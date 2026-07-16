Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-31 Temmuz 2026

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasında Christopher Nolan imzalı The Odyssey ve yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: Brand New Day gibi dikkat çekici yapımlar var!

    Moana, Enola Holmes 3, Minyonlar ve Canavarlar gibi filmlerin çıkışına sahne olan Temmuz ayının ikinci yarısı daha da dikkat çekici filmlerle dolu. Özellikle Christopher Nolan imzalı The Odyssey ve yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Brand New Day, bu yazın en konuşulacak filmleri olacak gibi duruyor.

    Temmuz Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

    Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Temmuz ayında çıkacak en dikkat çekici filmler:

    1️⃣ The Odyssey

    The Odyssey Tam Boyutta Gör
    Bu ay sinemaseverlerle buluşacak filmlerin başında, Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen yeni filmi The Odyssey geliyor.
    • Tür: Tarihi Epik, Macera
    • Yönetmen: Christopher Nolan
    • Oyuncular: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Zendaya
    • Çıkış Tarihi: 17 Temmuz / Vizyon

    250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olduğu söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması. Filmde Odysseus'a Matt Damon hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer eşlik ediyor. The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor.

    2️⃣ Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Spider-Man: Brand New Day)

    Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Spider-Man: Brand New Day) Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki günlerde sinemalara gelecek bir diğer gişe canavarı da yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Brand New Day olacak.
    • Tür: Süper Kahraman, Aksiyon
    • Yönetmen: Destin Daniel Cretton
    • Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink, Jacob Batalon
    • Çıkış Tarihi: 31 Temmuz / Vizyon

    Spider-Man: Brand New Day, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi. Çünkü filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk ile Jon Bernthal'ın Punisher'ı filmde yer aldığı kesinleşmiş kahramanlar. Ancak filmde göreceğimiz Marvel kahramanları bunlarla da sınırlı olmayabilir. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerine bu kez Destin Daniel Cretton'ın (Shang-Chi) yönettiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ne var ki ikisinin rolleri bu kez daha küçük olacak. Dördüncü filmde ekibe katılan yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak.

    3️⃣ Her Private Hell

    Her Private Hell Tam Boyutta Gör
    Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan Her Private Hell, Avrupa sinemasının önemli isimlerinden Nicolas Winding Refn'in (Drive, Bronson) imzasını taşıyor.
    • Tür: Gerilim, Korku
    • Yönetmen: Nicolas Winding Refn
    • Oyuncular: Sophie Thatcher, Havana Rose Liu, Charles Melton, Dougray Scott
    • Çıkış Tarihi: 24 Temmuz / Vizyon

    Garip bir sis fütüristik bir metropolü sarıp, ele geçirilmesi zor, ölümcül bir varlığı serbest bırakırken, sorunlu genç bir kadın babasını bulmak için yola koyulur. Bu arayış sırasında, kaderi, kızını cehennemden kurtarmak için umutsuz bir yolculuğa çıkan Amerikalı bir askerin kaderiyle kesişir.

    4️⃣ Filistin 36 (Palestine 36)

    Palestine 36 Tam Boyutta Gör
    Filistin'in bu yılki Oscar aday adayı olan Palestine 36, sömürgeci Britanya'ya karşı kaynamaya başlayan isyan hareketini, köyüyle Kudüs arasında mekik dokuyan Yusuf'un gözünden anlatıyor.
    • Tür: Tarihi, Drama, Savaş
    • Yönetmen: Annemarie Jacir
    • Oyuncular:  Karim Daoud Anaya, Wardi Eilabouni, Hiam Abbass
    • Çıkış Tarihi: 17 Temmuz / Vizyon

    Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından Kudüs'ün kalabalık halkları, Nazilerden kaçan Avrupalı​​Yahudilerin göçü ve İngilizlerin sömürge yönetimini dayatma girişimleri. Tüm bunların ortasında, Yusuf geleneksel köyü ile hızla değişen şehir arasında mekik dokuyor. Afra, büyükannesinin yardımıyla değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Memnun olmayan bir liman işçisi, geçimini sağlama ve ailesini geçindirme baskısının onu bir isyancı harekete çektiğini fark ediyor.

    5️⃣ Şeytan'ın Ağzı (The Devil's Mouth)

    The Devil's Mouth Tam Boyutta Gör
    Bu ay Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak en dikkat çekici film, korku türündeki The Devil's Mouth olacak.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Jeff Wadlow
    • Oyuncular: Kathryn Newton, Gavin Casalegno, Lana Condor, Nico Hiraga
    • Çıkış Tarihi: 29 Temmuz / Amazon Prime Video

    Beş arkadaş, gerçek hayata atılmadan önce son bir macera yaşamak için Tayland'daki Şeytanın Ağzı mağara sistemini keşfe çıkar. Ama çok geçmeden su altında hızlı, sessiz ve ölümcül bir şeyin peşlerinde olduğunu fark ederler. Boğucu karanlıkta güven yok olur, panik artar ve her yanlış adım hayatta kalma mücadelesine dönüşür.

    6️⃣ 72 Saat (72 Hours)

    72 Hours Tam Boyutta Gör
    Netflix tarafında bu ayın öne çıkan filmi ise ünlü oyuncu Kevin Hart'ın başrolünü üstlendiği komedi filmi 72 Saat olacak.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Tim Story
    • Oyuncular:  Kevin Hart, Marcello Hernández, Teyana Taylor, Andy García,
    • Çıkış Tarihi: 24 Temmuz / Netflix

    Kırklı yaşlarında olan Joe, son dönemde şirketteki yerini kaybedeceğinden endişe duymaya başlamıştır. Yanlışlıkla 20'li yaşlardaki iş arkadaşlarının grup sohbetine eklenince, kariyerini kurtarmak için eline bir fırsat geçer. Ancak bunun için gençlerin arasına katılıp, çılgın bir bekârlığa veda partisine katılmak zorundadır. Kaos dolu bu 72 saatlik yolculuk, Joe'nun sadece kariyerine değil, hayatına da bakışını değiştirecektir.

