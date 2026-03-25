Bu yapay zeka, arabanızı sizden daha iyi sürebilir

Otonom sürüşte yeni yaklaşım
ZYT’nin geliştirdiği sistem, geleneksel algılama yöntemlerini terk ederek kendi kendine öğrenen bir yapay zeka teknolojisi üzerine kurulu. CEO Shen Shaojie, sistemin yalnızca yol sürüş videolarıyla değil, aynı zamanda dron, robot, ev süpürgesi, motosiklet ve hareketli kamera taşıyan kişilerden elde edilen verilerle eğitildiğini söylüyor. Bu çok kaynaklı veri eğitimi sayesinde sistem, farklı araç türleri ve yol koşullarına kolaylıkla adapte olabiliyor. Shen, bu yaklaşımın yalnızca otomobiller için değil, gelecekte otonom robotlar ve diğer cihazların hareket kontrolü için de kullanılabileceğine dikkat çekiyor.
İlk müşteri Volkswagen
ZYT, yolcu araçlarında ise sistemin ilk kez 2027’de kullanılmasını planlıyor. Bu amaçla, yapay zekayı daha ucuz ve kitlesel pazara yönelik işlemcilerde çalıştıracak şekilde sıkıştırma çalışmaları yürütülüyor. CEO Shen, Volkswagen’in ZYT’nin ilk müşterisi olduğunu ve testlerin Avrupa’da sürdüğünü açıkladı. Testlerde, FAW bünyesindeki Hongqi markasına ait prototip araçlar kullanılıyor.
Girişim, Tesla ve Huawei gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya olsa da esnek teknoloji altyapısıyla rekabette avantaj elde etmeyi hedefliyor. Ayrıca ZYT'nin 2027 yılı civarında Hong Kong borsasında halka arz edilmesi de planlar arasında yer alıyor. Bu arada ZYT her ne kadar DJI'dan doğmuş bir girişim olsa da şirketteki en büyük pay sahibi halihazırda FAW Group. Bilindiği üzere FAW ve Volkswagen arasında köklü bir ortaklık bulunuyor. Bu nedenle Volkswagen'in ZYT'nin ilk müşterisi olması tesadüf değil.
