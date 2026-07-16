Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 16-31 Temmuz 2026

Moana, Enola Holmes 3, Minyonlar ve Canavarlar gibi filmlerin çıkışına sahne olan Temmuz ayının ikinci yarısı daha da dikkat çekici filmlerle dolu. Özellikle Christopher Nolan imzalı The Odyssey ve yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Brand New Day, bu yazın en konuşulacak filmleri olacak gibi duruyor.

Temmuz Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici Filmler 🍿

Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Temmuz ayında çıkacak en dikkat çekici filmler:

1️⃣ The Odyssey

Tam Boyutta Gör Bu ay sinemaseverlerle buluşacak filmlerin başında, Christopher Nolan'ın heyecanla beklenen yeni filmi The Odyssey geliyor.

Tür : Tarihi Epik, Macera

: Tarihi Epik, Macera Yönetmen : Christopher Nolan

: Christopher Nolan Oyuncular : Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Zendaya

: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Zendaya Çıkış Tarihi: 17 Temmuz / Vizyon

250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olduğu söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması. Filmde Odysseus'a Matt Damon hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer eşlik ediyor. The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor.

2️⃣ Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Spider-Man: Brand New Day)

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki günlerde sinemalara gelecek bir diğer gişe canavarı da yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Brand New Day olacak.

Tür : Süper Kahraman, Aksiyon

: Süper Kahraman, Aksiyon Yönetmen : Destin Daniel Cretton

: Destin Daniel Cretton Oyuncular : Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink, Jacob Batalon

: Tom Holland, Zendaya, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink, Jacob Batalon Çıkış Tarihi: 31 Temmuz / Vizyon

Spider-Man: Brand New Day, sıradan bir Örümcek-Adam filminden çok daha fazlası olacak gibi. Çünkü filmde sadece Örümcek-Adam değil, farklı Marvel kahramanları da yer alıyor. Mark Ruffalo'nun hayat verdiği Hulk ile Jon Bernthal'ın Punisher'ı filmde yer aldığı kesinleşmiş kahramanlar. Ancak filmde göreceğimiz Marvel kahramanları bunlarla da sınırlı olmayabilir. İlk üç filmin yönetmeni olan Jon Watts'un yerine bu kez Destin Daniel Cretton'ın (Shang-Chi) yönettiği Spider-Man: Brand New Day'de Zendaya ve Jacob Batalon da önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ne var ki ikisinin rolleri bu kez daha küçük olacak. Dördüncü filmde ekibe katılan yeni isimler ise Sadie Sink ve Liza Colon-Zayas olacak.

3️⃣ Her Private Hell

Tam Boyutta Gör Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan Her Private Hell, Avrupa sinemasının önemli isimlerinden Nicolas Winding Refn'in (Drive, Bronson) imzasını taşıyor.

Tür : Gerilim, Korku

: Gerilim, Korku Yönetmen : Nicolas Winding Refn

: Nicolas Winding Refn Oyuncular : Sophie Thatcher, Havana Rose Liu, Charles Melton, Dougray Scott

: Sophie Thatcher, Havana Rose Liu, Charles Melton, Dougray Scott Çıkış Tarihi: 24 Temmuz / Vizyon

Garip bir sis fütüristik bir metropolü sarıp, ele geçirilmesi zor, ölümcül bir varlığı serbest bırakırken, sorunlu genç bir kadın babasını bulmak için yola koyulur. Bu arayış sırasında, kaderi, kızını cehennemden kurtarmak için umutsuz bir yolculuğa çıkan Amerikalı bir askerin kaderiyle kesişir.

4️⃣ Filistin 36 (Palestine 36)

Tam Boyutta Gör Filistin'in bu yılki Oscar aday adayı olan Palestine 36, sömürgeci Britanya'ya karşı kaynamaya başlayan isyan hareketini, köyüyle Kudüs arasında mekik dokuyan Yusuf'un gözünden anlatıyor.

