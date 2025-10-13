Bu listemizde, özellikle türün meraklılarının kaçırmaması gereken en iyi zombi dizilerini derledik. Zombi dizisi denince akla gelen ilk örnekler The Walking Dead gibi işin korku ve hayatta kalma tarafına odaklanan yapımlar olsa da, bu listemizde bu temayı daha farklı şekillerde işleyen yapımlara da yer verdik.

Bugüne Kadar Çekilmiş En İyi Zombi Dizileri

Korkudan komediye farklı türlerde zombi temasını işleyen yapımları listemizde bulabilirsiniz. İşte bugüne kadar çekilmiş en iyi zombi dizileri:

1️⃣ The Walking Dead

Tam Boyutta Gör Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan The Walking Dead, son sezonlarında çıtayı biraz düşürmüş olsa da zombi dizisi denince akla gelen ilk yapım oluyor.

Sezon sayısı : 11

: 11 Yayın tarihi : 2010-2022

: 2010-2022 IMDb puanı : 8.1

: 8.1 İzlenebileceği Platformlar: Disney+ ve TV+

Robert Kirkman'ın aynı adlı çizgi-roman serisinden uyarlanan dizi, zombi salgını ile yıkıma uğrayan kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor. Eski bir polis memuru olan Rick Grimes, zombiler kadar insanların da ölüm saçtığı bu dünyada ailesi ve dostlarıyla birlikte hayatta kalmaya çalışıyor.

2️⃣ Kingdom

Tam Boyutta Gör Netflix'in Güney Kore yapımı zombi dizisi Kingdom, Kore'nin dönem dizileriyle zombi hikâyelerini aynı potada eritiyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2019-2020

: 2019-2020 IMDb puanı : 8.3

: 8.3 İzlenebileceği Platform: Netflix

Son yıllarda Hollywood dışından çıkmış en dikkat çekici korku dizilerinden olan Kingdom, hanedanlığı zombi istilasından kurtarmaya çalışan bir prensin kötülüğe karşı açtığı savaş konu alıyor. Kingdom, iyi işlenmezse çok gülünç yerlere de gidebilecek bu riskli karışımı ustaca dengeliyor ve zor bir işin altından başarıyla kalkıyor.

3️⃣ The Last of Us

Tam Boyutta Gör The Last of Us bu yıl yayınlanan 2. sezonuyla hayranlarını biraz kızdırmış olsa da özellikle 2023 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla bu listede kendisine yer buluyor.

Sezon sayısı : 2+

: 2+ Yayın tarihi : 2023-

: 2023- IMDb puanı : 8.5

: 8.5 İzlenebileceği platform: HBO Max

The Last of Us, ölümcül bir salgın sonrası insanların mutasyon geçirerek yamyamlaşmış canavarlara dönüştüğü distopik bir gelecekte geçiyor. Dizi, Ellie adında genç bir kızı hem insanlardan hem de bu canavarlardan koruyarak milislerin karargahına götürmesi istenen Joel karakterine odaklanıyor. Ellie ve Joel’un yolculuğu, ikili arasında bir baba-kız ilişkisi ortaya çıkmasını sağlıyor.

4️⃣ Les Revenants

Tam Boyutta Gör Fransız yapımı Les Revenants, zombi temasını alışılmış korku unsurlarından uzaklaştırarak bir drama dönüştürüyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2012 - 2015

: 2012 - 2015 IMDb puanı : 8

: 8 İzlenebileceği platform: -

Küçük bir dağ kasabasında ölmüş insanlar, hiçbir açıklama olmaksızın bir gün sapasağlam geri dönmeye başlar. Ancak bu dönüş, sadece sevinç değil, geçmişle yüzleşmeyi de beraberinde getirir. Aileler, yıllar önce kaybettikleri sevdiklerinin geri dönmesiyle hem mutluluk hem de huzursuzluk yaşar. Dizi, doğaüstü olayları gerilimden çok duygusal bir perspektiften ele alıyor. Les Revenants, zarif görselliği ve yavaş temposuyla, zombi türüne bambaşka bir duyarlılık kazandıran özel bir yapım olarak öne çıkıyor.

* Les Revenants'ın daha sonra The Returned adını taşıyan İngilizce bir yeniden çevrimi de çekildi ve orijinal dizi kadar olmasa da o da genel olarak olumlu yorumlar aldı.

5️⃣ Happiness (Haepiniseu)

Tam Boyutta Gör Les revenants gibi, Güney Kore yapımı Happiness da zombi temasını klasik kıyamet senaryolarından çıkarıp daha gerçekçi bir düzlemde ele alıyor.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2021

: 2021 IMDb puanı : 7.7

: 7.7 İzlenebileceği platform: Netflix ve Amazon Prime Video

Yakın gelecekte geçen hikâyede, yeni bir bulaşıcı hastalık insanların kontrolünü kaybedip şiddet eğilimine kapılmasına yol açıyor. Bir apartman sitesi bu salgın nedeniyle karantinaya alınırken, içeride kalan sakinler hayatta kalmak için hem dışarıdaki tehditle hem de kendi içlerindeki korkularla mücadele ediyor. Askeri geçmişe sahip Yoon Sae-bom ve dedektif Jung Yi-hyun’un merkezde olduğu hikâye, aksiyondan çok karakterlerin etik sınavlarına odaklanıyor. Happiness, zombi türünü büyük çaplı yıkımdan ziyade toplumsal paranoya, güven ve insan doğası üzerinden ele alarak daha minimal bir gerilim yaratıyor.

