Bu sıra dışı elektrikli bisiklet, scooter seviyesinde performans vadediyor

Elektrikli scooter, ABD'de “Class 2 e-bike” kategorisinde sınıflandırılıyor. Ancak, 80 kilogram ağırlığa ve 53 km/s son hıza ulaşabilen araç, klasik bir e-bisikletten çok elektrikli moped veya küçük bir motosikleti andırıyor. Bu sınıflandırma sayesinde araç, daha sıkı regülasyonlardan ve ehliyet/sigorta zorunluluğundan kaçabiliyor.

Tam Boyutta Gör Teknik donanım tarafında Olto oldukça iddialı. 48 volt elektrik mimarisi, 25 Ah kapasitesinde çıkarılabilir batarya ve 2 kW gücünde arka göbek motoruyla geliyor. Bunun yanında hava koşullarına alüminyum dayanıklı gövde, NFC ile kilit açma, GPS takip sistemi, hırsızlık uyarıları, otomatik direksiyon kilidi ve USB-C şarj gibi özellikler sunuluyor. Ayrıca kablosuz yazılım güncellemeleri desteği de mevcut.

Tam Boyutta Gör Aracın en ilginç özelliklerinden biri farklı sürüş modlarıyla karakter değiştirebilmesi. Class 2 modunda gaz koluyla 32 km/s hız sınırına sahip klasik bir e-bisiklet gibi davranırken, Class 3 modunda pedal destekli olarak 45 km/s hıza ulaşabiliyor. Off-road modunda ise sınır tamamen kalkıyor ve 53 km/s seviyesine çıkabiliyor. Üstelik mobil uygulama üzerinden yerel yasalara göre de ayar yapılabiliyor.

Yaklaşık 64 km menzil sunan araç, şehir içi kullanım, işe gidip gelme ve kısa mesafeli günlük ihtiyaçlar için yeterli bir performans vadediyor. Ancak batarya bittiğinde pedal çevirmek neredeyse imkansız hale geliyor; çünkü araç, klasik bir bisiklete kıyasla oldukça ağır.

3.495 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa sunulan Olto, özellikle otomobil yerine daha kompakt ve ekonomik bir çözüm arayan kullanıcıları hedefliyor. Çocuk koltuğu, yük taşıma kutuları ve farklı aksesuar seçenekleriyle genişletilebilen yapısı da onu günlük kullanım açısından oldukça esnek hale getiriyor.