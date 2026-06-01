Bu işlemci insanlar için değil, yapay zekalar için: Nvidia Vera CPU

Yapay zeka ajanları için özel olarak geliştirildi
Nvidia’ya göre veri merkezlerinin çalışma şekli hızla değişiyor. Yapay zeka sistemleri artık yalnızca sorulara yanıt vermiyor. Sistemler artık kod çalıştırıyor, araçlar kullanıyor, sonuçları değerlendiriyor ve çeşitli görevleri otonom şekilde yerine getiriyor. Şirket, bu dönüşümün merkezinde yer alacak yeni işlemci mimarisi olarak Vera’yı konumlandırıyor.
Olympus çekirdekleri dikkat çekiyor
Teknik tarafta işlemci, 88 Olympus çekirdeği, Spatial Multithreading teknolojisi ve 1,2 TB/s’ye kadar bant genişliği sunabilen LPDDR5X bellek altyapısı ile geliyor. Nvidia, bu sayede yapay zeka ajanlarının CPU kaynaklı bekleme sürelerinin azaltıldığını ve hızlandırıcıların daha verimli kullanılabildiğini belirtiyor.
Nvidia, Vera’nın aynı zamanda şirketin yeni nesil hızlandırılmış sistemlerinde de görev yapacağını açıkladı. İşlemci, Nvidia Vera Rubin platformlarının ana işlemcisi olarak kullanılacak ve ikinci nesil NVLink-C2C bağlantısı üzerinden GPU’larla haberleşecek. Bu bağlantı teknolojisi CPU ile GPU arasında 1,8 TB/s’ye kadar tutarlı bant genişliği sağlayabiliyor.
Vera aynı zamanda Nvidia’nın BlueField-4 STX işlemcisinin de temel bileşenlerinden biri olacak. Bu platformda işlemci yüksek performanslı ağ bağlantıları, depolama hızlandırma çözümleri ve donanım seviyesinde güvenlik özellikleriyle bir araya getiriliyor.
Büyük teknoloji şirketleri şimdiden sıraya girdi
Nvidia, çok sayıda teknoloji şirketinin ve bulut sağlayıcısının Vera’yı değerlendirdiğini veya kullanmayı planladığını açıkladı. Bunlar arasında Anthropic, OpenAI, SpaceXAI, ByteDance, CoreWeave, Oracle Cloud Infrastructure, Lambda, Nebius ve Nscale gibi kuruluşlar bulunuyor.
Sonbaharda piyasaya çıkacak
Dell, HPE, Lenovo ve Supermicro gibi üreticilerin yanı sıra ASUS, Foxconn, GIGABYTE, Pegatron, Quanta Cloud Technology, Wistron ve Wiwynn gibi sistem üreticileri de Vera tabanlı çözümler geliştirecek. Nvidia, yeni işlemcinin yer aldığı sistemlerin ve bulut hizmetlerinin 2026 sonbaharında kullanıma sunulacağını açıkladı.
Öte yandan Nvidia, Vera Rubin platformunun artık tam üretim aşamasına geçtiğini ve yapay zeka fabrikalarında kullanılmaya hazır olduğunu açıkladı. Platformun temelini Rubin GPU, Vera CPU, NVLink 6 bağlantı anahtarı, ConnectX-9 ağ çözümü, BlueField-4 veri işleme birimi ve Spectrum-X silikon fotonik altyapısı oluşturuyor.