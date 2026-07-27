Balistik füze saldırısından sağ çıkan Volkswagen Touareg çalışıp yoluna devam etti

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Tam Boyutta Gör Ukrayna'da meydana gelen balistik füze saldırısının ardından üçüncü nesil Volkswagen Touareg, dayanıklılığıyla dikkat çekti. Patlamanın hemen yakınında park halinde bulunan SUV, ağır hasar almasına rağmen aracın motorunun sorunsuz çalıştığı ve yoluna devam edebildiği görüldü.

Tavan çöktü, camlar kırıldı, ağır hasar aldı ancak motor çalıştı

Araç, Ukraynalı EMG Group tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Şirketin aktardığı bilgilere göre Touareg, saldırı sırasında park halindeydi ve içerisinde kimse bulunmuyordu.

Tam Boyutta Gör Patlamanın oluşturduğu şok dalgası, şarapnel parçaları ve düşen enkaz Volkswagen Touareg'de çok ciddi yapısal hasara yol açtı. SUV'nin tavanı kabine doğru çökerken, direkler eğildi, dış gövde panellerinin büyük bölümü deforme oldu ve tüm camlar kırıldı. EMG Group, saldırı sırasında aracın kapalı ve boş olması nedeniyle hava yastıklarının devreye girmediğini belirtti.

Buna rağmen sürücü daha sonra araca binerek anahtarsız çalıştırma sistemine bastığında 3.0 litrelik turbo şarjlı V6 motorun herhangi bir sorun yaşamadan ilk denemede çalıştığı ifade edildi. Daha sonra araç vitese alınarak hareket edildi.

Elektronik altyapı sorunsuz

Tam Boyutta Gör En dikkat çekici noktalardan biri ise Touareg'in elektronik altyapısının büyük ölçüde işlevini koruması oldu. Volkswagen'in Innovision Cockpit adı verilen dijital gösterge ve bilgi-eğlence ekranları normal şekilde açıldı ve dokunmatik kontroller de sorunsuz çalıştı. Ayrıca klima sistemi, elektrikli koltuklar ve dış aydınlatmaların da kullanılabilir durumda olduğu görüldü.

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Dijital gösterge panelinde çok sayıda arıza uyarısı yer alsa da bunların büyük bölümünün yok olan ADAS sensörleri ve diğer harici donanımlardan kaynaklandığı belirtildi. İlk incelemelere göre Volkswagen'in MLB Evo platformu, 3.0 litrelik V6 güç aktarma sistemi ve aracın alt gövdesi saldırıyı büyük ölçüde atlattı. Alt tarafta göze çarpan en önemli hasarın ise sarkan egzoz sistemi olduğu ifade edildi.

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Bu Volkswagen Touareg balistik füze saldırısından sağ çıktı

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