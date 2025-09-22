Bu hafta çıkacak Silent Hill f, son fragmanı ve inceleme puanlarıyla beklentileri yükseltti

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu yılı en merak edilen oyunlarından olan Silent Hill f, bugün oyunseverlerle buluştu. Temkinli bir heyecanla beklediğimiz oyun, bugün PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X'e yönelik olarak satışa sunuldu. Konami, yeni Silent Hill oyununun çıkışını duyurmak için, oyundan son bir fragman daha paylaştı.

Diğer yandan oyuna dair ilk eleştiriler de yayınlanmaya başladı. Şu ana kadar yüzden fazla yayın Silent Hill f'e dair yorumlarını paylaştı. Pek çok oyuncunun temkinli yaklaştığı oyuna dair yorumlar beklediğimizden daha iyi. Öyle ki bugün itibarıyla oyunun MetaCritic'teki eleştirmen puanı 85'te. Bu da oyun için oldukça umut verici.

Silent Hill f, Serinin Japonya'da Geçen İlk Oyunu

Serinin Japonya’da geçen ilk oyunu olan Silent Hill f, hem mekân hem de anlatı olarak köklü bir değişim sunacak. 1960’ların Japonya’sında geçen hikâye, yüzeyde pastoral bir güzelliğe sahip kasaba atmosferiyle başlıyor; ancak kısa sürede bu sakinliğin altında saklı korkunç bir çürümenin varlığı ortaya çıkıyor. Oyunda genç bir kadın karakterin gözünden, hem kişisel hem de doğaüstü dehşetlerle örülü bir hikâyeye tanık olacağız.

