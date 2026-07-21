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    Bu cihaz sizin yerinize yürüyor: Yerli giyilebilir cihaz seri üretime geçti

    Diz altına takılan ARCH V1, yürüyüş sırasında oluşan baldır kası hareketlerini mekanik olarak taklit ederek dolaşımı desteklemeyi amaçlıyor. Türk girişimin geliştirdiği cihazın seri üretimine geçildi.

    Bu cihaz sizin yerinize yürüyor: Yerli cihaz seri üretime geçti
    Yerli teknoloji girişimi ARCH Tecnology, uzun süre hareketsiz kalan kullanıcıların daha sağlıklı bir yaşam elde edebilmesi için giyilebilir cihaz geliştirdi. Vücudu yürüyormuş gibi kandırarak dolaşım sistemini harekete geçiren ARCH V1’in seri üretimine başlandı.

    İlk olarak CES 2026’da tanıtılan giyilebilir cihaz ARCH V1, Kickstarter projesiyle yatırımcılarla ve müşterilerle buluşuyor. Eylül ayında ilk teslimatların yapılması planlanıyor. Dünyanın pek çok yerinden destek almayı başardı.

    Bu cihaz sizin yerinize yürüyor: Yerli cihaz seri üretime geçti Tam Boyutta Gör

    ARCH V1 ne işe yarıyor?

    Masa başında çalışanlar, sık seyahat edenler ve uzun süre ayağa kalkamayan kişiler için geliştirilen ARCH V1, uzun süre hareketsiz kalındığında yavaşlayan bacak dolaşımını desteklemeyi amaçlıyor. Diz altına takılan cihaz, şirketin Walking Cycle Technology adını verdiği patentli mekanik sistem sayesinde yürüyüş sırasında baldır kaslarında oluşan kasılma ritmini taklit ediyor.

    Masa başında çalışanlar, sık seyahat edenler ve uzun süre ayağa kalkamayan kişiler için geliştirilen ARCH V1, uzun süre hareketsiz kalındığında yavaşlayan bacak dolaşımını desteklemeyi amaçlıyor. Uzun süre oturmak bacaklarda dolaşımı yavaşlatıyor. Yürürken her adımda kasılan baldır kasları, kanın kalbe dönüşünü destekliyor. Oturur pozisyonda bu dönüşüm devre dışı kalıyor. Diz altına takılan ARCH V1, şirketin Walking Cycle Technology adını verdiği patentli sistemle bu kasılma ritmini mekanik olarak taklit ediyor ve kullanıcının hareket edemediği saatlerde dolaşımı desteklemeyi amaçlıyor.

    Bu cihaz sizin yerinize yürüyor: Yerli cihaz seri üretime geçti

    ARCH Technology, bu yeni ürün sınıfını "Walking Simulator" olarak tanımlıyor. Bu sınıfta lider olmayı hedefliyor. ARCH V1 için başlatılan Kickstarter kampanyasında hedeflenen fon miktarına ulaşıldı. CE ve FCC sertifikasyon süreçleri devam ederken, şirket Japonya başta olmak üzere farklı ülkelerde distribütörlük görüşmelerini de sürdürüyor. Kickstarter kapsamındaki ilk teslimatların ardından şirket, web sitesi üzerinden online satışa geçmeyi planlıyor.

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