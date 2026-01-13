30 bin doların altına "Porsche havası": SAIC Z7'nin ilk görselleri

HIMA, SAIC'in yeni modeli Z7 için ipucu görselleri paylaştı. Henüz tamamen açıkta olmasa da yayımlanan resmi görseller, Z7’nin performans odaklı ve sportif tasarım anlayışını çok daha net şekilde ortaya koyuyor.
HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), Huawei’nin akıllı sürüş ve yazılım teknolojilerini otomobil üreticileriyle buluşturduğu bir ortaklık yapısı olarak tanımlanıyor. Huawei bu ekosistemde otomobili üretmekten çok, aracın dijital altyapısını ve akıllı sistemlerini geliştiriyor.
Porsche benzerliği
Yan taraftan bakıldığında SAIC Z7, akıcı ve yumuşak hatlarıyla öne çıkıyor. Aracın toplam uzunluğunun yaklaşık 5 metre civarında olduğu tahmin ediliyor. Çerçevesiz yan aynalar, gövdeyle daha iyi bütünleşmesi için aerodinamik olarak optimize edilmiş tavan üstü LiDAR ünitesi, yarı gizli kapı kolları ve sürüş asistanlarının devrede olduğunu gösteren mavi ışıklar, tasarımın modern detayları arasında yer alıyor.
SAIC Z7, ağırlıklı olarak genç kullanıcıları hedefliyor. Modelde öncelik; yüksek görsel çekicilik, iyi yol tutuş özellikleri ve gelişmiş akıllı sürüş teknolojilerine verilmiş durumda. HIMA çatısı altındaki en uygun fiyatlı marka konumundaki SAIC’in Z7’yi 30 bin doların altında bir fiyat etiketiyle konumlandırması bekleniyor.
