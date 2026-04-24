    Bu da oldu: Yapay zeka 12 saatte işlemci tasarladı

    Çip tasarımı gibi karmaşık süreçlerde AI kullanımı hızla artarken, yeni bir gelişme bu dönüşümün ne kadar ileri gittiğini gösteriyor. Yapay zeka, 12 saatte RISC-V işlemci üretti.

    Yapay zeka artık sadece yazılım üretmekle sınırlı kalmıyor ve donanım dünyasında da etkisini göstermeye başladı. Son olarak yonga tasarım girişimi Verkor.io, geliştirdiği "Design Conductor" adlı sistemle dikkat çekici bir başarıya imza attı. Şirketin açıklamasına göre, bu yapay zeka destekli sistem yalnızca 12 saat içinde tamamen sıfırdan bir RISC-V işlemci çekirdeği tasarladı.

    Paylaşılan detaylara göre "VerCore" adı verilen yeni işlemci, spesifikasyondan üretime hazır GDSII tasarım dosyasına kadar tüm süreci otonom şekilde tamamladı. VerCore'un teknik detaylarına bakıldığında, beş aşamalı boru hattına (pipeline) sahip, tek komutlu (single-issue) ve sıralı (in-order) bir mimari kullanıldığı görülüyor.

    İşlemci 1.48 GHz frekans hızına ulaşabiliyor. Performans tarafında ise CoreMark testinde 3.261 puan elde ettiği belirtiliyor. Bu sonuç, modern işlemcilerle rekabet edecek seviyede olmasa da giriş seviyesi eski sistemlere yakın. Buradaki en önemli nokta, sistemin klasik otomasyon araçlarından farklı çalışması.
    Design Conductor, büyük dil modellerini belirli kurallar çerçevesinde yönlendirerek tasarım, test ve optimizasyon süreçlerini uçtan uca tek başına yürütüyor. Yani süreç boyunca insan müdahalesi minimum seviyede tutuluyor. Ancak proje henüz fiziksel olarak üretilmiş değil. Tasarım, Spike simülatörü üzerinde doğrulandı ve 7nm sınıfını temsil eden ASAP7 tasarım kitiyle geliştirildi.

    Gerçek donanım üretimi ve performans doğrulaması ise henüz yapılmış değil. Kaçıranlar için daha önce GPT-4 gibi modellerin basit işlemci tasarımları oluşturabildiği görülmüştü. Ancak ilk kez bu kadar kapsamlı ve uçtan uca bir CPU tasarımının otonom şekilde gerçekleştirilmesi, sektör açısından kilometre taşı niteliğinde. Kısa vadede bu tür çözümlerin insan mühendislerin yerini alması beklenmese de, tasarım süreçlerini hızlandırması ve maliyetleri düşürmesi muhtemel.

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
