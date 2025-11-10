Bu Çinli otomobil bataryasız olarak sadece 7 bin dolara satılıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Bataryasız olarak satın alınabilen ve aylık batarya abonelik sistemiyle kullanılabilen otomobillerin sayısı artıyor. GAC Group’un elektrikli araç markası Aion, yeni UT Super modelini tanıttı. Kompakt hatchback sınıfındaki yeni model, CATL’nin Choco-SEB batarya değişim teknolojisine sahip ilk binek otomobil olarak dikkat çekiyor.

Aion UT Super’in fiyatı batarya dahil 89.900 yuan (12.630 dolar) seviyesindeyken batarya abonelik planında ise fiyat 49.900 yuan (7 bin dolar) seviyesine kadar düşüyor. Yani bu otomobil, Çin'de güncel kurla bataryasız olarak yaklaşık 300 bin TL'ye satın alınabiliyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli hatchback; 4.270 mm uzunluğa, 1.850 mm genişliğe, 1.575 mm yüksekliğe ve 2.750 mm aks mesafesine sahip. Standart olarak 54 kWsa batarya paketiyle gelen araç, CLTC'ye göre 500 km menzil sunuyor. Söz konusu modelde 100 kW (134 hp) güç ve 145 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor.

Aion UT Super, bataryasız olarak satın alınırsa her ay 399 yuan (56 dolar) abonelik ücreti ödemek gerekiyor. Batarya değişimi sadece 99 saniyede tamamlanabiliyor. CATL’nin Çin genelindeki batarya değişim istasyonu sayısı 8 Kasım itibarıyla 800’e ulaşmış durumda ve yıl sonuna kadar 1.000 istasyona, 2026’ya kadar ise 120 şehirde 2.500 istasyona çıkması hedefleniyor.

