Bu da oldu: Kullanıcılar artık kendi DDR5 RAM'ini üretiyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ odaklı donanımların hızla artması nedeniyle DRAM pazarında ciddi bir arz-tedarik sorunu yaşanıyor. Öyle ki HBM belleklerin öncelik kazanmasıyla birlikte klasik DRAM ve özellikle DDR5 modüllerinin fiyatları kısa sürede ciddi şekilde yükseldi. Bu tablo ise, kullanıcıları farklı çözümlere yöneltmeye devam ediyor. Son olarak Rus moddler'lar, kendi DDR5 RAM modüllerini üretmeye başladı.

Modder'lar RAM üretimine geçti

Rusya merkezli YouTube kanalı PRO Hi-Tech, artan DDR5 fiyatlarına karşı geliştirilen ilginç bir yaklaşım paylaştı. Bu yöntemde, boş DDR5 PCB'ler ve ayrı bellek yongaları kullanılarak tamamen kullanıcı tarafından RAM modülü üretilmesi hedefleniyor. Bu yöntemi erişilebilir hale getiren unsur ise Çinli satıcıların, iz yolları hazır DDR5 devre kartlarını satıyor olması.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan bilgilere göre, bellek yongalarının temini ve lehimleme işlemi dışında karmaşık bir üretim süreci bulunmuyor. Alternatif olarak, nispeten daha uygun fiyatlı dizüstü belleklerinden sökülen yongalar da kullanılabiliyor. Ancak maliyet tarafı hâlâ dikkat çekici. Ortalama özelliklere sahip 16 GB'lık bir DDR5 modülün yaklaşık 12 bin rubleye (151 dolar / 6.500 TL) üretilebildiği belirtiliyor.

Teknik açıdan bakıldığında, bu şekilde üretilen modüllerin 6000 MT/s CL28 gibi değerlere ulaşabildiği de paylaşılan ekran görüntüleriyle doğrulanmış durumda. Yine de süreç, lehimleme hassasiyeti ve kalite kontrol gereksinimi nedeniyle geniş kitleler için pratik bir çözüm olmaktan uzak. Ancak mevcut eğilim devam ederse teknisyenler tarafından başlatılan bu tür denemelerin küçük ölçekli iş modellerine dönüşmesi muhtemel.

