Bu batarya 1,8 milyon km sonunda bile %80 kapasiteyi koruyor

CATL, 5C teknolojisini ultra hızlı şarjda dayanıklılık alanında bir kırılma noktası olarak tanımlıyor ve bataryanın performansının aracın ömrünü aşabileceğini belirtiyor.
Aşırı sıcaklarda bile dayanıklı
Video, bataryanın Dubai sıcakları olarak adlandırılan 60°C’ye kadar yüksek sıcaklıklarda da test edildiğini gösteriyor. Bu koşullarda batarya, yaklaşık 1.400 şarj döngüsünden sonra hâlâ %80 kapasiteye sahip, yani yaklaşık 840.000 kilometre yol kat edebiliyor.
5C ne demek?
“C” değeri, bataryanın şarj ve deşarj hızını ifade ediyor. 5C batarya, yaklaşık 12 dakikada tam şarj olabiliyor ve böylece ultra hızlı şarj kategorisine giriyor. Bu hız, bataryanın yapısal bütünlüğünü ve güvenliğini korumasını gerektiriyor.
Bataryanın ömrünü uzatan yenilikler
- Daha yoğun ve homojen katot kaplaması, malzeme bozulmasını azaltıyor.
- Sıvı elektrolitteki katkı maddesi, mikro çatlakları kapatıyor ve lityum kaybını minimuma indiriyor.
- Sıcaklığa duyarlı özel maddeler, batarya hücrelerindeki ayırıcı yüzeylere uygulanıyor ve bataryanın ömrünü uzatıyor.
Ayrıca batarya yönetim sistemi de geliştirildi. Yeni sistem, batarya içindeki sıcak noktaları tespit edip soğutucu gönderiyor, böylece hem termal denge sağlanıyor hem de bataryanın ömrü uzuyor.
CATL, bu bataryayı özellikle elektrikli ağır kamyonlar, taksiler ve araç çağırma servisleri gibi alanlarda sık kullanılan araçlar için geliştirdi. Şirket, 2020'de ultra hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışmaya başlamış ve 2023'te ilk nesil 4C Qilin bataryasını piyasaya sürmüştü.