Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu Çinli hibrit otomobil, tek depo ve şarjla 2327 km yol katederek rekor kırdı

    Çinli otomobil devi FAW, Hongqi HS6 PHEV modelinin tam şarj ve dolu depoyla, en uzun mesafe kat eden şarj edilebilir hibrit SUV olarak Guinness Dünya Rekoru kırdığını duyurdu.

    Bu Çinli hibrit otomobil, 2327 km yol katederek rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil devi FAW, Hongqi HS6 PHEV modelinin tam şarj ve dolu depoyla, en uzun mesafe kat eden şarj edilebilir hibrit SUV olarak Guinness Dünya Rekoru kırdığını duyurdu. Araç 30 Ekim’de Shangri-La’dan yola çıkarak Kunming, Baise ve Wuzhou gibi şehirlerden geçti ve 3 Kasım’da Guangzhou’ya ulaştı. Toplamda 2.327 kilometrelik bir yol kat edildi.

    Hongqi HS6 neler sunuyor?

    Henüz piyasaya çıkmayan Hongqi HS6 PHEV’nin ön satışı Çin’de 15 Kasım’da başlayacak. Gücünü 110 kW (148 hp) maksimum güç ve 225 Nm tork üreten 1.5 litrelik turbo motordan alan modelin termal verimliliği %45,21 olarak belirtiliyor.

    Hongqi HS6 PHEV, iki tekerlekten çekişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonlarla sunulacak. Sistemin toplam güç çıkışları sırasıyla 168 kW (225 hp) ve 369 kW (495 hp) olacak. Batarya kapasite seçenekleri ise 23,9 kWh ve 39,5 kWh lityum demir fosfat bataryalardan oluşacak. Sadece elektrikli olarak 152 km ve 250 km mesafe katedebilen araç, toplamda modele göre 1460 ile 1580 km arasında menzile sahip olacak.

    Bu Çinli hibrit otomobil, 2327 km yol katederek rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Otomobilin ön tasarımda, 12 dikey krom şeritle süslenmiş, Hongqi’nin kırmızı logosunu taşıyan kapalı bir ızgara yer alıyor. Aracın boyutları 4.995 mm uzunluk, 1.960 mm genişlik ve 1.760 mm yükseklik olarak açıklanırken, dingil mesafesi 2.920 mm. Boş ağırlık seçenekleri ise 2.040 kg, 2.160 kg ve 2.285 kg olarak değişiyor.

    İç mekanda, dijital gösterge ekranı ile birleşik merkezi bilgi-eğlence ve yolcu ekranlarından oluşan çift ekranlı bir kokpit tasarımı yer alıyor. Üç kollu çok fonksiyonlu direksiyon, 50 W kablosuz telefon şarjı, çift bardaklık, dahili buzdolabı ve 12 hoparlörlü ses sistemi donanımlar arasında bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    check engine toyota corolla meb erişim engeli fiat linea 1.4 benzinli yorumları istanbul boş radyo frekansı en iyi kasko şirketi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum