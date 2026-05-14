660 km menzil, 9500 dolar başlangıç fiyatı: Yeni Arcfox S3 elektrikli sedan

Çinli BAIC bünyesindeki Arcfox, yeni orta sınıf elektrikli sedan modeli S3’ü resmi olarak duyurdu. Modelin 22 Mayıs 2026’da satışa çıkacağı açıklanırken, fiyatlar yaklaşık 9.500 dolar ile 18.500 dolar arasında değişiyor.

Tasarım ve boyutlar

Tam Boyutta Gör Arcfox S3, markanın yeni tasarım dilini taşıyor. “Yıldız halkası” olarak tanımlanan aydınlatma tasarımı ve bölünmüş far yapısı modelin ön bölümünde öne çıkıyor. Araç ayrıca BAIC’in Yuanjing isimli gelişmiş sürüş destek sistemiyle geliyor. Üst donanım seviyelerinde LiDAR sensörü bulunurken, sistem şehir içi ve otoyolda Navigation on Autopilot (NOA) desteği sunabiliyor.

Boyutlar ise şöyle:

Uzunluk: 4.916 mm

Genişlik: 1.900 mm

Yükseklik: 1.480 mm

Aks mesafesi: 2.876 mm

Yandan bakıldığında yarı gizli kapı kolları ve karartılmış camlar dikkat çekiyor. Arka bölümde ise boydan boya LED stoplar, küçük ducktail tarzı spoyler ve sportif difüzör tasarımı yer alıyor. Üst paketlerde hıza duyarlı elektrikli arka spoyler bile mevcut.

İç mekânda “yatak modu”

Tam Boyutta Gör Kabinde sade ve yatay çizgilere sahip modern bir tasarım tercih edilmiş. Tüm versiyonlarda Snapdragon 8155 işlemcili 15.6 inç multimedya ekranı ve tam dijital gösterge paneli standart olarak geliyor. İç mekânda yumuşak dokulu malzemeler ve ahşap görünümlü detaylar kullanılıyor.

Öne çıkan özellikler arasında yatak modu da dikkat çekiyor:

Ön koltuk başlıkları çıkarılabiliyor

Ön ve arka koltuklar birleşerek “yatak modu” oluşturabiliyor

Arka koltuklar 118 dereceye kadar yatırılabiliyor

Menzil ve teknik özellikler

Tam Boyutta Gör Arcfox S3, hem batarya değişim destekli hem de geleneksel şarjlı versiyonlarla sunulacak. Batarya değiştirme ekosistemine dahil olan versiyonda CATL imzalı Choco-SEB batarya bulunuyor. Söz konusu batarya CLTC'ye göre 535 km'ye kadar menzil sunuyor. Bu versiyonda 159 kW elektrik motoru bulunuyor.

Batarya değiştirme seçeneğinin olmadığı versiyon ise 150 kW elektrik motoruna sahip. Bu versiyonda batarya seçeneğine göre 560 km veya 660 km menzil vadediliyor. Batarya kapasiteleri ise henüz belli değil.

