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Buffalo 10x hızında kayıt yapabilen iki yeni Blu-ray yazıcı hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo 10x hızında kayıt yapabilen iki yeni Blu-ray yazıcı hazırladı
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Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, 10x hızında kayıt yapabilen iki yeni Blu-ray yazıcısını kullanıma sunuyor. Firmanın BR-H1016SU2 ile BR-H1016FBS-BK kod adlarını taşıyan sırasıyla harici ve dahili formdaki yeni sürücüleri 4MB dahili bellek kapasitesi ile geliyor. Yeni modellerden dahili formdaki BR-H1016FBS-BK, SATA ara birimini desteklerken, harici formda olan BR-H1016SU2 modeli ise USB 2.0 ve eSATA ara birimleriyle kullanılabiliyor. BD-R SL medyalara 10x hızında kayıt yapabilen yeni sürücüler, BD-R DL medyalara 8x ve BD-RE SL/DL medyalara da 2x hızında kayıt yapabiliyor.

Blu-ray medyalara ek olarak DVD-R/+R'lere 16x, DVD-RAM'lere 12x, DVD-R/+R DL ile DVD+RW'lere 8x ve DVD-RW'lere de 6x hızında kayıt yapabilen yeni sürücüler ayrıca CD-R medyalara 48x ve CD-RW medyalara da 24x hızında kayıt yapabiliyorlar. Kutu içeriklerine CyberLink'in PowerDirector 8 HE, PowerProducer 5, PowerDVD 8, Power2Go 6, PowerBackup 2, InstantBurn 5 ve MediaShow 4 LE yazılımları da eklenen yeni Blu-ray yazıcıların bir yıllık garantiyle Eylül ayında satışa sunulmaları beklenirken fiyatların ise harici çözüm için 359$, dahil model içinse 300$ olması bekleniyor.

Buffalo 10x hızında kayıt yapabilen iki yeni Blu-ray yazıcı hazırladı
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c34 10 yıl
pa-ha-lı inşallah çabuk ucuzlar ve şu lanet olası kopya sistemi kırılır.
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MÇKR_06 10 yıl
çok duzluuuu
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1963bursa 10 yıl
Yaygın boş BD ler 4x, o yüzden fazla para verip 10x yazan makinayı ileriyi düşünüyorum gibisinden macaracı bir bakışla almamak lazım, TR'de 90liraya BD-Yazıcı satıldığına şahit olduk, vatan bilgisayar sattı, ha boş BD konusu nedir? lazımsa Memorex 4x 15'li paketten şaşmayın, 39$, tanesi 4liradan ucuza geliyor, bir çok site satıyor netten, kapıya teslim.
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CoreXXX 10 yıl
piyasada iyce yaygınlaşmadığı sürece bd lerin ucuzluyacağı yok, hayır yani bunlar ucuzlucak die beklerken başka bir teknoloji çıkacak ve onudamı beklicez yani of aman ya
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alperen_69 10 yıl
usb 3.0 - sata 3 - ssd - blueray yazıcı hepsi çıkana kadar değiştirmeyecem benim eski pc yi
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:::LOSTPLANET::: 10 yıl
iyice ele ayağa dvdrom fiyatlarına düşmesini beklerseniz o fiyata düşer ama o zaman da quadHDler çıkar ve bunlara dönüp bakan olmaz
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DraGonS 10 yıl
Evet hala çok pahalılar. Beklemedeyiz...
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gezgin 10 yıl
blu-ray da 1x kaç kb a denk geliyor?
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KiLLeR© 10 yıl
Hala çok pahalılar.. SSD disk ve Blu-Ray yazıcıar ne zaman alınabilecek fiyatlara düşecek acaba?
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