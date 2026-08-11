Bu sezon futbol seyretmenin, spor izlemenin maliyeti ne kadar? TOD, S Sport, Tabii vs kaçak yayın!

Bir sporseverin yıllık faturası gerçekte kaç lira? TOD, S Sport Plus, Tabii Premium ve ücretsiz yayın seçeneklerini tek tek hesapladık, kaçak yayın farkını da masaya yatırdık.

Türkiye'de bir sporseverin cebinden yasal yollarla spor izlemek için ne kadar çıkıyor, hiç hesapladınız mı? Süper Lig'den Avrupa kupalarına, Formula 1'den NBA'e kadar her şeyi kaçırmadan takip etmek isteyen biri için fatura göründüğünden çok daha karmaşık bir tabloya dönüşüyor.

Bu videoda TOD, S Sport Plus ve Tabii Premium'u tek tek masaya yatırıyoruz. Hangi platformda hangi içerik var, hangisi yerli futbolu kapsıyor hangisi global spora odaklanıyor, ATV ve A Spor'daki ücretsiz yayın seçenekleri neyi değiştiriyor, tabloyu netleştiriyoruz.

Sonra işin matematiğine giriyoruz: yıllık mantıkla mı abone olmalısınız, tamamen esnek aylık paketlerle mi, yoksa sezonluk bir yaklaşımla mı? Üç senaryoyu da hesaplayıp aradaki farkın nereye kadar açılabildiğini gösteriyoruz.

Ve elbette videonun can alıcı kısmı: kaçak IPTV paketleriyle yasal seçenekler arasındaki uçurum gerçekten göründüğü kadar avantajlı mı, yoksa görünmeyen bir bedeli mi var? Kaçak elektrik benzetmesiyle açtığımız o tartışmayı da bu videoda bulacaksınız.

Türkiye'de spor izlemenin gerçek maliyetini merak ediyorsanız bu video tam size göre. İzleyin, yorumlarda fikrinizi paylaşın, kanalımıza abone olmayı unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.