Tür : Tarihi, Drama, Savaş

: Tarihi, Drama, Savaş Yönetmen : Annemarie Jacir

: Annemarie Jacir Oyuncular : Karim Daoud Anaya, Wardi Eilabouni, Hiam Abbass

: Karim Daoud Anaya, Wardi Eilabouni, Hiam Abbass Çıkış Tarihi: 17 Temmuz / Vizyon

Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından Kudüs'ün kalabalık halkları, Nazilerden kaçan Avrupalı​​Yahudilerin göçü ve İngilizlerin sömürge yönetimini dayatma girişimleri. Tüm bunların ortasında, Yusuf geleneksel köyü ile hızla değişen şehir arasında mekik dokuyor. Afra, büyükannesinin yardımıyla değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Memnun olmayan bir liman işçisi, geçimini sağlama ve ailesini geçindirme baskısının onu bir isyancı harekete çektiğini fark ediyor.

5️⃣ Şeytan'ın Ağzı (The Devil's Mouth)

Tam Boyutta Gör Bu ay Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak en dikkat çekici film, korku türündeki The Devil's Mouth olacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Jeff Wadlow

: Jeff Wadlow Oyuncular : Kathryn Newton, Gavin Casalegno, Lana Condor, Nico Hiraga

: Kathryn Newton, Gavin Casalegno, Lana Condor, Nico Hiraga Çıkış Tarihi: 29 Temmuz / Amazon Prime Video

Beş arkadaş, gerçek hayata atılmadan önce son bir macera yaşamak için Tayland'daki Şeytanın Ağzı mağara sistemini keşfe çıkar. Ama çok geçmeden su altında hızlı, sessiz ve ölümcül bir şeyin peşlerinde olduğunu fark ederler. Boğucu karanlıkta güven yok olur, panik artar ve her yanlış adım hayatta kalma mücadelesine dönüşür.

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6️⃣ 72 Saat (72 Hours)

Tam Boyutta Gör Netflix tarafında bu ayın öne çıkan filmi ise ünlü oyuncu Kevin Hart'ın başrolünü üstlendiği komedi filmi 72 Saat olacak.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Tim Story

: Tim Story Oyuncular : Kevin Hart, Marcello Hernández, Teyana Taylor, Andy García,

: Kevin Hart, Marcello Hernández, Teyana Taylor, Andy García, Çıkış Tarihi: 24 Temmuz / Netflix

Kırklı yaşlarında olan Joe, son dönemde şirketteki yerini kaybedeceğinden endişe duymaya başlamıştır. Yanlışlıkla 20'li yaşlardaki iş arkadaşlarının grup sohbetine eklenince, kariyerini kurtarmak için eline bir fırsat geçer. Ancak bunun için gençlerin arasına katılıp, çılgın bir bekârlığa veda partisine katılmak zorundadır. Kaos dolu bu 72 saatlik yolculuk, Joe'nun sadece kariyerine değil, hayatına da bakışını değiştirecektir.

7️⃣ The Dink

Tam Boyutta Gör Bu ay izleyici ile buluşacak bir diğer komedi de Apple TV'de yayınlanacak The Dink olacak.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Josh Greenbaum

: Josh Greenbaum Oyuncular : Jake Johnson, Mary Steenburgen, Ed Harris, Andy Roddick, Ben Stiller,

: Jake Johnson, Mary Steenburgen, Ed Harris, Andy Roddick, Ben Stiller, Çıkış Tarihi: 24 Temmuz / Apple TV

Babasının işlettiği tenis kulübünde çocuklara ders vermekle yetinen bir zamanların parlak yeteneği Dusty, eski sakatlığını yeniden tetikleyince tenis oynayamaz hâle gelir. Kulübü kurtarmak ve babasının saygısını kazanmak için yeminini bozup, ezelden beri hor gördüğü pickleball’a yönelmek zorundadır. Kendisi gibi hayatın farklı dönemlerinde yolunu kaybetmiş Candace (Mary Steenburgen) ile partner olup kortlara çıktığında, hem rakiplerini hem de kendi egosunu alt etmek zorunda kalacaktır.

8️⃣ Hayatımın Şarkısı (Power Ballad)

Tam Boyutta Gör Müzik ve sinemayı bir araya getirdiği ödüllü filmleriyle (Once, Sing Sing, Flora and Son) tanıdığımız İrlandalı yönetmen John Carney, yine bol müzikli bir filmle karşımızda.

