    Roket destekli elektrikli süper otomobil: 0-100’ü 1 saniyenin altında!

    Dreame, roket destekli Nebula Next 01 Jet Edition konsept aracıyla 0’dan 100 km/s hıza 0,9 saniyede ulaşmayı hedefliyor. Araç, katı hal batarya, gelişmiş LiDAR ve otonom sürüş ile dikkat çekiyor.

    Akıllı ev aletleri ve robot süpürgeleriyle tanınan Çin merkezli Dreame Technology, otomotiv sektörüne girişinde ses getirmeye devam ediyor. Silikon Vadisi’nde düzenlenen “Dreame Next” etkinliğinde tanıtılan Nebula Next 01 Jet Edition, şirketin bugüne kadar geliştirdiği en sıra dışı projelerden biri olarak öne çıkıyor. Konsept modelin en dikkat çekici iddiası ise 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 0,9 saniyede ulaşabilmesi. Ancak en can alıcı yanı bu hıza ulaşmasını sağlayan “şey”.

    Araçta roket var

    Günümüzde en hızlı elektrikli araçların bile lastik tutuşu nedeniyle belirli bir ivmelenme limitine takıldığı biliniyor. Dreame ise bu fiziksel sınırı aşmak için farklı bir yaklaşım benimseyerek araca 2 adet katı yakıtlı roket itici sistemi entegre etti.

    Nebula Next 01 Jet Edition’ın merkezinde yer alan bu sistem, şirketin açıklamasına göre 100 kilonewton maksimum itiş gücü üretebiliyor ve 150 milisaniyelik tepki süresi ile devreye giriyor. Bu değer, elektrik motorlarının tepkisine kıyasla daha yavaş görünse de insan reflekslerinden önemli ölçüde daha hızlı.

    Dreame mühendisleri, bu sistemin havacılık sınıfı teknolojilerin sivil kullanıma uyarlanması amacıyla geliştirildiğini belirtiyor. Elektronik kontrol sistemleri sayesinde yüksek performans ile güvenlik arasında denge kurulduğu ifade ediliyor. Bu yaklaşım, lastik tutuşu limitini devre dışı bırakarak doğrudan itiş gücüyle hızlanma sağlamayı hedefliyor.

    Katı hal bataryaya da sahip

    Araçta kullanılan enerji depolama çözümü de en az itiş sistemi kadar dikkat çekici. Nebula Next 01 Jet Edition, sülfür bazlı tamamen katı hal batarya ile donatılmış durumda. Bu bataryanın 450 Wh/kg’ın üzerinde enerji yoğunluğu sunduğu belirtiliyor.

    Geleneksel lityum iyon bataryalara kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu ve daha güvenli şarj özellikleri sunan bu teknoloji, henüz seri üretim aşamasına ulaşmış değil. Dreame, bataryanın üretim hazırlıklarının sürdüğünü ve aracın CLTC standardına göre 550 kilometrenin üzerinde menzil sunacağını aktarıyor.

    Gelişmiş LiDAR, otonom sürüş, akıllı kabin ve dahası

    Araç, tamamen elektronik kontrol temelli steer-by-wire şasi mimarisi ile geliyor. Bu sistem, 14 serbestlik derecesine sahip doğrusal olmayan koordineli kontrol sunarken 1 milisaniye içinde tepki verebiliyor.

    Otonom sürüş tarafında ise Dreame, VLA (Vision-Language-Action) büyük model mimarisine dayalı üçlü sistem kullanıyor. Bu yapı çevreyi anlama, kendi kendine öğrenme ve insan-makine ortak sürüş yeteneklerini bir araya getiriyor. Sistemin yoğun sis, dağ yolları ve şantiye gibi zorlu koşullarda test edildiği aktarılıyor.

    Nebula Next 01 Jet Edition, algılama teknolojilerinde de iddialı. Araçta kullanılan DHX1 LiDAR sistemi, 4.320 hatlı yapısı ve 4K renk desteği ile dikkat çekiyor. Sistem, 600 metreye kadar algılama menzili sunarken düşük yansıtıcılığa sahip nesneleri bile 400 metre mesafeden tespit edebiliyor. Sunumda paylaşılan görseller, LiDAR sensörünün kısa süre önce Hesai tarafından tanıtılan renkli LiDAR sensör olduğu anlaşılıyor.

    Ayrıca trafik konileri gibi küçük nesneler 300 metre, küçük hayvanlar ise 280 metre mesafeden algılanabiliyor. Bu özellikler, yüksek hızlarda güvenli otonom sürüş için kritik önem taşıyor.

    Araç içi deneyim de Dreame’in odak noktalarından biri. Nebula Next 01’in kabini, cihaz üzerinde çalışan büyük yapay zeka modelleri sayesinde proaktif hizmetler ve cihazlar arası koordinasyon sunuyor. Bu yapı, aracı yalnızca bir ulaşım aracı olmaktan çıkararak akıllı ev sistemleri ve robotlarla entegre bir “yaşam merkezi” haline getirmeyi hedefliyor.

    Hedef dünyanın en hızlı otomobili

    Her ne kadar açıklanan teknik veriler etkileyici olsa da bu aracın bir konsept olduğunu söylemek gerekiyor. Lastiklerin fiziksel sınırlamalarını roket ile çözmek teoride mümkün olsa da katı roket yakıtının yeniden doldurulması, maliyet ve emisyon gibi konular henüz netlik kazanmış değil. Ayrıca sıfır emisyon argümanı sunan elektrikli araçlara roket takmak da ilginç bir tercih.

    Her ne kadar şimdilik bu araçtan bir konsept olarak baksak da Dreame, bu aracı gelecekte üretime geçebilecek bir platform olarak konumlandırıyor. Dreame’in hedefi, 2027 itibarıyla seri üretime geçmek ve “dünyanın en hızlı otomobilini” üretmek. Bu kapsamda Avrupa’da, Berlin yakınlarında bir üretim tesisi kurmak için BNP Paribas ile iş birliği yapıldığı da belirtiliyor.

