Bu da oldu: Ucuz telefonlarda ikinci el RAM dönemi başlayabilir

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Bellek fiyatlarındaki artış, üreticileri ucuz telefonlarda ikinci el RAM kullanmaya yöneltiyor. Eski cihazlardan sökülerek yenilenen bellek yongalarının mobil pazardaki payının 2027 yılında yüzde dokuza çıkması bekleniyor. Yapay zekanın yarattığı küresel bellek krizi nedeniyle özellikle giriş seviyesi modellerde kullanılmış RAM modülleri giderek yaygınlaşacak. Uzmanlar bu uygulamanın zamanla orta segment telefonlara da sıçrayabileceğini belirtiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bellek krizinin etkileri akıllı telefon pazarında daha belirgin hâle gelmeye başladı. DRAM fiyatlarındaki artış ve stok sıkıntısı nedeniyle bazı üreticiler, özellikle giriş seviyesi modellerde daha önce kullanılmış bellek modüllerini değerlendirmeye hazırlanıyor. TrendForce tarafından paylaşılan son rapora göre yeniden lehimlenen (reballed) RAM modüllerinin mobil pazardaki payı 2026'da yüzde 3-4 seviyesinde olacak. Bu oranın 2027'de yüzde 7-9'a kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Kullanılmış RAM dönemi kapıda

Reballed bellek olarak adlandırılan bu modüller, eski elektronik cihazlardan sökülen kullanılmış bellek yongalarının yeni lehim toplarıyla yeniden hazırlanmasıyla elde ediliyor. Böylece daha önce başka bir donanımda kullanılan bellekler, farklı cihazlara takılabilecek hâle getiriliyor. Bu yöntem tamamen yeni olmasa da akıllı telefon pazarında bugüne kadar yaygın şekilde kullanılmıyordu.

TrendForce'un aktardığına göre piyasadaki geri dönüştürülmüş belleklerin önemli bir bölümünü 4GB kapasiteli LPDDR4X modüller oluşturuyor. Bu bellekler, özellikle giriş seviyesi 4G akıllı telefonlar için uygun bir seçenek olarak görülüyor.Ancak bellek fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi ve stok tarafında kısa vadede rahatlama beklenmemesi, bu yöntemin kullanım alanını genişletebilir.

TrendForce, daha düşük özellikli bileşenlerin ve yeniden kullanıma hazırlanan belleklerin zamanla orta segment telefonlara da taşınabileceği uyarısında bulunuyor. Böyle bir senaryoda daha önce yeni belleklerle sunulan bazı modellerde kullanılmış RAM modülleriyle karşılaşmak mümkün olabilir.

Bellek krizinin kısa sürede bitmesi beklenmiyor

Sektördeki diğer şirketlerden gelen açıklamalar da bellek arzına yönelik endişeleri destekliyor. Güney Kore merkezli SK Hynix de benzer bir tabloya işaret ediyor. Şirket, üçüncü çeyrek finansal sonuçları kapsamında yaptığı değerlendirmede yapay zekâ odaklı ürünlere yönelik talebin yavaşlamadığını ve bellek pazarının orta ve uzun vadede büyümeyi sürdüreceğini öngördüğünü açıkladı.

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Yapay zekâ veri merkezlerinin yüksek miktarda bellek talep etmesi, tüketici elektroniği üreticileri üzerindeki maliyet baskısını artırıyor. Bu nedenle kullanılmış RAM modüllerinin yeniden değerlendirilmesi, özellikle uygun fiyatlı telefonlarda daha sık karşılaşabileceğimiz bir uygulama hâline gelebilir.

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