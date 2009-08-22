Buffalo 10x hızında kayıt yapabilen iki yeni Blu-ray yazıcı hazırladı

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Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, 10x hızında kayıt yapabilen iki yeni Blu-ray yazıcısını kullanıma sunuyor. Firmanın BR-H1016SU2 ile BR-H1016FBS-BK kod adlarını taşıyan sırasıyla harici ve dahili formdaki yeni sürücüleri 4MB dahili bellek kapasitesi ile geliyor. Yeni modellerden dahili formdaki BR-H1016FBS-BK, SATA ara birimini desteklerken, harici formda olan BR-H1016SU2 modeli ise USB 2.0 ve eSATA ara birimleriyle kullanılabiliyor. BD-R SL medyalara 10x hızında kayıt yapabilen yeni sürücüler, BD-R DL medyalara 8x ve BD-RE SL/DL medyalara da 2x hızında kayıt yapabiliyor.

Blu-ray medyalara ek olarak DVD-R/+R'lere 16x, DVD-RAM'lere 12x, DVD-R/+R DL ile DVD+RW'lere 8x ve DVD-RW'lere de 6x hızında kayıt yapabilen yeni sürücüler ayrıca CD-R medyalara 48x ve CD-RW medyalara da 24x hızında kayıt yapabiliyorlar. Kutu içeriklerine CyberLink'in PowerDirector 8 HE, PowerProducer 5, PowerDVD 8, Power2Go 6, PowerBackup 2, InstantBurn 5 ve MediaShow 4 LE yazılımları da eklenen yeni Blu-ray yazıcıların bir yıllık garantiyle Eylül ayında satışa sunulmaları beklenirken fiyatların ise harici çözüm için 359$, dahil model içinse 300$ olması bekleniyor.

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