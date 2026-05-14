660 km menzil, 9500 dolar başlangıç fiyatı: Yeni Arcfox S3 elektrikli sedan

Çinli BAIC bünyesindeki Arcfox, yeni orta sınıf elektrikli sedan modeli S3’ü resmi olarak duyurdu. Modelin 22 Mayıs 2026’da satışa çıkacağı açıklanırken, fiyatlar yaklaşık 9.500 dolar ile 18.500 dolar arasında değişiyor.
Tasarım ve boyutlar
Boyutlar ise şöyle:
- Uzunluk: 4.916 mm
- Genişlik: 1.900 mm
- Yükseklik: 1.480 mm
- Aks mesafesi: 2.876 mm
Yandan bakıldığında yarı gizli kapı kolları ve karartılmış camlar dikkat çekiyor. Arka bölümde ise boydan boya LED stoplar, küçük ducktail tarzı spoyler ve sportif difüzör tasarımı yer alıyor. Üst paketlerde hıza duyarlı elektrikli arka spoyler bile mevcut.
İç mekânda “yatak modu”
Öne çıkan özellikler arasında yatak modu da dikkat çekiyor:
- Ön koltuk başlıkları çıkarılabiliyor
- Ön ve arka koltuklar birleşerek “yatak modu” oluşturabiliyor
- Arka koltuklar 118 dereceye kadar yatırılabiliyor
Menzil ve teknik özellikler
Batarya değiştirme seçeneğinin olmadığı versiyon ise 150 kW elektrik motoruna sahip. Bu versiyonda batarya seçeneğine göre 560 km veya 660 km menzil vadediliyor. Batarya kapasiteleri ise henüz belli değil.
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.