Bu yıl tüm platformlar genelinde en çok izlenen diziler belli oldu

Nielsen tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında tahmin edeceğiniz gibi Stranger Things var. Stranger Things'in geçtiğimiz yılın sonunda başlayıp bu yılın başında sona eren final sezonu, Netflix tarihinin en çok izlenen dizi sezonları arasında yer alıyor.
Paramount+'ın ABD'deki Yükselişi Dikkat Çekiyor
Netflix yapımlarının ağırlıklı olduğu listede Paramount+ dizilerinin de üst sıralarda yer alması, Paramount'un dijital platformunun özellikle ABD'de ivme kazandığını gösteriyor.
İşte Nielsen tarafından paylaşılan "2025-2026 TV Sezonunda En Çok İzlenen Diziler" listesi:
- Stranger Things - Netflix
- His & Hers - Netflix
- Marshals - CBS/Paramount+
- Sean Combs: The Reckoning - Netflix
- Landman - Paramount+
- Bridgerton - Netflix
- Tracker - CBS/Paramount+
- High Potential - ABC/Disney
- The Pitt - HBO Max
- Monster: The Ed Gein Story - Netflix
- Fallout - Prime Video
- The Beast In Me - Netflix
- Matlock - CBS/Paramount+
- The Lincoln Lawyer - Netflix
- Sheriff Country - CBS/Paramount+
- The Rookie - ABC/Disney
- Ghosts - CBS/Paramount+
- Will Trent - ABC/Disney
- The Madison - Paramount+
- NCIS - CBS/Paramount+
- Chicago Fire - NBC/Peacock
- Georgie & Mandy’s First Marriage - CBS/Paramount+
- The Boys - Prime Video
- Dancing With the Stars - ABC/Disney
- Survivor 50 - CBS/Paramount+
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.