Tür : Komedi, Drama, Müzik

: Komedi, Drama, Müzik Yönetmen : John Carney

: John Carney Oyuncular : Paul Rudd, Nick Jonas, Peter McDonald, Rory Keenan

: Paul Rudd, Nick Jonas, Peter McDonald, Rory Keenan Çıkış Tarihi: 24 Temmuz / Vizyon

Rastlantı sonucu gerçekleşen bir karşılaşmanın ardından, düğün grubu solisti Rick, eski bir pop grubu yıldızı olan Danny ile sarhoşken bir şarkı yazar. Altı ay sonra Rick, birlikte söyledikleri doğaçlama şarkının dünya çapında bir üne kavuştuğunu öğrenince şaşırıp kalır, ancak şarkıyla ilgili tüm övgüyü Danny toplayıp, şan ve şöhrete uzanmıştır. Danny’nin solo kariyeri hızla yükselirken, Rick de hakkını almak için savaşır. Ancak Rick hep hayalini kurduğu rock yıldızı yaşamının peşinde koşarken, gerçek hazinesini, evde onu bekleyen eşi, kızı ve kıymetli dostlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır.

9️⃣ They Fight

Tam Boyutta Gör Bu ay dijital platformlara gelecek filmlerden biri de Hulu ve Disney+'ta yayınlancak boks filmi They Fight olacak.

Tür : Drama, Spor

: Drama, Spor Yönetmen : Sheldon Candis

: Sheldon Candis Oyuncular : André Holland, Wendell Pierce, Samira Wiley, Anthony B. Jenkins

: André Holland, Wendell Pierce, Samira Wiley, Anthony B. Jenkins Çıkış Tarihi: 17 Temmuz / Disney+

They Fight, hapishaneden yeni çıkmış ve geçmişini arkasında bırakarak hayatını düzene sokmaya çalışan eski bir mahkûm olan Walt Manigan’ın kefaret ve arınma hikâyesini konu alıyor. Eski akıl hocası Slim’in ayakta tutmaya çalıştığı köhne bir boks salonuna geri dönen Walt, burada hem kendi oğluna iyi bir baba olabileceğini kanıtlamaya çalışıyor hem de hayata karşı kendi mücadelelerini veren bir grup gence mentorluk yapmaya başlıyor. Salondaki genç boksörleri ulusal şampiyonaya hazırlarken, ringin dışındaki zorlu sokak şartlarında onlara bir sığınak sunan Walt, hayatının en büyük ve en zorlu dövüşünün aslında ringin içinde değil, kendi geçmişiyle olduğunu fark ediyor.

🔟 Modi: Deliliğin Kanadında Üç Gün (Modi: Three Days on the Wing of Madness)

Tam Boyutta Gör Ünlü oyuncu Johnny Depp, bu kez yönetmen koltuğuna oturduğu bir filmle karşımızda.

Tür : Drama, Komedi

: Drama, Komedi Yönetmen : Johnny Depp

: Johnny Depp Oyuncular : Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Stephen Graham, Al Pacino

: Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Stephen Graham, Al Pacino Çıkış Tarihi: 31 Temmuz / Vizyon

Film, 1916’da, Birinci Dünya Savaşı’nın gölgesindeki Paris’te sanatçı Amedeo Modigliani’nin çalkantılı üç gününü odağına alıyor. Polis baskısının, savaşın yıkıcılığının ve kişisel çıkmazların gölgesinde ilerleyen hikâyede; Modì, eserlerine değer verilmediğini düşündüğü için şehri terk etmeyi planlar. Bu süreçte arkadaşları Maurice Utrillo, Chaim Soutine ve ilham kaynağı Beatrice Hastings ile birlikte kaotik bir yaşam sürer. Polis, eleştiriler ve bombalarla çevrili bu atmosferde Modì, zanaatının anlamını ve sanat yaşamını sorgular. Özellikle Amerikalı koleksiyoncu Maurice Gangnat (Al Pacino) ile yaptığı karşılaşma, kariyerini derinden etkileyebilecek bir dönemeç olur.

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Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 16-31 Temmuz 2026

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