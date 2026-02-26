Bu spor ayakkabılar robotlar tarafından insanlar için üretiliyor

Robotlar ayakkabı üretiyor
On, robotik üretim sistemlerini ilk kez LightSpray teknolojisi ile Paris Olimpiyatları’nda 2024 yılında tanıtmıştı. Bu yöntemde robot kol, malzemeyi kalıba püskürterek çorap benzeri bir üst yapı oluşturuyor. Busan fabrikası, Zürih’teki dört robotlu ilk tesise kıyasla 32 robot ile büyük bir üretim kapasitesi artışı sağlıyor. Tesiste günde yaklaşık 1.000 çift ayakkabı üretilebiliyor. LightSpray yöntemi, geleneksel üst üretiminde kullanılan yaklaşık 200 adımlık çoklu fabrika sürecini tek bir otomatik işleme indiriyor.
Daha hızlı, daha az zararlı ve yerinde üretim mümkün
Robotların ve yapay zekanın endüstrilerdeki ilerleyişine baktığımızda bu teknolojilerin üretimde giderek daha fazla yer alacağını görmek çok da zor değil. Otomasyonun verimliliği artırdığı ve ev ya da fabrika ortamında yardımcı olabileceği belirtilirken eleştirmenler, bunun iş kayıplarını artırabileceği ve giriş seviyesi pozisyonları ortadan kaldırabileceği uyarısında bulunuyor.
On'un kurucu ortağı Caspar Coppetti, otomasyon sayesinde ayakkabıları daha hızlı, çevreye daha az zarar vererek ve ana pazarlara daha yakın bir şekilde üreteceklerini söyledi. Standart modelde ise bitmiş ayakkabılar Güneydoğu Asya ve Çin'deki fabrikalardan ABD ve Avrupa'daki tüketicilere gönderiliyor. On, şu anda ayakkabılarının %90'ını Vietnam'daki üçüncü taraf üreticilerden, %10'unu ise Endonezya'dan tedarik ediyor. Yeni robotik tesisler bu durumu kökten değiştirebilir.Kaynakça https://www.cnet.com/tech/on-expands-robot-factories-to-manufacture-its-running-sneakers/ https://press.on-running.com/-1wgx4h Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: