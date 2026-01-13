30 bin doların altına "Porsche havası": SAIC Z7'nin ilk görselleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

HIMA, SAIC'in yeni modeli Z7 için ipucu görselleri paylaştı. Henüz tamamen açıkta olmasa da yayımlanan resmi görseller, Z7’nin performans odaklı ve sportif tasarım anlayışını çok daha net şekilde ortaya koyuyor.

HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), Huawei’nin akıllı sürüş ve yazılım teknolojilerini otomobil üreticileriyle buluşturduğu bir ortaklık yapısı olarak tanımlanıyor. Huawei bu ekosistemde otomobili üretmekten çok, aracın dijital altyapısını ve akıllı sistemlerini geliştiriyor.

Porsche benzerliği

Tam Boyutta Gör SAIC Z7’nin ön tasarımında büyük ölçüde kapalı bir ön yüz dikkat çekiyor. Üst bölümde aydınlatmalı SAIC logosu yer alırken, alt kısımda konumlandırılan geniş hava girişi, aerodinamik verimlilik ve soğutma için aktif panjur sisteminin kullanılabileceğine işaret ediyor. Farlar tek parça halinde konumlandırılmış. Farların şekli ve ışık imzası ilk bakışta Porsche Taycan’ı andırsa da detaylarda Z7’ye özgü bir karakter bulunuyor.

Yan taraftan bakıldığında SAIC Z7, akıcı ve yumuşak hatlarıyla öne çıkıyor. Aracın toplam uzunluğunun yaklaşık 5 metre civarında olduğu tahmin ediliyor. Çerçevesiz yan aynalar, gövdeyle daha iyi bütünleşmesi için aerodinamik olarak optimize edilmiş tavan üstü LiDAR ünitesi, yarı gizli kapı kolları ve sürüş asistanlarının devrede olduğunu gösteren mavi ışıklar, tasarımın modern detayları arasında yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Arka bölüm ise Z7’nin en dikkat çekici noktalarından biri. “Star River” (Yıldız Nehri) temalı stop lambaları, HarmonyOS Akıllı Sürüş ailesinin ayırt edici tasarım unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Daha önce yalnızca 9 serisi modellerde ve Maextro S800’de görülen bu imzanın bir 7 serisi araçta ilk kez kullanılması, SAIC’in Z7’ye verdiği önemi açıkça ortaya koyuyor.

SAIC Z7, ağırlıklı olarak genç kullanıcıları hedefliyor. Modelde öncelik; yüksek görsel çekicilik, iyi yol tutuş özellikleri ve gelişmiş akıllı sürüş teknolojilerine verilmiş durumda. HIMA çatısı altındaki en uygun fiyatlı marka konumundaki SAIC’in Z7’yi 30 bin doların altında bir fiyat etiketiyle konumlandırması bekleniyor.