    7️⃣ The Dink

    The Dink Tam Boyutta Gör
    Bu ay izleyici ile buluşacak bir diğer komedi de Apple TV'de yayınlanacak The Dink olacak.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Josh Greenbaum
    • Oyuncular:  Jake Johnson, Mary Steenburgen, Ed Harris, Andy Roddick, Ben Stiller,
    • Çıkış Tarihi: 24 Temmuz / Apple TV

    Babasının işlettiği tenis kulübünde çocuklara ders vermekle yetinen bir zamanların parlak yeteneği Dusty, eski sakatlığını yeniden tetikleyince tenis oynayamaz hâle gelir. Kulübü kurtarmak ve babasının saygısını kazanmak için yeminini bozup, ezelden beri hor gördüğü pickleball’a yönelmek zorundadır. Kendisi gibi hayatın farklı dönemlerinde yolunu kaybetmiş Candace (Mary Steenburgen) ile partner olup kortlara çıktığında, hem rakiplerini hem de kendi egosunu alt etmek zorunda kalacaktır.

    8️⃣ Hayatımın Şarkısı (Power Ballad)

    Hayatımın Şarkısı (Power Ballad) Tam Boyutta Gör
    Müzik ve sinemayı bir araya getirdiği ödüllü filmleriyle (Once, Sing Sing, Flora and Son) tanıdığımız İrlandalı yönetmen John Carney, yine bol müzikli bir filmle karşımızda.
    • Tür: Komedi, Drama, Müzik
    • Yönetmen: John Carney
    • Oyuncular:  Paul Rudd, Nick Jonas, Peter McDonald, Rory Keenan
    • Çıkış Tarihi: 24 Temmuz / Vizyon

    Rastlantı sonucu gerçekleşen bir karşılaşmanın ardından, düğün grubu solisti Rick, eski bir pop grubu yıldızı olan Danny ile sarhoşken bir şarkı yazar. Altı ay sonra Rick, birlikte söyledikleri doğaçlama şarkının dünya çapında bir üne kavuştuğunu öğrenince şaşırıp kalır, ancak şarkıyla ilgili tüm övgüyü Danny toplayıp, şan ve şöhrete uzanmıştır. Danny’nin solo kariyeri hızla yükselirken, Rick de hakkını almak için savaşır. Ancak Rick hep hayalini kurduğu rock yıldızı yaşamının peşinde koşarken, gerçek hazinesini, evde onu bekleyen eşi, kızı ve kıymetli dostlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır.

    9️⃣ They Fight

    They Fight Tam Boyutta Gör
    Bu ay dijital platformlara gelecek filmlerden biri de Hulu ve Disney+'ta yayınlancak boks filmi They Fight olacak.
    • Tür: Drama, Spor
    • Yönetmen: Sheldon Candis
    • Oyuncular:  André Holland, Wendell Pierce, Samira Wiley, Anthony B. Jenkins
    • Çıkış Tarihi: 17 Temmuz / Disney+

    They Fight, hapishaneden yeni çıkmış ve geçmişini arkasında bırakarak hayatını düzene sokmaya çalışan eski bir mahkûm olan Walt Manigan’ın kefaret ve arınma hikâyesini konu alıyor. Eski akıl hocası Slim’in ayakta tutmaya çalıştığı köhne bir boks salonuna geri dönen Walt, burada hem kendi oğluna iyi bir baba olabileceğini kanıtlamaya çalışıyor hem de hayata karşı kendi mücadelelerini veren bir grup gence mentorluk yapmaya başlıyor. Salondaki genç boksörleri ulusal şampiyonaya hazırlarken, ringin dışındaki zorlu sokak şartlarında onlara bir sığınak sunan Walt, hayatının en büyük ve en zorlu dövüşünün aslında ringin içinde değil, kendi geçmişiyle olduğunu fark ediyor.

    🔟 Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün (Modi: Three Days on the Wing of Madness)

    Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün (Modi: Three Days on the Wing of Madness) Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Johnny Depp, bu kez yönetmen koltuğuna oturduğu bir filmle karşımızda.
    • Tür: Drama, Komedi
    • Yönetmen: Johnny Depp
    • Oyuncular: Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Stephen Graham, Al Pacino
    • Çıkış Tarihi: 31 Temmuz / Vizyon

    Film, 1916’da, Birinci Dünya Savaşı’nın gölgesindeki Paris’te sanatçı Amedeo Modigliani’nin çalkantılı üç gününü odağına alıyor. Polis baskısının, savaşın yıkıcılığının ve kişisel çıkmazların gölgesinde ilerleyen hikâyede; Modì, eserlerine değer verilmediğini düşündüğü için şehri terk etmeyi planlar. Bu süreçte arkadaşları Maurice Utrillo, Chaim Soutine ve ilham kaynağı Beatrice Hastings ile birlikte kaotik bir yaşam sürer. Polis, eleştiriler ve bombalarla çevrili bu atmosferde Modì, zanaatının anlamını ve sanat yaşamını sorgular. Özellikle Amerikalı koleksiyoncu Maurice Gangnat (Al Pacino) ile yaptığı karşılaşma, kariyerini derinden etkileyebilecek bir dönemeç olur.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Profil resmi
    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mazda 323 familia ilginç hikayeler taralı alan cezası arabanın altını vurdum gerçek atatürk

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum