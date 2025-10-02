Bu da oldu: Windows XP temalı Crocs terlikler tanıtıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, 50. kuruluş yıl dönümünü sıra dışı bir ürünle kutladı. Şirket, Windows XP'nin ikonik "Bliss" duvar kağıdından ilham alan özel tasarım Crocs ayakkabıları tanıttı. Mavi gökyüzü ve yeşil tepe desenleriyle süslenen Crocs'lar, Clippy, Internet Explorer, Belgelerim, Geri Dönüşüm Kutusu ve MSN logosu gibi 2000’li yılların simgelerini taşıyor.

Gözlerinizi ayırmadıysanız, yukarıdaki resimde Windows XP'nin standart masaüstü duvar kağıdı olan yeşil bir tepe ve mavi gökyüzünün fotoğrafı olan "Bliss fonu"na benzeyecek şekilde tasarlanmış bir çift Crocs görülüyor. Microsoft'un 50. yıl dönümüne özel tasarlanan bu Crocs, henüz satışa sunulmadı ve edinmenin tek yolu ise Instagram'da düzenlenen bir yarışma.

Microsoft, Instagram üzerinden düzenlediği yarışmada kullanıcıların gönderiyi beğenip #MicrosoftCrocSweepstakes etiketiyle yorum yapmasını istiyor. Çekiliş, 7 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaçıranlar için Windows XP temalı Crocs'lar ilk olarak ağustos ayında Microsoft çalışanlarına sunulmuştu. Ayakkabılarla birlikte, Bliss duvar kağıdını taşıyan mavi-beyaz renkli bir bez sırt çantası da veriliyor. Son olarak Microsoft, Crocs'ların genel satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda ise henüz net bir açıklama yapmadı.

