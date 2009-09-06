Buffalo dizüstü bilgisayarlar için 8GB kapasiteli DDR2 SO-DIMM kit hazırladı

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Farklı segmentlerde geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Buffalo, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni bellek kitini duyurdu. Firmanın D2/N800-4GX2 kod adına sahip olan SO-DIMM formundaki 8GB kapasiteli DDR2 kiti, 4GB'lık iki adet bellek modülünden oluşuyor. 800MHz'de çalışan ve CAS5 zamanlamalarıyla gelen kitin üzerinde herhangi bir soğutucu ise kullanılmamış.

Özellikle meslek/segment odaklı bazlı mobil iş istasyonlarında kullanılması beklenen 8GB kapasiteli yeni DDR2 bellek kitinin Japonya pazarında 750$ seviyesinden satışa sunulacağı belirtilmekte.