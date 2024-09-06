Bu dizüstü bilgisayarın ekranı sizi takip ediyor

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Teknoloji dünyasında yeniliklerin sınırı yok. Lenovo, Berlin'deki IFA 2024'te tanıttığı Auto Twist AI PC konsepti ile bu gerçeği bir kez daha gözler önüne seriyor. Ses komutlarıyla yönetilebilen, motorize bir menteşe yapısına sahip bu dizüstü bilgisayar, kendiliğinden katlanabilme ve ekranını kullanıcının hareketlerine göre döndürebilme özellikleriyle öne çıkıyor.

Sizi takip eden Lenovo Auto Twist AI PC

Tam Boyutta Gör Lenovo’nun bu yeni konsepti, 20 yılı aşkın süredir kullanılan döndürülebilir 2si1 arada laptop tasarımına yeni bir boyut katıyor. Günümüzün çoğu 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarı, 360 derece dönebilen menteşeler sayesinde tablet moduna geçebiliyor. Ancak Lenovo’nun Auto Twist AI PC modeli, eski tip merkez menteşe üzerine dönen tasarımı motorize hale getirerek farklılaşıyor. Cihaz, kullanıcının hareketlerini algılayarak ekranını o yöne döndürme yeteneğiyle fark yaratıyor.

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Örneğin, odada dolaşırken ekranın sürekli size dönük kalması özellikle video görüşmelerinde büyük bir kolaylık sağlayabilir. Özellikle bir sunum yapıyorsanız bu tür oto-takip sistemli ekran işe yarayabilir.

Tam Boyutta Gör Auto Twist AI sadece bir dönüş mekanizmasından ibaret değil. Aynı zamanda ses komutlarına yanıt veren bir yapıya sahip. Cihaz, kullanıcının sesli talimatlarını birkaç saniye içinde algılayarak, farklı modlar arasında geçiş yapabiliyor. Bu özellik, özellikle fiziksel engellere sahip kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunabilir. Lenovo’nun İletişim Direktörü Jeff Witt, bu tür konseptlerin henüz nihai bir amaca hizmet etmeyebileceğini, ancak gelecekteki ürünlerde bu teknolojilerin bazı unsurlarını görebileceğimizi belirtiyor.

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