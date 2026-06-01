    Bu işlemci insanlar için değil, yapay zekalar için: Nvidia Vera CPU

    Nvidia, yapay zeka ajanları için tasarladığı yeni nesil Vera CPU’yu tanıttı. Nvidia, x86 işlemcilere göre 1,8 kat daha hızlı çalışan çipin şirket için yeni büyüme motoru olacağını söylüyor.

    Nvidia, yapay zeka odaklı veri merkezleri için geliştirdiği yeni nesil sunucu işlemcisi Vera CPU’yu duyurdu. Şirketin CEO’su Jensen Huang, yeni işlemciyi Nvidia’nın gelecekteki en önemli büyüme alanlarından biri olarak tanımlarken Vera’nın özellikle yapay zeka ajanları için tasarlanan ilk CPU olduğunu vurguladı. Huang, şirketin Vera ile 200 milyar dolarlık yeni bir pazara erişim sağlayacağını söylemişti.

    Yapay zeka ajanları için özel olarak geliştirildi

    Nvidia’ya göre veri merkezlerinin çalışma şekli hızla değişiyor. Yapay zeka sistemleri artık yalnızca sorulara yanıt vermiyor. Sistemler artık kod çalıştırıyor, araçlar kullanıyor, sonuçları değerlendiriyor ve çeşitli görevleri otonom şekilde yerine getiriyor. Şirket, bu dönüşümün merkezinde yer alacak yeni işlemci mimarisi olarak Vera’yı konumlandırıyor.

    Tam üretim aşamasına geçen Vera, ajan tabanlı yapay zeka uygulamaları, pekiştirmeli öğrenme sistemleri ve veri işleme iş yüklerinde kullanılmak üzere geliştirildi. Nvidia, işlemcinin geleneksel x86 tabanlı işlemcilere kıyasla görevleri 1,8 kat daha hızlı tamamlayabildiğini belirtiyor. Bu sayede veri merkezlerinde daha fazla token üretimi ve daha yüksek işlem verimliliği sağlanması hedefleniyor.
    Yeni işlemci, Nvidia’nın daha önce piyasaya sürdüğü Grace CPU ailesinin devamı niteliğinde. Şirket, bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon Grace işlemcisi sevk ettiğini açıklarken Vera ile performans ve enerji verimliliğinin daha da ileri taşındığını ifade ediyor.

    Olympus çekirdekleri dikkat çekiyor

    Vera’nın kalbinde Nvidia tarafından geliştirilen özel Olympus CPU çekirdeği bulunuyor. Bu mimari, Python çalışma ortamları, izole kod yürütme süreçleri, orkestrasyon mantığı ve analitik veri işleme gibi yapay zeka sistemlerinin arka plandaki CPU yoğun görevlerine odaklanıyor.

    Teknik tarafta işlemci, 88 Olympus çekirdeği, Spatial Multithreading teknolojisi ve 1,2 TB/s’ye kadar bant genişliği sunabilen LPDDR5X bellek altyapısı ile geliyor. Nvidia, bu sayede yapay zeka ajanlarının CPU kaynaklı bekleme sürelerinin azaltıldığını ve hızlandırıcıların daha verimli kullanılabildiğini belirtiyor.

    Şirket ayrıca Vera’nın döngü başına 10 komut işleyebildiğini ve bu değerin dünyanın en yüksek IPC (Instructions Per Clock) oranı olduğunu ifade ediyor.

    Nvidia, Vera’nın aynı zamanda şirketin yeni nesil hızlandırılmış sistemlerinde de görev yapacağını açıkladı. İşlemci, Nvidia Vera Rubin platformlarının ana işlemcisi olarak kullanılacak ve ikinci nesil NVLink-C2C bağlantısı üzerinden GPU’larla haberleşecek. Bu bağlantı teknolojisi CPU ile GPU arasında 1,8 TB/s’ye kadar tutarlı bant genişliği sağlayabiliyor.

    Vera aynı zamanda Nvidia’nın BlueField-4 STX işlemcisinin de temel bileşenlerinden biri olacak. Bu platformda işlemci yüksek performanslı ağ bağlantıları, depolama hızlandırma çözümleri ve donanım seviyesinde güvenlik özellikleriyle bir araya getiriliyor.

    Büyük teknoloji şirketleri şimdiden sıraya girdi

    Nvidia, çok sayıda teknoloji şirketinin ve bulut sağlayıcısının Vera’yı değerlendirdiğini veya kullanmayı planladığını açıkladı. Bunlar arasında Anthropic, OpenAI, SpaceXAI, ByteDance, CoreWeave, Oracle Cloud Infrastructure, Lambda, Nebius ve Nscale gibi kuruluşlar bulunuyor.

    Sonbaharda piyasaya çıkacak

    Vera işlemcili sistemler, büyük ölçekli yapay zeka ve pekiştirmeli öğrenme ortamları için sıvı soğutmalı yoğun raf çözümleriyle sunulacak. Ayrıca kurumsal müşteriler ve bulut hizmet sağlayıcıları için çift soketli hava soğutmalı sunucu seçenekleri de bulunacak.

    Dell, HPE, Lenovo ve Supermicro gibi üreticilerin yanı sıra ASUS, Foxconn, GIGABYTE, Pegatron, Quanta Cloud Technology, Wistron ve Wiwynn gibi sistem üreticileri de Vera tabanlı çözümler geliştirecek. Nvidia, yeni işlemcinin yer aldığı sistemlerin ve bulut hizmetlerinin 2026 sonbaharında kullanıma sunulacağını açıkladı.

    Öte yandan Nvidia, Vera Rubin platformunun artık tam üretim aşamasına geçtiğini ve yapay zeka fabrikalarında kullanılmaya hazır olduğunu açıkladı. Platformun temelini Rubin GPU, Vera CPU, NVLink 6 bağlantı anahtarı, ConnectX-9 ağ çözümü, BlueField-4 veri işleme birimi ve Spectrum-X silikon fotonik altyapısı oluşturuyor.