6️⃣ In the Flesh

Tam Boyutta Gör Zombi temasını tersyüz ederek türün dramatik yönünü öne çıkaran bir diğer dizi de BBC yapımı İngiliz dizisi In the Flesh.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2013 - 2014

: 2013 - 2014 IMDb puanı : 7.9

: 7.9 İzlenebileceği platform: -

Bir zombi salgınının ardından geçen dizide, hükümet ölüleri rehabilite ederek topluma kazandırmaya çalışır. Bu süreçte ana karakter Kieren Walker, tedavi edilmiş bir “kısmen ölü sendromu” hastası olarak doğduğu kasabaya geri döner. Ancak kasaba halkı hâlâ korku ve öfke içindedir. Dizi, zombilikten kurtulmuş bir gencin kimlik arayışını, suçluluk duygusunu ve toplumun dışlayıcı yapısını metaforik bir dille işliyor. Klasik korku unsurlarını geri plana atıp psikolojik ve sosyal bir dram kuran In the Flesh, türün en özgün örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

7️⃣ All of Us Are Dead

Tam Boyutta Gör Netflix’in Güney Kore yapımı zombi dizisi All of Us Are Dead, lise ortamını bir salgın felaketinin merkezine taşıyor.

Sezon sayısı : 1+

: 1+ Yayın tarihi : 2022 -

: 2022 - IMDb puanı : 7.6

: 7.6 İzlenebileceği platform: Netflix

Bir lisede yapılan bilimsel bir deneyin kontrolden çıkmasıyla öğrenciler, hızla yayılan zombi virüsüyle baş başa kalıyor. Okul kısa sürede karantinaya alınırken, öğrenciler dış dünyadan yardım gelmeyeceğini anlıyor. Hayatta kalmak için kendi kurallarını koymak zorunda kalan öğrenciler, hem zombilerle hem de birbirlerine karşı savaş vermeye başlıyor. Gençlik dramasıyla hayatta kalma gerilimini birleştiren All of Us Are Dead, tür açısından yeni bir şey söylemese de temposu ve karakter odaklı anlatımıyla öne çıkan modern bir Güney Kore yorumu sunuyor.

8️⃣ The Walkind Dead: Daryl Dixon

Tam Boyutta Gör The Walking Dead'in devam dizileri arasından sıyrılmayı başaran The Walking Dead: Daryl Dixon, ana serinin atmosferini farklı bir coğrafyaya taşıyor.

Sezon sayısı : 3+

: 3+ Yayın tarihi : 2023 -

: 2023 - IMDb puanı : 7.5

: 7.5 İzlenebileceği platform: TV+

Dizi, Daryl Dixon’un Amerika’daki arkadaşlarından uzakta, Fransa kıyılarına sürüklenmesiyle başlıyor. Nerede olduğunu, oraya nasıl geldiğini bilmeyen Daryl, hem kendisini hem de yeni tanıştığı insanları kurtarmak için hayatta kalma mücadelesine girişiyor. Zombi tehdidi burada da sürerken, Avrupa’nın yıkıntıya dönmüş manzaraları hikâyeye farklı bir estetik katıyor. Ana seriye kıyasla daha sınırlı bir kadro ve daha kişisel bir anlatım tercih eden The Walkind Dead: Daryl Dixon, karakterin iç dünyasına ve yalnızlığına odaklanarak The Walking Dead evrenine daha dingin ama karanlık bir ton ekliyor.

9️⃣ Dead Set

Tam Boyutta Gör İngiliz yapımı Dead Set, zombi temasını medya dünyasının yüzeysel yapısıyla birleştiren kara mizah yüklü bir mini dizi.

Sezon sayısı : Mini dizi

: Mini dizi Yayın tarihi : 2008

: 2008 IMDb puanı : 7.6

: 7.6 İzlenebileceği platform: -

Hikâye, BBG tarzı bir reality show’un çekimleri sırasında geçiyor. Dış dünyada zombi salgını patlak verirken, programın yarışmacıları stüdyoda olup bitenden habersizdir. Ancak dışarıdaki kaos kısa sürede setin kapılarına dayanır. Yarışma ekibi, yapay bir televizyon evinde gerçek bir ölüm kalım savaşına girer. Dead Set, hem vahşi bir hayatta kalma hikâyesi hem de medya tüketiminin duyarsız doğasına yönelik sert bir eleştiri sunuyor.

🔟 Z Nation

Tam Boyutta Gör Zombi temasına farklı bir açıdan yaklaşan Z Nation, klasik kıyamet hikâyelerine mizah ve absürtlük katan bir dizi.

Sezon sayısı : 5

: 5 Yayın tarihi : 2014-2018

: 2014-2018 IMDb puanı : 6.7

: 6.7 İzlenebileceği platform: -

Dizi, zombi virüsünün insanlığı neredeyse yok ettiği bir dünyada başlıyor. Hayatta kalan bir grup, virüse karşı bağışıklık taşıyan tek kişiyi (Murphy’yi) ülkenin bir ucundan diğerine götürmekle görevlendiriliyor. Bu yolculuk sırasında hem zombilerle hem de birbirleriyle mücadele eden ekibin maceralarına odaklanan dizi, trajik anları kara mizahla harmanlayan bir anlatım sunuyor. Sınırlı bütçesi ve zaman zaman parodiye yaklaşan tarzıyla Z Nation, herkese hitap edecek bir dizi değil. Ancak beş sezon sürmesinden de anlaşılacağı üzere zaman içerisinde kendi hayran kitlesine yaratabilmiş bir yapım.

