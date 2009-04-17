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Buffalo, donanımsal şifreleme yapabilen harici disk ailesini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo, donanımsal şifreleme yapabilen harici disk ailesini duyurdu
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Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, HDS-CU2 serisi yeni harici disklerini duyurdu. 640GB'tan 1TB'a kadar farklı kapasite seçeneklerine sahip olan seri dahilindeki diskler 45 x 175 x 156 mm boyanlarında ve 1.1Kg ağırlığındalar. Sistemler ile USB 1.1/2.0 arabirimleri üzerinden bağlanı kurabilen yeni diskler,Turbo USB teknolojisi ile veri transfer hızını arttırabiliyorlar. Otomatik AES 128-bit donanımsal şifrelem özelliği yüksek veri güvenliği sağlayacağı belirtilen HDS-CU2 serisi harici disklerin fiyatları ise açıklanmadı.


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muratti 10 yıl
Nedir bu turbo usb acaba ???
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sertacaygun 10 yıl
Harici disklerde pek fazla kişinin şifre kullanacağını sanmıyorum.
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TELESCOPE 10 yıl
güzel bir haber, bilginin kötüsü olmazmış
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max975 10 yıl
şık bir tasarımı var.şifrelemede iyi olmuş.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
xbox sandım ilk bakışta :D
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a.saygili 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

xbox sandım ilk bakışta :D


Aynen.
Tasarım gayet ince ve şık bakalım fiyatlar ne olacak.
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