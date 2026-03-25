Bu yapay zeka, arabanızı sizden daha iyi sürebilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Çin merkezli otonom sürüş girişimi ZYT (Zhuoyu Technology), 2026 Nisan ayında düzenlenecek Pekin Otomobil Fuarı’nda yeni nesil yapay zeka destekli sürüş sistemini tanıtmaya hazırlanıyor. Dron devi DJI’dan doğan bir girişim olan şirket, geliştirdiği teknolojiyle otonom sürüşte ezberleri bozmayı hedefliyor. Girişimin CEO’su Shen Shaojie, geliştirdikleri “mobility foundation model” olarak adlandırılan yapay zekanın, özellikle kalabalık şehir sokakları ve okul bölgelerinde “kendisinden daha iyi” performans gösterebildiğini belirtiyor.

Otonom sürüşte yeni yaklaşım

ZYT’nin geliştirdiği sistem, geleneksel algılama yöntemlerini terk ederek kendi kendine öğrenen bir yapay zeka teknolojisi üzerine kurulu. CEO Shen Shaojie, sistemin yalnızca yol sürüş videolarıyla değil, aynı zamanda dron, robot, ev süpürgesi, motosiklet ve hareketli kamera taşıyan kişilerden elde edilen verilerle eğitildiğini söylüyor. Bu çok kaynaklı veri eğitimi sayesinde sistem, farklı araç türleri ve yol koşullarına kolaylıkla adapte olabiliyor. Shen, bu yaklaşımın yalnızca otomobiller için değil, gelecekte otonom robotlar ve diğer cihazların hareket kontrolü için de kullanılabileceğine dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör ZYT, Çin’in önde gelen kamyon üreticilerinin neredeyse tamamıyla iş birliği yapıyor ve 2026’nın ilk yarısında XCMG, SHACMAN ve SINOTRUK ile karayolu tabanlı kamyon sürüş sistemlerini devreye almayı planlıyor. Kamyonlar için yapılan yapay zeka adaptasyonu yalnızca altı hafta sürdü. Shen, bu sistemin yakıt tasarrufunda tek haneli oranlarda iyileşme sağlayabileceğini belirtiyor. Shen’e göre kamyon segmenti yolcu araçlarına kıyasla daha hızlı ekonomik geri dönüş sunuyor.

İlk müşteri Volkswagen

ZYT, yolcu araçlarında ise sistemin ilk kez 2027’de kullanılmasını planlıyor. Bu amaçla, yapay zekayı daha ucuz ve kitlesel pazara yönelik işlemcilerde çalıştıracak şekilde sıkıştırma çalışmaları yürütülüyor. CEO Shen, Volkswagen’in ZYT’nin ilk müşterisi olduğunu ve testlerin Avrupa’da sürdüğünü açıkladı. Testlerde, FAW bünyesindeki Hongqi markasına ait prototip araçlar kullanılıyor.

Girişim, Tesla ve Huawei gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya olsa da esnek teknoloji altyapısıyla rekabette avantaj elde etmeyi hedefliyor. Ayrıca ZYT’nin 2027 yılı civarında Hong Kong borsasında halka arz edilmesi de planlar arasında yer alıyor. Bu arada ZYT her ne kadar DJI’dan doğmuş bir girişim olsa da şirketteki en büyük pay sahibi halihazırda FAW Group. Bilindiği üzere FAW ve Volkswagen arasında köklü bir ortaklık bulunuyor. Bu nedenle Volkswagen’in ZYT’nin ilk müşterisi olması tesadüf değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Bu yapay zeka, arabanızı sizden daha iyi sürebilir

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: