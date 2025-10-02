Bu da oldu: Windows XP temalı Crocs terlikler tanıtıldı

Microsoft’tan Windows XP temalı Crocs
Gözlerinizi ayırmadıysanız, yukarıdaki resimde Windows XP'nin standart masaüstü duvar kağıdı olan yeşil bir tepe ve mavi gökyüzünün fotoğrafı olan "Bliss fonu"na benzeyecek şekilde tasarlanmış bir çift Crocs görülüyor. Microsoft'un 50. yıl dönümüne özel tasarlanan bu Crocs, henüz satışa sunulmadı ve edinmenin tek yolu ise Instagram'da düzenlenen bir yarışma.
Microsoft, Instagram üzerinden düzenlediği yarışmada kullanıcıların gönderiyi beğenip #MicrosoftCrocSweepstakes etiketiyle yorum yapmasını istiyor. Çekiliş, 7 Ekim'e kadar devam edecek.
Kaçıranlar için Windows XP temalı Crocs'lar ilk olarak ağustos ayında Microsoft çalışanlarına sunulmuştu. Ayakkabılarla birlikte, Bliss duvar kağıdını taşıyan mavi-beyaz renkli bir bez sırt çantası da veriliyor. Son olarak Microsoft, Crocs'ların genel satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda ise henüz net bir açıklama yapmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...