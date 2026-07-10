Yeni geliştirilen alın bandı, uyku sırasında beynin sıvı hareketlerini takip edebiliyor

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Tam Boyutta Gör Uyku üzerine yapılan araştırmalar son yıllarda, uykunun yalnızca dinlenme süreci olmadığını; beynin kendini onardığı, anıları pekiştirdiği ve gün boyunca biriken metabolik atıkları temizlediği son derece aktif bir dönem olduğunu ortaya koydu. Özellikle beyin-omurilik sıvısının (CSF) dolaşımını sağlayan glifatik sistemin keşfiyle birlikte, uyku sırasında beyindeki sıvı hareketlerinin nörolojik sağlık açısından kritik öneme sahip olduğu anlaşıldı.

Ancak bugüne kadar bu sıvı dinamiklerini gerçek zamanlı olarak takip edebilmek için genellikle MR görüntüleme gibi pahalı ve laboratuvar ortamı gerektiren yöntemlere ihtiyaç duyuluyordu. Bu hafta yayımlanan yeni bir araştırma ise bu alanda önemli bir değişimin kapıda olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, ev ortamında doğal uyku sırasında beynin sıvı ile ilişkili sinyallerini takip edebilen kablosuz bir alın bandı geliştirdi.

Science Advances dergisinde yayımlanan araştırmada tanıtılan cihaz; yumuşak yapılı, kablosuz ve doğrudan alna yapıştırılabilen küçük bir sensör olarak tasarlandı. Yakın kızılötesi spektroskopi (NIRS) teknolojisini kullanan bu sensör, cilde temas eden ince bir yama şeklinde çalışıyor. Araştırmacılar, cihazı dört sağlıklı gönüllü üzerinde toplam 16 gece boyunca test ederek farklı uyku evrelerinde ortaya çıkan suya duyarlı optik sinyalleri takip etti.

NIRS teknolojisi, kızılötesi ışığın dokular içerisinden geçerken uğradığı değişimleri analiz ederek biyolojik dokular hakkında bilgi edinilmesini sağlıyor. Bu yeni sistemde farklı dalga boylarında çalışan LED'ler, alın dokusuna ışık gönderiyor. Işığın dokudan geri yansıyan kısmı ise özel bir sensör tarafından algılanıyor. Elde edilen veriler sayesinde oksijenlenmiş hemoglobin, oksijeni azalmış hemoglobin ve suyla ilişkili optik sinyallerdeki değişimler hesaplanabiliyor. Araştırmacılar bunun doğrudan beyin-omurilik sıvısını ölçmediğinin altını çiziyor olsa da, beynin sıvı dinamikleriyle ilişkili değişimleri dolaylı olarak takip edebildiğini belirtiyor.

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Araştırma ekibi cihazın gerçekten beyin dokusundan veri alıp alamadığını doğrulamak için öncelikle fotonların kafa dokuları içerisindeki yayılımını bilgisayar simülasyonlarıyla analiz etti. Sonuçlar sinyalin büyük bölümünün deri ve kafatası gibi yüzeysel dokulardan geldiğini gösterse de, ölçülen ışığın bir kısmının beyin kabuğuna kadar ulaşabildiği görüldü. Bu da cihazın yalnızca cilt yüzeyini değil, beynin daha derin bölgelerini de belirli ölçüde örnekleyebildiğine işaret ediyor.

Araştırmacılar, alın bandından elde edilen verileri aynı anda EEG (elektroensefalografi) ve göz hareketlerini ölçen EOG kayıtlarıyla karşılaştırdı. Yapay zekâ destekli analiz sistemi sayesinde uyku evreleri yaklaşık yüzde 80-90 doğrulukla sınıflandırıldı. Böylece NIRS sensöründen gelen sinyallerin hangi uyku evresine karşılık geldiği güvenilir şekilde eşleştirilebildi.

NREM Uykusu Sırasında Beyindeki Sıvı Aktivitesi Artıyor

Analizler sonucunda özellikle NREM uykusuna geçildiğinde suyla ilişkili optik sinyallerin belirgin şekilde arttığı görüldü. REM uykusuna geçildiğinde ise bu sinyaller tekrar azalma eğilimi gösterdi. Araştırmacılara göre bu değişimler, daha önce laboratuvar ortamındaki çalışmalarda gözlenen beyin sıvısı hareketleriyle uyumlu bir tablo ortaya koyuyor.

Bunun yanında sinyallerde nefes alma ritmi, kalp atışı ve yavaş beyin dalgalarıyla ilişkili frekanslarda düzenli salınımlar da tespit edildi. Ancak araştırma ekibi, bu fizyolojik ilişkilerin henüz altın standart yöntemlerle doğrulanmadığını ve daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini özellikle vurguluyor.

Araştırmacılar cihazın henüz yolun başında olduğunun altını özellikle çiziyor. Glifatik sistemin çalışmasını ya da beyin-omurilik sıvısının akışını takip etmek için bu cihaz şimdilik yeterli bir alternatif değil. Ancak daha geniş katılımcı gruplarıyla yapılacak çalışmalar ve MR gibi referans yöntemlerle gerçekleştirilecek karşılaştırmaların ardından, bu teknolojinin nörolojik hastalıkların araştırılmasında önemli bir yardımcı araç hâline gelebileceği düşünülüyor.

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Bu cihaz, uyku sırasında beynin sıvı hareketlerini takip ediyor

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