 Temmuz / Amazon Prime Video
Beş arkadaş, gerçek hayata atılmadan önce son bir macera yaşamak için Tayland'daki Şeytanın Ağzı mağara sistemini keşfe çıkar. Ama çok geçmeden su altında hızlı, sessiz ve ölümcül bir şeyin peşlerinde olduğunu fark ederler. Boğucu karanlıkta güven yok olur, panik artar ve her yanlış adım hayatta kalma mücadelesine dönüşür.
6️⃣ 72 Saat (72 Hours)
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Tim Story
- Oyuncular: Kevin Hart, Marcello Hernández, Teyana Taylor, Andy García,
- Çıkış Tarihi: 24 Temmuz / Netflix
Kırklı yaşlarında olan Joe, son dönemde şirketteki yerini kaybedeceğinden endişe duymaya başlamıştır. Yanlışlıkla 20'li yaşlardaki iş arkadaşlarının grup sohbetine eklenince, kariyerini kurtarmak için eline bir fırsat geçer. Ancak bunun için gençlerin arasına katılıp, çılgın bir bekârlığa veda partisine katılmak zorundadır. Kaos dolu bu 72 saatlik yolculuk, Joe'nun sadece kariyerine değil, hayatına da bakışını değiştirecektir.
7️⃣ The Dink
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Josh Greenbaum
- Oyuncular: Jake Johnson, Mary Steenburgen, Ed Harris, Andy Roddick, Ben Stiller,
- Çıkış Tarihi: 24 Temmuz / Apple TV
Babasının işlettiği tenis kulübünde çocuklara ders vermekle yetinen bir zamanların parlak yeteneği Dusty, eski sakatlığını yeniden tetikleyince tenis oynayamaz hâle gelir. Kulübü kurtarmak ve babasının saygısını kazanmak için yeminini bozup, ezelden beri hor gördüğü pickleball’a yönelmek zorundadır. Kendisi gibi hayatın farklı dönemlerinde yolunu kaybetmiş Candace (Mary Steenburgen) ile partner olup kortlara çıktığında, hem rakiplerini hem de kendi egosunu alt etmek zorunda kalacaktır.
8️⃣ Hayatımın Şarkısı (Power Ballad)
- Tür: Komedi, Drama, Müzik
- Yönetmen: John Carney
- Oyuncular: Paul Rudd, Nick Jonas, Peter McDonald, Rory Keenan
- Çıkış Tarihi: 24 Temmuz / Vizyon
Rastlantı sonucu gerçekleşen bir karşılaşmanın ardından, düğün grubu solisti Rick, eski bir pop grubu yıldızı olan Danny ile sarhoşken bir şarkı yazar. Altı ay sonra Rick, birlikte söyledikleri doğaçlama şarkının dünya çapında bir üne kavuştuğunu öğrenince şaşırıp kalır, ancak şarkıyla ilgili tüm övgüyü Danny toplayıp, şan ve şöhrete uzanmıştır. Danny’nin solo kariyeri hızla yükselirken, Rick de hakkını almak için savaşır. Ancak Rick hep hayalini kurduğu rock yıldızı yaşamının peşinde koşarken, gerçek hazinesini, evde onu bekleyen eşi, kızı ve kıymetli dostlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır.
9️⃣ They Fight
- Tür: Drama, Spor
- Yönetmen: Sheldon Candis
- Oyuncular: André Holland, Wendell Pierce, Samira Wiley, Anthony B. Jenkins
- Çıkış Tarihi: 17 Temmuz / Disney+
They Fight, hapishaneden yeni çıkmış ve geçmişini arkasında bırakarak hayatını düzene sokmaya çalışan eski bir mahkûm olan Walt Manigan’ın kefaret ve arınma hikâyesini konu alıyor. Eski akıl hocası Slim’in ayakta tutmaya çalıştığı köhne bir boks salonuna geri dönen Walt, burada hem kendi oğluna iyi bir baba olabileceğini kanıtlamaya çalışıyor hem de hayata karşı kendi mücadelelerini veren bir grup gence mentorluk yapmaya başlıyor. Salondaki genç boksörleri ulusal şampiyonaya hazırlarken, ringin dışındaki zorlu sokak şartlarında onlara bir sığınak sunan Walt, hayatının en büyük ve en zorlu dövüşünün aslında ringin içinde değil, kendi geçmişiyle olduğunu fark ediyor.
🔟 Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün (Modi: Three Days on the Wing of Madness)
- Tür: Drama, Komedi
- Yönetmen: Johnny Depp
- Oyuncular: Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Stephen Graham, Al Pacino
- Çıkış Tarihi: 31 Temmuz / Vizyon
Film, 1916’da, Birinci Dünya Savaşı’nın gölgesindeki Paris’te sanatçı Amedeo Modigliani’nin çalkantılı üç gününü odağına alıyor. Polis baskısının, savaşın yıkıcılığının ve kişisel çıkmazların gölgesinde ilerleyen hikâyede; Modì, eserlerine değer verilmediğini düşündüğü için şehri terk etmeyi planlar. Bu süreçte arkadaşları Maurice Utrillo, Chaim Soutine ve ilham kaynağı Beatrice Hastings ile birlikte kaotik bir yaşam sürer. Polis, eleştiriler ve bombalarla çevrili bu atmosferde Modì, zanaatının anlamını ve sanat yaşamını sorgular. Özellikle Amerikalı koleksiyoncu Maurice Gangnat (Al Pacino) ile yaptığı karşılaşma, kariyerini derinden etkileyebilecek bir dönemeç olur.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aman dikkat