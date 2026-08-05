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    Bu elektrikli scooter’ın lastikleri kendi kendine iyileşiyor, 90 km menzil sunuyor

    Segway, kendi kendine iyileşen lastiklere sahip yeni elektrikli scooter'ı Max G3 Plus'ı tanıttı. Yeni model, 90 km'ye varan menzil, güçlü motor ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle geliyor.

    Bu elektrikli scooter’ın lastikleri kendi kendine iyileşiyor Tam Boyutta Gör
    Segway, elektrikli scooter ailesini Max G3 Plus modeliyle genişletti. Özellikle şehir içi ulaşımı hedefleyen yeni model, önceki neslin üzerine yapılan donanım güncellemeleriyle geliyor. Şirket, yeni scooter'da sürüş güvenliği, konfor ve akıllı bağlantı özelliklerine odaklanırken kendi kendine iyileşen lastikler en dikkat çeken yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor.

    90 kilometreye kadar menzil sunuyor

    Max G3 Plus, 717 Wh kapasiteli batarya ve Segway'in SegRange teknolojisi sayesinde tek şarjla 90 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Bu değer 18 km/s hızla kullanılan ECO modunda elde ediliyor. 45 km/s azami hız sunan SPORT+ modunda ise menzil 35 kilometreye kadar düşüyor.

    Bu elektrikli scooter’ın lastikleri kendi kendine iyileşiyor Tam Boyutta Gör
    Cihazda kullanılan elektrik motoru 2.000 W tepe güç üretimi sağlıyor. Scooter, 0'dan 24 km/s hıza 2,4 saniyede ulaşabiliyor ve 45 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. 209 W Turbo şarj desteği sunan batarya ise 4 saatten kısa sürede tamamen şarj edilebiliyor.

    Lastikleri kendiliğinden iyileşiyor

    Yeni model, 11 inçlik kendi kendine iyileşen lastiklerle geliyor. Lastiklerin iç yapısı, küçük delinmeler oluştuğunda bu noktaları kendiliğinden kapatarak hava kaybını önlemeye yardımcı oluyor.

    Bu elektrikli scooter’ın lastikleri kendi kendine iyileşiyor Tam Boyutta Gör
    Güvenlik tarafında 140 mm disk frenler, Akıllı Kombine Fren Sistemi (ICBS) ve Segway'in geliştirdiği Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) birlikte görev yapıyor. Ön ve arka tekerleklerde bulunan hidrolik süspansiyon sistemi de bozuk zeminlerde daha konforlu bir sürüş sağlamayı amaçlıyor.

    Segway Max G3 Plus'ta ayrıca 2,4 inç renkli ekran bulunuyor. Bu ekran üzerinden adım adım navigasyon, sürüş verileri ve şarj durumu takip edilebiliyor. Model ayrıca Segway AirLock özelliği sayesinde akıllı telefon yaklaştığında otomatik kilidini açabiliyor ve kullanıcı uzaklaştığında yeniden kilitlenebiliyor. Bunun yanında Apple Find My ağı üzerinden konum takibi desteği de sunuluyor.

    Segway Max G3 Plus fiyatı ve çıkış tarihi

    Scooter'da dönüş sinyalleri, 6 W gücünde otomatik yanan ön far ve çeşitli güvenlik aydınlatmaları da yer alıyor. IPX6 suya dayanıklılık sertifikasına sahip olan model, yağmurlu havalarda ve güçlü su püskürmelerine karşı koruma sağlıyor.

    Segway Max G3 Plus'ın tavsiye edilen satış fiyatı 1.499,99 dolar olarak açıklandı. Model, Amazon'daki Segway mağazasında 350 dolar ön sipariş indirimiyle satışa sunulurken, teslimatların 25 Ağustos 2026 tarihinde başlaması planlanıyor.

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