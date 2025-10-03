Avustralya'daki bu güneş enerjisi santralinin kurulumunda robotlar kullanıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Goorambat East Güneş Enerjisi Santrali'nde güneş panellerinin yerleştirilmesi için robotlar kullanılıyor. Bu sayede, işgücü ihtiyacı azalırken, montaj işlemi hızlanıp kolaylaşıyor.

ABD’li robotik şirketi Luminous'un LUMI S4 isimli robotlarının kullanıldığı montaj işlemi yakında tamamlanacak. Bu, robot filosunun ilk gerçek saha denemesi olacak.

ENGIE saha temsilcisi Justin Webb, santralde devreye alma işlemlerinin başladığını, ilk enerji girişinin 2025 Ekim ayı sonunda yapılmasının beklendiğini ve tesisin 2026 ortalarında tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının planlandığını açıkladı. Santral, 250 MW gücünde olacak ve 105.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Paneller 3,5 kat hızlı monte ediliyor

LUMI robotu panelleri otonom olarak taşıyıp montaj iskeletine yerleştiriyor, sahadaki çalışanlar ise sadece son sabitleme işlemini yapıyor. Bu yöntem hem iş gücü ihtiyacını azaltıyor hem de kurulumu hızlandırıp güvenlik ve maliyet avantajı sağlıyor. Verilere göre robot, panellerin 3,5 kat daha hızlı monte edilmesini sağlıyor.

Webb, sistemin kazık çakma ve panel montajı süreçlerinde kullanıldığını, Luminous’un ABD dışındaki ilk saha denemesini burada gerçekleştirdiğini ve bunun güneş santrali inşaatının geleceğini işaret ettiğini söyledi. Ayrıca bu robotların, onları yönetecek teknik uzmanlara ihtiyaç duyduğunu belirten Webb, bunun mevcut iş gücünün becerilerinin gelişmesine katkı sağladığını vurguladı.

Elektrik faturalarındaki kademe limiti 2026'da güncelleniyor 11 sa. önce eklendi

Webb robotların işçi sağlığı açısından da faydalı olduğunu dile getirdi:“Otonom robotların kullanımı, özellikle çöl gibi insan sağlığı açısından zorlayıcı ve tehlikeli bölgelerde güneş santrali kurulumunda büyük faydalar sağlayabilir. Uzun vadede ise bu tür robotlar sayesinde ağır panellerin elle taşınmasından kaynaklı iş sağlığı ve güvenliği riskleri de önemli ölçüde azalacak.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Bu güneş enerjisi santralinin kurulumunda robotlar kullanıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: