Bu elektrikli scooter’ın lastikleri kendi kendine iyileşiyor, 90 km menzil sunuyor

90 kilometreye kadar menzil sunuyor
Max G3 Plus, 717 Wh kapasiteli batarya ve Segway'in SegRange teknolojisi sayesinde tek şarjla 90 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Bu değer 18 km/s hızla kullanılan ECO modunda elde ediliyor. 45 km/s azami hız sunan SPORT+ modunda ise menzil 35 kilometreye kadar düşüyor.
Lastikleri kendiliğinden iyileşiyor
Yeni model, 11 inçlik kendi kendine iyileşen lastiklerle geliyor. Lastiklerin iç yapısı, küçük delinmeler oluştuğunda bu noktaları kendiliğinden kapatarak hava kaybını önlemeye yardımcı oluyor.
Segway Max G3 Plus'ta ayrıca 2,4 inç renkli ekran bulunuyor. Bu ekran üzerinden adım adım navigasyon, sürüş verileri ve şarj durumu takip edilebiliyor. Model ayrıca Segway AirLock özelliği sayesinde akıllı telefon yaklaştığında otomatik kilidini açabiliyor ve kullanıcı uzaklaştığında yeniden kilitlenebiliyor. Bunun yanında Apple Find My ağı üzerinden konum takibi desteği de sunuluyor.
Segway Max G3 Plus fiyatı ve çıkış tarihi
Scooter'da dönüş sinyalleri, 6 W gücünde otomatik yanan ön far ve çeşitli güvenlik aydınlatmaları da yer alıyor. IPX6 suya dayanıklılık sertifikasına sahip olan model, yağmurlu havalarda ve güçlü su püskürmelerine karşı koruma sağlıyor.
Segway Max G3 Plus'ın tavsiye edilen satış fiyatı 1.499,99 dolar olarak açıklandı. Model, Amazon'daki Segway mağazasında 350 dolar ön sipariş indirimiyle satışa sunulurken, teslimatların 25 Ağustos 2026 tarihinde başlaması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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