Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Balistik füze saldırısından sağ çıkan Volkswagen Touareg çalışıp yoluna devam etti

    Balistik füze saldırısında ağır hasar gören Volkswagen Touareg'in motoru ilk denemede çalıştı. Ağır yapısal hasara rağmen Touareg'in elektronik sistemleri de sorunsuz çalıştı.

    Bu Volkswagen Touareg balistik füze saldırısından sağ çıktı Tam Boyutta Gör
    Ukrayna'da meydana gelen balistik füze saldırısının ardından üçüncü nesil Volkswagen Touareg, dayanıklılığıyla dikkat çekti. Patlamanın hemen yakınında park halinde bulunan SUV, ağır hasar almasına rağmen aracın motorunun sorunsuz çalıştığı ve yoluna devam edebildiği görüldü.

    Tavan çöktü, camlar kırıldı, ağır hasar aldı ancak motor çalıştı

    Araç, Ukraynalı EMG Group tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Şirketin aktardığı bilgilere göre Touareg, saldırı sırasında park halindeydi ve içerisinde kimse bulunmuyordu.

    Bu Volkswagen Touareg balistik füze saldırısından sağ çıktı Tam Boyutta Gör
    Patlamanın oluşturduğu şok dalgası, şarapnel parçaları ve düşen enkaz Volkswagen Touareg'de çok ciddi yapısal hasara yol açtı. SUV'nin tavanı kabine doğru çökerken, direkler eğildi, dış gövde panellerinin büyük bölümü deforme oldu ve tüm camlar kırıldı. EMG Group, saldırı sırasında aracın kapalı ve boş olması nedeniyle hava yastıklarının devreye girmediğini belirtti.

    Buna rağmen sürücü daha sonra araca binerek anahtarsız çalıştırma sistemine bastığında 3.0 litrelik turbo şarjlı V6 motorun herhangi bir sorun yaşamadan ilk denemede çalıştığı ifade edildi. Daha sonra araç vitese alınarak hareket edildi.

    Elektronik altyapı sorunsuz

    Bu Volkswagen Touareg balistik füze saldırısından sağ çıktı Tam Boyutta Gör
    En dikkat çekici noktalardan biri ise Touareg'in elektronik altyapısının büyük ölçüde işlevini koruması oldu. Volkswagen'in Innovision Cockpit adı verilen dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranları normal şekilde açıldı ve dokunmatik kontroller de sorunsuz çalıştı. Ayrıca klima sistemi, elektrikli koltuklar ve dış aydınlatmaların da kullanılabilir durumda olduğu görüldü.

    Dijital gösterge panelinde çok sayıda arıza uyarısı yer alsa da bunların büyük bölümünün yok olan ADAS sensörleri ve diğer harici donanımlardan kaynaklandığı belirtildi. İlk incelemelere göre Volkswagen'in MLB Evo platformu, 3.0 litrelik V6 güç aktarma sistemi ve aracın alt gövdesi saldırıyı büyük ölçüde atlattı. Alt tarafta göze çarpan en önemli hasarın ise sarkan egzoz sistemi olduğu ifade edildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yks 2026 forum dolara iğne takılır mı triger zinciri kaç km de değişir opel astra f kasa lancia delta

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX B14WGK-047XTR
    MSI KATANA 17 HX B14WGK-047XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum