Buffalo Class 10 performans derecelendirmeli SDHC bellek kartlarını duyurdu

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Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, taşınabilir cihazlar için hazırladığı RSDC-C10 serisi yeni SDHC bellek kartlarını duyurdu. Video kameralar, dijital kameralar ve Nintendo DSi gibi diğer taşınabilir cihazlarla kullanılmak üzere hazırlanan bellek kartlarının SD v2.0 standardını destekledikleri ve Class 10 performans derecelendirmesine sahip oldukları açıklandı.

Veri aktarım hızları 10MB/sn olarak açıklanan 24 x 32 x 2.1 mm boyutlarındaki SDHC bellek kartlarının 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile bu ay sonuna doğru Japonya'da kullanıma sunulacağı açıklanırken, son kullanıcı satış fiyatlarının modeline göre 31$, 67$, 179$ ve 447$ olacağı bildirildi.