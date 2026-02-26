Giriş
    Bu spor ayakkabılar robotlar tarafından insanlar için üretiliyor

    İsviçreli On, Güney Kore’de açtığı 32 robotlu yeni fabrikasıyla LightSpray teknolojisini küresel ölçekte büyütüyor. Otomasyonla üretim hızlanırken atık ve karbon emisyonu azalıyor.

    İsviçre merkezli spor giyim markası On, Güney Kore’nin Busan şehrinde robotik üretim tesisini faaliyete geçirdi. Şirket, robotlarla koşu ayakkabısı üretimini hızlandırmayı ve gelecekte Amerika ile Avrupa’da yeni robotik fabrikalar açmayı planlıyor. Şirkete göre bu tesisler tedarik zinciri risklerini azaltmayı ve üretim ile teslimat süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

    Robotlar ayakkabı üretiyor

    On, robotik üretim sistemlerini ilk kez LightSpray teknolojisi ile Paris Olimpiyatları’nda 2024 yılında tanıtmıştı. Bu yöntemde robot kol, malzemeyi kalıba püskürterek çorap benzeri bir üst yapı oluşturuyor. Busan fabrikası, Zürih’teki dört robotlu ilk tesise kıyasla 32 robot ile büyük bir üretim kapasitesi artışı sağlıyor. Tesiste günde yaklaşık 1.000 çift ayakkabı üretilebiliyor. LightSpray yöntemi, geleneksel üst üretiminde kullanılan yaklaşık 200 adımlık çoklu fabrika sürecini tek bir otomatik işleme indiriyor.

    Şirket, robotik sistemlerle üretim yapmanın hem tasarım süresini kısalttığını hem de atıkları ve karbon emisyonlarını azalttığını belirtiyor. On’un baş inovasyon sorumlusu Scott McGuire, yaptığı açıklamada, “LightSpray’in güzelliği, Zürih’te veya Busan’da olsun, her robotu her ayakkabının benzersiz görünüm ve hissini oluşturacak şekilde hassas bir şekilde programlayabilmemizdir” dedi.

    Daha hızlı, daha az zararlı ve yerinde üretim mümkün

    Busan fabrikasının açılışıyla eş zamanlı olarak LightSpray Cloudmonster 3 Hyper modeli de tanıtıldı. Uzun mesafe ve tempo koşuları için tasarlanan bu ayakkabı, tam boy Helion HF hyper köpük ve iç tabanında görülebilen “Sprayed in Korea” yazısıyla öne çıkıyor. Öte yandan On, Güney Kore’yi robotik üretim için stratejik bir lokasyon olarak seçti. Ülkenin ileri seviye robotik ve otomasyon altyapısı, İsviçre’de geliştirilen süreçlerin global olarak tutarlı bir kaliteyle uygulanmasını mümkün kılıyor. Markanın hedefi, önümüzdeki yıllarda Amerika ve Avrupa’da üretimi artırarak LightSpray teknolojisini büyük ölçekli küresel üretime taşımak.

    Robotların ve yapay zekanın endüstrilerdeki ilerleyişine baktığımızda bu teknolojilerin üretimde giderek daha fazla yer alacağını görmek çok da zor değil. Otomasyonun verimliliği artırdığı ve ev ya da fabrika ortamında yardımcı olabileceği belirtilirken eleştirmenler, bunun iş kayıplarını artırabileceği ve giriş seviyesi pozisyonları ortadan kaldırabileceği uyarısında bulunuyor.

    On'un kurucu ortağı Caspar Coppetti, otomasyon sayesinde ayakkabıları daha hızlı, çevreye daha az zarar vererek ve ana pazarlara daha yakın bir şekilde üreteceklerini söyledi. Standart modelde ise bitmiş ayakkabılar Güneydoğu Asya ve Çin'deki fabrikalardan ABD ve Avrupa'daki tüketicilere gönderiliyor. On, şu anda ayakkabılarının %90'ını Vietnam'daki üçüncü taraf üreticilerden, %10'unu ise Endonezya'dan tedarik ediyor. Yeni robotik tesisler bu durumu kökten değiştirebilir.

