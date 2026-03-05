Giriş
    Yazın depolanan güneş enerjisi kışın kullanılacak: Yeni katı hal hidrojen sistemi

    Norveçli enerji girişimi Photoncycle, yazın üretilen güneş enerjisini hidrojen formunda depolayıp kışın kullanmayı sağlayan katı hal enerji sistemi için 2027 yılını hedefliyor.

    Bu sistem yazın depoladığı güneş enerjisini kışın kullanacak Tam Boyutta Gör
    Avrupa’da yenilenebilir enerji üretimi hızla artarken enerjinin uzun süreli ve mevsimsel olarak depolanması sektörün en büyük sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Norveç merkezli enerji depolama girişimi Photoncycle, bu soruna çözüm sunmayı hedefleyen yeni bir teknoloji geliştirdi. Şirketin geliştirdiği katı hal hidrojen temelli mevsimsel enerji depolama sistemi, yaz aylarında üretilen fazla güneş enerjisinin hidrojen formuna dönüştürülerek depolanmasını ve kış aylarında yeniden kullanılmasını mümkün kılmayı amaçlıyor.

    1,4 TWh’lik sistem için adım atılıyor

    Şirket, söz konusu teknolojinin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için 17,5 milyon dolar (yaklaşık 15 milyon euro) değerinde yatırım aldı. Elde edilen finansman, şirketin planladığı yıllık 1,4 terawatt-saat (TWh) enerji depolama kapasitesine sahip üretim altyapısının ilk aşamasının kurulmasına destek sağlayacak. Kurulması planlanan endüstriyel tesisin 2027 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Tesis tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 140 bin konutun mevsimsel enerji depolama ihtiyacını karşılayabilecek sistemlerin üretimi mümkün olacak.

    Bu sistem yazın depoladığı güneş enerjisini kışın kullanacak Tam Boyutta Gör
    Photoncycle’ın geliştirdiği teknoloji, dağıtık ve hane bazlı enerji depolama yaklaşımına dayanıyor. Sistem, yaz aylarında güneş panellerinden elde edilen fazla elektriği hidrojen üretimi için kullanıyor. Bu hidrojen katı hal depolama yöntemiyle güvenli biçimde saklanıyor ve kış aylarında enerji ihtiyacının arttığı dönemlerde tekrar kullanılabiliyor.

    Bu yaklaşımın temel hedeflerinden biri kış aylarında ısınma için ithal edilen doğal gaz miktarını azaltmak ve Avrupa’nın fosil yakıtlara bağımlılığını düşürmek. Aynı zamanda sistemin ev sahiplerinin enerji faturalarını azaltması, enerji maliyetlerinin daha öngörülebilir hale gelmesi ve hanelerin kendi yenilenebilir enerjilerini üretip depolayarak daha bağımsız hale gelmesi bekleniyor.

    Abonelik modeliyle sunulacak

    Photoncycle sistemi doğrudan donanım satışı yerine abonelik modeliyle sunmayı planlıyor. Bu model kapsamında kullanıcılar güneş panelleri, enerji depolama sistemi, bakım hizmetleri ve enerji ticareti piyasalarına erişim gibi bileşenleri tek paket halinde kullanabilecek.

    Proje şimdiden özellikle Danimarka’da önemli bir ilgi görmüş durumda. Ülkede doğal gazlı ısıtma sistemlerinden uzaklaşmak isteyen haneler için bekleme listesi giderek büyüyor. Danimarka, Avrupa’nın en yüksek enerji fiyatlarından bazılarına sahip ülkeler arasında yer alıyor ve yaklaşık 300 bin konut halen doğal gazlı ısıtma sistemlerine bağlı. Bu sistemlerin 2035 yılına kadar tamamen kaldırılması planlanıyor.

    Photoncycle’ın planladığı üretim tesisinin tam kapasiteye ulaştığında sağlayacağı enerji depolama kapasitesi dikkat çekici seviyede. Şirketin hesaplamalarına göre tesis, her biri yaklaşık 10.000 kilovat-saat (kWh) enerji depolayabilen 140 bin konuta eşdeğer mevsimsel depolama kapasitesi oluşturabilecek.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/store-summer-solar-power-winter https://www.photoncycle.com/en/
