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Buffalo dizüstü bilgisayarlar için 8GB kapasiteli DDR2 SO-DIMM kit hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo dizüstü bilgisayarlar için 8GB kapasiteli DDR2 SO-DIMM kit hazırladı
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Farklı segmentlerde geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Buffalo, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni bellek kitini duyurdu. Firmanın D2/N800-4GX2 kod adına sahip olan SO-DIMM formundaki 8GB kapasiteli DDR2 kiti, 4GB'lık iki adet bellek modülünden oluşuyor. 800MHz'de çalışan ve CAS5 zamanlamalarıyla gelen kitin üzerinde herhangi bir soğutucu ise kullanılmamış.

Özellikle meslek/segment odaklı bazlı mobil iş istasyonlarında kullanılması beklenen 8GB kapasiteli yeni DDR2 bellek kitinin Japonya pazarında 750$ seviyesinden satışa sunulacağı belirtilmekte.


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dante38 10 yıl
benim samsung bil 4 gb destekliyo
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sgnr 10 yıl
750 dolar çok çok yüksek bir rakam değil mi ram için ? =)
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Ferruh Ferman 10 yıl
Bir dizüstü bilgisayar için 8GB belleğe ne ihtiyaç olur anlamıyorum, masaüstü bilgisayarlarda bile gerek yokken..
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kerem 10 yıl
750$ Bun ülkemize gelişi daha yüksek olur
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She Is Of Ren 10 yıl

Ferruh Ferman

Bir dizüstü bilgisayar için 8GB belleğe ne ihtiyaç olur anlamıyorum, masaüstü bilgisayarlarda bile gerek yokken..

katılıyorum ama emeğe saygı
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