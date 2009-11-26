Buffalo USB 3.0 destekli harici Blu-ray sürücüsünü duyurdu

Tam Boyutta Gör

Japonya merkezli depolama çözümleri üreticisi Buffalo, USB 3.0 destekli harici disklerinden sonra yeni Blu-ray sürücüsünü de duyurdu. 164 x 50 x 281 mm boyutlarında ve 1.8 Kg ağırlığında olan 164 x 50 x 281 mm boyutlarında ve 1.8 Kg ağırlığında olan BR-X12164 kod adlı harici Blu-ray sürücüsü, SuperSpeed USB desteği ile geliyor ve bu sayede benzer pek çok rakibinden ayrılmayı başarıyor.

BD-R SL/DL medyalara 12x, BD-RE SL/DL medyalara 2x, DVD-R/+R'lere 16x, DVD-R/+R DL ve DVD+RW 8x, DVD-RW'lere 6x, DVD-RAM'lere 5x, CD-R medyalara 40x ve CD-RW'lere 24x hızında kayıt yapabilen yeni sürücü, CyberLink PowerDirector 8 HE, PowerProducer 5, PowerDVD 9 BD edition, Power2Go 6, PowerBackup 2 ve InstantBurn 5 yazılımlarıyla birlikte sunuluyor.

Japonya satışına Aralık ayında başlanacağı belirtilen yeni sürücünün fiyatı ise 450$ seviyesinde olacak.