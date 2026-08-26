Bu küçük sensör elektrikli araçların menzilini artıracak

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Tam Boyutta Gör Texas Instruments’ın geliştirdiği yeni akım sensörü, elektrikli otomobillerde motor kontrolünü daha hassas hale getirerek daha akıcı hızlanma, daha düşük motor gürültüsü ve aynı bataryayla daha yüksek verimlilik sağlayabilir.

Ölçüm doğruluğu kritik öneme sahip

Texas Instruments (TI), elektrikli otomobillerin güç aktarım sistemlerinde kullanılmak üzere TMCS2100-Q1 adlı yeni bir akım sensörü geliştirdi. Sensör, bataryadan motora giden elektriğin yönetilmesini sağlayan çekiş invertörünün içerisinde görev yapıyor.

İnverter, bataryadaki elektrik enerjisinin motora ne kadar ve ne zaman aktarılacağını belirliyor. Bunun doğru şekilde yapılabilmesi için sistemin elektrik akımını mümkün olduğunca hassas ölçmesi gerekiyor. Ölçüm doğruluğu arttıkça motorun güç üretimi de daha hassas kontrol edilebiliyor.

Bu alandaki küçük değişiklikler bile sürüş deneyimini doğrudan etkileyebiliyor. Akım ölçümündeki küçük hatalar, motora iletilen güçte tork dalgalanması oluşturabiliyor. Bu dalgalanmalar hızlanmanın daha az akıcı hissedilmesine yol açarken enerjinin bir bölümünün ısıya dönüşmesine ve motor gürültüsünün artmasına neden olabiliyor.

Hassasiyet 20 kat artıyor

Mevcut sensörlerde küçük ve hafif tasarım, titreşimlerden kaynaklanan ölçüm hatalarına yol açabiliyor. TMCS2100-Q1 ise manyetik alanı yatay ve dikey olarak aynı anda ölçerek sensörün konumu değiştiğinde oluşan hataları telafi ediyor.

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Şirketin açıklamasına göre bu yaklaşım, sensörü mevcut tek yönlü çekirdeksiz sensörlerden 20 kat daha hassas hale getiriyor. Sensörün konumu 0,4 milimetreye kadar değiştiğinde bile ölçüm hatası yüzde 1’in altında tutulabiliyor.

Bu hareket mesafesi oldukça küçük görünse de elektrikli otomobillerin güç aktarma sistemlerinde hassasiyet kritik önem taşıyor. Özellikle yüksek gücü çok kısa sürede aktarabilen yeni nesil 800 voltluk elektrik mimarilerinde akımın doğru ölçülmesi daha da önemli hale geliyor.

Daha sessiz ve verimli motorlar mümkün

TMCS2100-Q1’in sunduğu hassas ölçüm, otomobil üreticilerinin motor kontrolünü iyileştirmesine yardımcı olabilir. Bunun sonucunda daha akıcı hızlanma, daha sessiz motor çalışması ve daha yüksek enerji verimliliği elde edilmesi mümkün olabilir.

Verimlilikteki artış, aynı batarya kapasitesiyle elektrikli otomobilin daha uzun mesafe kat etmesini de sağlayabilir. Sensörün kompakt olması ise çekiş inverterlerinin daha küçük ve hafif tasarlanmasına yol açacak.

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