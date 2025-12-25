Bu da oldu: Kullanıcılar artık kendi DDR5 RAM'ini üretiyor

Modder'lar RAM üretimine geçti
Rusya merkezli YouTube kanalı PRO Hi-Tech, artan DDR5 fiyatlarına karşı geliştirilen ilginç bir yaklaşım paylaştı. Bu yöntemde, boş DDR5 PCB'ler ve ayrı bellek yongaları kullanılarak tamamen kullanıcı tarafından RAM modülü üretilmesi hedefleniyor. Bu yöntemi erişilebilir hale getiren unsur ise Çinli satıcıların, iz yolları hazır DDR5 devre kartlarını satıyor olması.
Teknik açıdan bakıldığında, bu şekilde üretilen modüllerin 6000 MT/s CL28 gibi değerlere ulaşabildiği de paylaşılan ekran görüntüleriyle doğrulanmış durumda. Yine de süreç, lehimleme hassasiyeti ve kalite kontrol gereksinimi nedeniyle geniş kitleler için pratik bir çözüm olmaktan uzak. Ancak mevcut eğilim devam ederse teknisyenler tarafından başlatılan bu tür denemelerin küçük ölçekli iş modellerine dönüşmesi muhtemel.