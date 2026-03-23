Bu da oldu: Xbox Series X, Windows PC'ye dönüştürüldü

Tam Boyutta Gör Konsollar ve PC donanımları arasındaki sınır, son yıllarda giderek daha da belirsiz hale geliyor. Özellikle mod projelerinde iki platformun bir araya geldiğini görüyoruz. Son olarak Xbox Series X, tam teşekküllü bir Windows PC'ye dönüştürüldü.

PhasedTech, konsol kasasının içine tam donanımlı bir Windows PC yerleştirerek dikkat çekici bir projeye imza attı. Ortaya çıkan sistem, klasik bir kasa modundan fazlasını sunuyor. Proje, doğrudan hibrit bir Xbox-PC konseptinin nasıl görünebileceğine dair somut bir örnek niteliğinde.

Donanım tarafında sistem, Intel NUC 12 Extreme platformunu temel alıyor. Bu modülde 12 çekirdekli Core i7-12700 işlemci, 32 GB DDR4 RAM ve 1 TB NVMe SSD yer alıyor. Grafik tarafında ise Nvidia imzalı GeForce RTX 5060 kullanılmış. Tüm bu donanım, Xbox Series X’in kompakt kasasına sığdırılmış durumda.

Modder, kasa içini ciddi şekilde yeniden düzenleyerek özel 3D baskı aparatlar ve bağlantı noktaları oluşturmuş. Ayrıca sistemde 600W'lık bir güç kaynağı ve tek bir 120 mm fan ile sağlanan özel bir soğutma çözümü bulunuyor. İlginç bir detay ise, konsolun orijinal tasarım unsurlarının korunmuş olması.

Güç tuşu ve ön panel LED sistemi aktif şekilde çalışmaya devam ediyor. Hatta optik sürücü bile modifiye edilerek sisteme entegre edilmiş. Özellikle Microsoft’un gelecekte planladığı hibrit sistemler düşünüldüğünde, bu tarz projelerin daha fazla karşımıza çıkması sürpriz olmayacak.

