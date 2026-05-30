Bu yıl tüm platformlar genelinde en çok izlenen diziler belli oldu

Tam Boyutta Gör ABD'de hem geleneksel TV kanallarının hem de Netflix, HBO Max gibi dijital platformların izlenme rakamlarını yakından takip eden Nielsen, 2025-2026 TV sezonuna dair kapsamlı raporunu yayınladı. Eylül 2025'te başlayıp Mayıs ayı başında biten periyodu kapsayan rapor, bu sezonun en çok izlenen dizilerini de ortaya çıkardı.

Nielsen tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında tahmin edeceğiniz gibi Stranger Things var. Stranger Things'in geçtiğimiz yılın sonunda başlayıp bu yılın başında sona eren final sezonu, Netflix tarihinin en çok izlenen dizi sezonları arasında yer alıyor.

Paramount+'ın ABD'deki Yükselişi Dikkat Çekiyor

Netflix yapımlarının ağırlıklı olduğu listede Paramount+ dizilerinin de üst sıralarda yer alması, Paramount'un dijital platformunun özellikle ABD'de ivme kazandığını gösteriyor.

İşte Nielsen tarafından paylaşılan "2025-2026 TV Sezonunda En Çok İzlenen Diziler" listesi:

Stranger Things - Netflix His & Hers - Netflix Marshals - CBS/Paramount+ Sean Combs: The Reckoning - Netflix Landman - Paramount+ Bridgerton - Netflix Tracker - CBS/Paramount+ High Potential - ABC/Disney The Pitt - HBO Max Monster: The Ed Gein Story - Netflix Fallout - Prime Video The Beast In Me - Netflix Matlock - CBS/Paramount+ The Lincoln Lawyer - Netflix Sheriff Country - CBS/Paramount+ The Rookie - ABC/Disney Ghosts - CBS/Paramount+ Will Trent - ABC/Disney The Madison - Paramount+ NCIS - CBS/Paramount+ Chicago Fire - NBC/Peacock Georgie & Mandy’s First Marriage - CBS/Paramount+ The Boys - Prime Video Dancing With the Stars - ABC/Disney Survivor 50 - CBS/Paramount+

