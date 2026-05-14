Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    660 km menzil, 9500 dolar başlangıç fiyatı: Yeni Arcfox S3 elektrikli sedan

    BAIC’in Arcfox markası yeni S3 sedanını tanıttı. 660 km’ye kadar menzil sunan model, LiDAR destekli sürüş sistemi ve “yatak modu” sunan iç mekânıyla dikkat çekiyor.

    Çinli BAIC bünyesindeki Arcfox, yeni orta sınıf elektrikli sedan modeli S3’ü resmi olarak duyurdu. Modelin 22 Mayıs 2026’da satışa çıkacağı açıklanırken, fiyatlar yaklaşık 9.500 dolar ile 18.500 dolar arasında değişiyor.

    Tasarım ve boyutlar

    Bu fiyata yok satar: 9500 dolarlık elektrikli sedan Arcfox S3 Tam Boyutta Gör
    Arcfox S3, markanın yeni tasarım dilini taşıyor. “Yıldız halkası” olarak tanımlanan aydınlatma tasarımı ve bölünmüş far yapısı modelin ön bölümünde öne çıkıyor. Araç ayrıca BAIC’in Yuanjing isimli gelişmiş sürüş destek sistemiyle geliyor. Üst donanım seviyelerinde LiDAR sensörü bulunurken, sistem şehir içi ve otoyolda Navigation on Autopilot (NOA) desteği sunabiliyor.

    Boyutlar ise şöyle:

    • Uzunluk: 4.916 mm
    • Genişlik: 1.900 mm
    • Yükseklik: 1.480 mm
    • Aks mesafesi: 2.876 mm

    Yandan bakıldığında yarı gizli kapı kolları ve karartılmış camlar dikkat çekiyor. Arka bölümde ise boydan boya LED stoplar, küçük ducktail tarzı spoyler ve sportif difüzör tasarımı yer alıyor. Üst paketlerde hıza duyarlı elektrikli arka spoyler bile mevcut.

    İç mekânda “yatak modu”

    Bu fiyata yok satar: 9500 dolarlık elektrikli sedan Arcfox S3 Tam Boyutta Gör
    Kabinde sade ve yatay çizgilere sahip modern bir tasarım tercih edilmiş. Tüm versiyonlarda Snapdragon 8155 işlemcili 15.6 inç multimedya ekranı ve tam dijital gösterge paneli standart olarak geliyor. İç mekânda yumuşak dokulu malzemeler ve ahşap görünümlü detaylar kullanılıyor.

    Öne çıkan özellikler arasında yatak modu da dikkat çekiyor:

    • Ön koltuk başlıkları çıkarılabiliyor
    • Ön ve arka koltuklar birleşerek “yatak modu” oluşturabiliyor
    • Arka koltuklar 118 dereceye kadar yatırılabiliyor

    Menzil ve teknik özellikler

    Bu fiyata yok satar: 9500 dolarlık elektrikli sedan Arcfox S3 Tam Boyutta Gör
    Arcfox S3, hem batarya değişim destekli hem de geleneksel şarjlı versiyonlarla sunulacak. Batarya değiştirme ekosistemine dahil olan versiyonda CATL imzalı Choco-SEB batarya bulunuyor. Söz konusu batarya CLTC'ye göre 535 km'ye kadar menzil sunuyor. Bu versiyonda 159 kW elektrik motoru bulunuyor.

    Batarya değiştirme seçeneğinin olmadığı versiyon ise 150 kW elektrik motoruna sahip. Bu versiyonda batarya seçeneğine göre 560 km veya 660 km menzil vadediliyor. Batarya kapasiteleri ise henüz belli değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 saat önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 saat önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    banka uzman yardımcısı maaşı kara merhem kullananların yorumları ziraat dinamik nedir otomatik vites d ye alınca vuruntu 80 lt termosifon kaç dakikada ısınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO Ideapad Slim 3
    LENOVO Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum