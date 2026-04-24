Bu da oldu: Yapay zeka 12 saatte işlemci tasarladı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka artık sadece yazılım üretmekle sınırlı kalmıyor ve donanım dünyasında da etkisini göstermeye başladı. Son olarak yonga tasarım girişimi Verkor.io, geliştirdiği "Design Conductor" adlı sistemle dikkat çekici bir başarıya imza attı. Şirketin açıklamasına göre, bu yapay zeka destekli sistem yalnızca 12 saat içinde tamamen sıfırdan bir RISC-V işlemci çekirdeği tasarladı.

Paylaşılan detaylara göre "VerCore" adı verilen yeni işlemci, spesifikasyondan üretime hazır GDSII tasarım dosyasına kadar tüm süreci otonom şekilde tamamladı. VerCore'un teknik detaylarına bakıldığında, beş aşamalı boru hattına (pipeline) sahip, tek komutlu (single-issue) ve sıralı (in-order) bir mimari kullanıldığı görülüyor.

Tam Boyutta Gör İşlemci 1.48 GHz frekans hızına ulaşabiliyor. Performans tarafında ise CoreMark testinde 3.261 puan elde ettiği belirtiliyor. Bu sonuç, modern işlemcilerle rekabet edecek seviyede olmasa da giriş seviyesi eski sistemlere yakın. Buradaki en önemli nokta, sistemin klasik otomasyon araçlarından farklı çalışması.

Tam Boyutta Gör Design Conductor, büyük dil modellerini belirli kurallar çerçevesinde yönlendirerek tasarım, test ve optimizasyon süreçlerini uçtan uca tek başına yürütüyor. Yani süreç boyunca insan müdahalesi minimum seviyede tutuluyor. Ancak proje henüz fiziksel olarak üretilmiş değil. Tasarım, Spike simülatörü üzerinde doğrulandı ve 7nm sınıfını temsil eden ASAP7 tasarım kitiyle geliştirildi.

Anthropic’in riskli yapay zekası Mythos, yanlış ellere geçti 2 gün önce eklendi

Gerçek donanım üretimi ve performans doğrulaması ise henüz yapılmış değil. Kaçıranlar için daha önce GPT-4 gibi modellerin basit işlemci tasarımları oluşturabildiği görülmüştü. Ancak ilk kez bu kadar kapsamlı ve uçtan uca bir CPU tasarımının otonom şekilde gerçekleştirilmesi, sektör açısından kilometre taşı niteliğinde. Kısa vadede bu tür çözümlerin insan mühendislerin yerini alması beklenmese de, tasarım süreçlerini hızlandırması ve maliyetleri düşürmesi muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Bu da oldu: Yapay zeka 12 saatte işlemci tasarladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: