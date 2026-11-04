Fransa'da kan bankalarına siber saldırı: Tüm stok çöp oldu

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Oynat Fransa'da üç bölgesel kan bankasının soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi. Saldırganlar sistemdeki hedef sıcaklığı artırmaya çalıştı. Ancak gece nöbetindeki personelin alarmları zamanında fark etmesi sayesinde, hayati önem taşıyan kan stokları hızla yedek depolara taşınarak zarar görmekten kurtarıldı. Yetkililer uzaktan erişimi kapatırken olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Fransa'daki üç bölgesel kan bankasının soğuk hava depoları siber haydutların hedefi oldu. Fransa Ulusal Kan Kurumu (EFS) tarafından kullanılan soğuk hava depolarının 1-2 Kasım gecesi düzenlenen siber saldırıdan etkilendiği bildirildi. Neyse ki personelin müdahalesi sayesinde kan stokları korundu ve olayın sağlık hizmetlerine etkisi olmadı.

Kan saklama sistemlerinin sıcaklık ayarları değiştirildi

Fransız basınında yer alan haberlere göre saldırganlar, EFS'ye soğutma ekipmanı ve bakım hizmeti sağlayan Coolworld şirketini hedef aldı. Normalde -30 derece sıcaklıkta tutulan soğutma ünitelerinin sıcaklık ayarlarının 110 dereceye çıkarıldığı öne sürüldü. Ancak bu değer, kontrol sistemine girilen hedef sıcaklığı ifade ediyor. Depoların, kan örneklerinin veya plazma torbalarının gerçekten bu sıcaklığa ulaştığı doğrulanmış değil.

EFS'de görevli bir teknisyen, gece boyunca soğutma ünitelerindeki sıcaklık artışını fark ederek durumu tespit etti. Sağlık Bakanlığı, olayın zamanında fark edilmesi sayesinde operasyonel bir aksaklık yaşanmadığını açıkladı.

Kan stokları alternatif depolara taşındı

Fransa Sağlık Bakanlığı, EFS'nin bazı bölgesel tesislerinde soğuk hava depolarının izleme ve kontrol sistemlerini etkileyen bir siber güvenlik olayı yaşandığını doğruladı.

EFS sözcüsü Charley Dubois, kan stoklarının etkilenmediğini belirterek personelin sıcaklık alarmları üzerine ürünleri bağlantılı olmayan yedek soğutuculara taşıdığını söyledi. Kan ürünlerine günün her saatinde ihtiyaç duyulabileceği için tesislerde sürekli görevli personel bulunduğunu vurguladı.

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Kan bankalarına yönelik saldırı, Avrupa genelinde süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan benzer olaylarla aynı dönemde gerçekleşti. İsveç'ten Belçika'ya kadar sekiz ülkedeki marketlerde soğutma ünitelerinin ayarlarının değiştirilmesi nedeniyle büyük miktarda gıda ürününün imha edilmek zorunda kaldığı bildirildi.

Fransa'da geçen ay yaşanan başka bir olayda ise yüzlerce süpermarketin soğutma sistemleri ele geçirilmiş, saldırı nedeniyle yangınlar ve gıda kayıpları meydana gelmişti.

Fransız yetkililer, saldırının nasıl gerçekleştirildiğini, hangi ekipmanların etkilendiğini ve sistemlerin ne zaman güvenli biçimde yeniden hizmete alınabileceğini araştırıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı, etkilenen soğutuculara uzaktan erişimin devre dışı bırakıldığını ve durumun kontrol altına alındığını açıkladı. Saldırganların hangi sistem üzerinden erişim sağladığı, bir bakım hesabının ele geçirilip geçirilmediği veya belirli bir güvenlik açığından yararlanılıp yararlanılmadığı henüz bilinmiyor.

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