Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu da oldu: Ucuz telefonlarda ikinci el RAM dönemi başlayabilir

    Bellek fiyatlarındaki hızlı yükseliş, akıllı telefon üreticilerini farklı çözümlere yöneltiyor. TrendForce'a göre kullanılmış RAM modüllerinin mobil pazardaki payı 2027'de yüzde 9'a ulaşabilir.

    Bu da oldu: Ucuz telefonlarda ikinci el RAM dönemi başlayabilir Tam Boyutta Gör
    Bellek krizinin etkileri akıllı telefon pazarında daha belirgin hâle gelmeye başladı. DRAM fiyatlarındaki artış ve stok sıkıntısı nedeniyle bazı üreticiler, özellikle giriş seviyesi modellerde daha önce kullanılmış bellek modüllerini değerlendirmeye hazırlanıyor. TrendForce tarafından paylaşılan son rapora göre yeniden lehimlenen (reballed) RAM modüllerinin mobil pazardaki payı 2026'da yüzde 3-4 seviyesinde olacak. Bu oranın 2027'de yüzde 7-9'a kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

    Kullanılmış RAM dönemi kapıda

    Reballed bellek olarak adlandırılan bu modüller, eski elektronik cihazlardan sökülen kullanılmış bellek yongalarının yeni lehim toplarıyla yeniden hazırlanmasıyla elde ediliyor. Böylece daha önce başka bir donanımda kullanılan bellekler, farklı cihazlara takılabilecek hâle getiriliyor. Bu yöntem tamamen yeni olmasa da akıllı telefon pazarında bugüne kadar yaygın şekilde kullanılmıyordu.

    TrendForce'un aktardığına göre piyasadaki geri dönüştürülmüş belleklerin önemli bir bölümünü 4GB kapasiteli LPDDR4X modüller oluşturuyor. Bu bellekler, özellikle giriş seviyesi 4G akıllı telefonlar için uygun bir seçenek olarak görülüyor.Ancak bellek fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi ve stok tarafında kısa vadede rahatlama beklenmemesi, bu yöntemin kullanım alanını genişletebilir.

    TrendForce, daha düşük özellikli bileşenlerin ve yeniden kullanıma hazırlanan belleklerin zamanla orta segment telefonlara da taşınabileceği uyarısında bulunuyor. Böyle bir senaryoda daha önce yeni belleklerle sunulan bazı modellerde kullanılmış RAM modülleriyle karşılaşmak mümkün olabilir.

    Bellek krizinin kısa sürede bitmesi beklenmiyor

    Sektördeki diğer şirketlerden gelen açıklamalar da bellek arzına yönelik endişeleri destekliyor. Güney Kore merkezli SK Hynix de benzer bir tabloya işaret ediyor. Şirket, üçüncü çeyrek finansal sonuçları kapsamında yaptığı değerlendirmede yapay zekâ odaklı ürünlere yönelik talebin yavaşlamadığını ve bellek pazarının orta ve uzun vadede büyümeyi sürdüreceğini öngördüğünü açıkladı.

    Yapay zekâ veri merkezlerinin yüksek miktarda bellek talep etmesi, tüketici elektroniği üreticileri üzerindeki maliyet baskısını artırıyor. Bu nedenle kullanılmış RAM modüllerinin yeniden değerlendirilmesi, özellikle uygun fiyatlı telefonlarda daha sık karşılaşabileceğimiz bir uygulama hâline gelebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    laufen lastik peugeot 2008 start stop kapatma polyurea kaplama akülü vidalama tavsiye instagram beğeni hilesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A08
    Samsung Galaxy A08
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum