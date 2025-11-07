Bu Çinli hibrit otomobil, tek depo ve şarjla 2327 km yol katederek rekor kırdı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil devi FAW, Hongqi HS6 PHEV modelinin tam şarj ve dolu depoyla, en uzun mesafe kat eden şarj edilebilir hibrit SUV olarak Guinness Dünya Rekoru kırdığını duyurdu. Araç 30 Ekim’de Shangri-La’dan yola çıkarak Kunming, Baise ve Wuzhou gibi şehirlerden geçti ve 3 Kasım’da Guangzhou’ya ulaştı. Toplamda 2.327 kilometrelik bir yol kat edildi.

Hongqi HS6 neler sunuyor?

Henüz piyasaya çıkmayan Hongqi HS6 PHEV’nin ön satışı Çin’de 15 Kasım’da başlayacak. Gücünü 110 kW (148 hp) maksimum güç ve 225 Nm tork üreten 1.5 litrelik turbo motordan alan modelin termal verimliliği %45,21 olarak belirtiliyor.

Hongqi HS6 PHEV, iki tekerlekten çekişli ve dört tekerlekten çekişli versiyonlarla sunulacak. Sistemin toplam güç çıkışları sırasıyla 168 kW (225 hp) ve 369 kW (495 hp) olacak. Batarya kapasite seçenekleri ise 23,9 kWh ve 39,5 kWh lityum demir fosfat bataryalardan oluşacak. Sadece elektrikli olarak 152 km ve 250 km mesafe katedebilen araç, toplamda modele göre 1460 ile 1580 km arasında menzile sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Otomobilin ön tasarımda, 12 dikey krom şeritle süslenmiş, Hongqi’nin kırmızı logosunu taşıyan kapalı bir ızgara yer alıyor. Aracın boyutları 4.995 mm uzunluk, 1.960 mm genişlik ve 1.760 mm yükseklik olarak açıklanırken, dingil mesafesi 2.920 mm. Boş ağırlık seçenekleri ise 2.040 kg, 2.160 kg ve 2.285 kg olarak değişiyor.

İç mekanda, dijital gösterge ekranı ile birleşik merkezi bilgi-eğlence ve yolcu ekranlarından oluşan çift ekranlı bir kokpit tasarımı yer alıyor. Üç kollu çok fonksiyonlu direksiyon, 50 W kablosuz telefon şarjı, çift bardaklık, dahili buzdolabı ve 12 hoparlörlü ses sistemi donanımlar arasında bulunuyor.

