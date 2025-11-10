Bu Çinli otomobil bataryasız olarak sadece 7 bin dolara satılıyor

Aion UT Super’in fiyatı batarya dahil 89.900 yuan (12.630 dolar) seviyesindeyken batarya abonelik planında ise fiyat 49.900 yuan (7 bin dolar) seviyesine kadar düşüyor. Yani bu otomobil, Çin'de güncel kurla bataryasız olarak yaklaşık 300 bin TL'ye satın alınabiliyor.
Aion UT Super, bataryasız olarak satın alınırsa her ay 399 yuan (56 dolar) abonelik ücreti ödemek gerekiyor. Batarya değişimi sadece 99 saniyede tamamlanabiliyor. CATL’nin Çin genelindeki batarya değişim istasyonu sayısı 8 Kasım itibarıyla 800’e ulaşmış durumda ve yıl sonuna kadar 1.000 istasyona, 2026’ya kadar ise 120 şehirde 2.500 istasyona çıkması hedefleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
