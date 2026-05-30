    Bu yıl tüm platformlar genelinde en çok izlenen diziler belli oldu

    ABD'de dizilerin izlenme rakamlarını takip eden başlıca kuruluş olan Nielsen, 2025-2026 TV sezonunda tüm platformlar genelinde en çok izlenen dizileri açıkladı. İşte 25 dizilik liste...

    ABD'de hem geleneksel TV kanallarının hem de Netflix, HBO Max gibi dijital platformların izlenme rakamlarını yakından takip eden Nielsen, 2025-2026 TV sezonuna dair kapsamlı raporunu yayınladı. Eylül 2025'te başlayıp Mayıs ayı başında biten periyodu kapsayan rapor, bu sezonun en çok izlenen dizilerini de ortaya çıkardı.

    Nielsen tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında tahmin edeceğiniz gibi Stranger Things var. Stranger Things'in geçtiğimiz yılın sonunda başlayıp bu yılın başında sona eren final sezonu, Netflix tarihinin en çok izlenen dizi sezonları arasında yer alıyor.

    Paramount+'ın ABD'deki Yükselişi Dikkat Çekiyor

    Netflix yapımlarının ağırlıklı olduğu listede Paramount+ dizilerinin de üst sıralarda yer alması, Paramount'un dijital platformunun özellikle ABD'de ivme kazandığını gösteriyor.

    İşte Nielsen tarafından paylaşılan "2025-2026 TV Sezonunda En Çok İzlenen Diziler" listesi:

    1. Stranger Things - Netflix
    2. His & Hers - Netflix
    3. Marshals - CBS/Paramount+
    4. Sean Combs: The Reckoning - Netflix
    5. Landman - Paramount+
    6. Bridgerton - Netflix
    7. Tracker - CBS/Paramount+
    8. High Potential - ABC/Disney
    9. The Pitt - HBO Max
    10. Monster: The Ed Gein Story - Netflix
    11. Fallout - Prime Video
    12. The Beast In Me - Netflix
    13. Matlock - CBS/Paramount+
    14. The Lincoln Lawyer - Netflix
    15. Sheriff Country - CBS/Paramount+
    16. The Rookie - ABC/Disney
    17. Ghosts - CBS/Paramount+
    18. Will Trent - ABC/Disney
    19. The Madison - Paramount+
    20. NCIS - CBS/Paramount+
    21. Chicago Fire - NBC/Peacock
    22. Georgie & Mandy’s First Marriage - CBS/Paramount+
    23. The Boys - Prime Video
    24. Dancing With the Stars - ABC/Disney
    25. Survivor 50 - CBS/Paramount+
