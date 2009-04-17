Buffalo, donanımsal şifreleme yapabilen harici disk ailesini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, HDS-CU2 serisi yeni harici disklerini duyurdu. 640GB'tan 1TB'a kadar farklı kapasite seçeneklerine sahip olan seri dahilindeki diskler 45 x 175 x 156 mm boyanlarında ve 1.1Kg ağırlığındalar. Sistemler ile USB 1.1/2.0 arabirimleri üzerinden bağlanı kurabilen yeni diskler,Turbo USB teknolojisi ile veri transfer hızını arttırabiliyorlar. Otomatik AES 128-bit donanımsal şifrelem özelliği yüksek veri güvenliği sağlayacağı belirtilen HDS-CU2 serisi harici disklerin fiyatları ise açıklanmadı.