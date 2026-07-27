Balistik füze saldırısından sağ çıkan Volkswagen Touareg çalışıp yoluna devam etti

Tavan çöktü, camlar kırıldı, ağır hasar aldı ancak motor çalıştı
Araç, Ukraynalı EMG Group tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi. Şirketin aktardığı bilgilere göre Touareg, saldırı sırasında park halindeydi ve içerisinde kimse bulunmuyordu.
Buna rağmen sürücü daha sonra araca binerek anahtarsız çalıştırma sistemine bastığında 3.0 litrelik turbo şarjlı V6 motorun herhangi bir sorun yaşamadan ilk denemede çalıştığı ifade edildi. Daha sonra araç vitese alınarak hareket edildi.
Elektronik altyapı sorunsuz
Dijital gösterge panelinde çok sayıda arıza uyarısı yer alsa da bunların büyük bölümünün yok olan ADAS sensörleri ve diğer harici donanımlardan kaynaklandığı belirtildi. İlk incelemelere göre Volkswagen'in MLB Evo platformu, 3.0 litrelik V6 güç aktarma sistemi ve aracın alt gövdesi saldırıyı büyük ölçüde atlattı. Alt tarafta göze çarpan en önemli hasarın ise sarkan egzoz sistemi olduğu ifade edildi.