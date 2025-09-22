Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu hafta çıkacak Silent Hill f, son fragmanı ve inceleme puanlarıyla beklentileri yükseltti

    Silent Hill serisi, 10 yıl sonra yepyeni bir oyunla karşımızda. Ana serinin uzun yıllardır beklenen yeni oyunu, bugün oyunseverlerle buluşurken, bu vesiyeyle oyundan son bir fragman daha yayınlandı.

    Bu yılı en merak edilen oyunlarından olan Silent Hill f, bugün oyunseverlerle buluştu. Temkinli bir heyecanla beklediğimiz oyun, bugün PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S/X'e yönelik olarak satışa sunuldu. Konami, yeni Silent Hill oyununun çıkışını duyurmak için, oyundan son bir fragman daha paylaştı.

    Diğer yandan oyuna dair ilk eleştiriler de yayınlanmaya başladı. Şu ana kadar yüzden fazla yayın Silent Hill f'e dair yorumlarını paylaştı. Pek çok oyuncunun temkinli yaklaştığı oyuna dair yorumlar beklediğimizden daha iyi. Öyle ki bugün itibarıyla oyunun MetaCritic'teki eleştirmen puanı 85'te. Bu da oyun için oldukça umut verici.

    Silent Hill f, Serinin Japonya'da Geçen İlk Oyunu

    Serinin Japonya’da geçen ilk oyunu olan Silent Hill f, hem mekân hem de anlatı olarak köklü bir değişim sunacak. 1960’ların Japonya’sında geçen hikâye, yüzeyde pastoral bir güzelliğe sahip kasaba atmosferiyle başlıyor; ancak kısa sürede bu sakinliğin altında saklı korkunç bir çürümenin varlığı ortaya çıkıyor. Oyunda genç bir kadın karakterin gözünden, hem kişisel hem de doğaüstü dehşetlerle örülü bir hikâyeye tanık olacağız.

    Bu hafta çıkacak Silent Hill f'in inceleme puanları belli oldu Tam Boyutta Gör

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    50 cc motor kaç litre yağ alır eve tanık kağıdı geldi astra 19.2 en güçlü frekans total excellium kafamda sürekli şarkı çalıyor ne yapmalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum