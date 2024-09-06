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    Bu dizüstü bilgisayarın ekranı sizi takip ediyor

    Lenovo’nun yeni konsept dizüstü bilgisayarı Auto Twist AI PC, IFA 2024’te tanıtılan bir teknoloji harikası. Lenovo Auto Twist AI PC kendi kendini açabiliyor ve ekranıyla sizi takip edebiliyor.

    Teknoloji dünyasında yeniliklerin sınırı yok. Lenovo, Berlin'deki IFA 2024'te tanıttığı Auto Twist AI PC konsepti ile bu gerçeği bir kez daha gözler önüne seriyor. Ses komutlarıyla yönetilebilen, motorize bir menteşe yapısına sahip bu dizüstü bilgisayar, kendiliğinden katlanabilme ve ekranını kullanıcının hareketlerine göre döndürebilme özellikleriyle öne çıkıyor.

    Sizi takip eden Lenovo Auto Twist AI PC

    Lenovo Auto Twist AI PC Tam Boyutta Gör
    Lenovo’nun bu yeni konsepti, 20 yılı aşkın süredir kullanılan döndürülebilir 2si1 arada laptop tasarımına yeni bir boyut katıyor. Günümüzün çoğu 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarı, 360 derece dönebilen menteşeler sayesinde tablet moduna geçebiliyor. Ancak Lenovo’nun Auto Twist AI PC modeli, eski tip merkez menteşe üzerine dönen tasarımı motorize hale getirerek farklılaşıyor. Cihaz, kullanıcının hareketlerini algılayarak ekranını o yöne döndürme yeteneğiyle fark yaratıyor.

    Örneğin, odada dolaşırken ekranın sürekli size dönük kalması özellikle video görüşmelerinde büyük bir kolaylık sağlayabilir. Özellikle bir sunum yapıyorsanız bu tür oto-takip sistemli ekran işe yarayabilir.

    Bu dizüstü bilgisayarın ekranı sizi takip ediyor Tam Boyutta Gör
    Auto Twist AI sadece bir dönüş mekanizmasından ibaret değil. Aynı zamanda ses komutlarına yanıt veren bir yapıya sahip. Cihaz, kullanıcının sesli talimatlarını birkaç saniye içinde algılayarak, farklı modlar arasında geçiş yapabiliyor. Bu özellik, özellikle fiziksel engellere sahip kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunabilir. Lenovo’nun İletişim Direktörü Jeff Witt, bu tür konseptlerin henüz nihai bir amaca hizmet etmeyebileceğini, ancak gelecekteki ürünlerde bu teknolojilerin bazı unsurlarını görebileceğimizi belirtiyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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