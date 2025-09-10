Bugüne kadar en çok satan 20 PlayStation oyunu açıklandı

Bugüne Kadar En Çok Satan PlayStation Oyunu GTA V Oldu
1995 ile 2025 arasındaki satışları kapsayan listenin ilk sırasında tahmin edebileceğiniz gibi GTA V bulunuyor. Zaten listenin genelinde de Rockstar Games oyunlarının hakimiyeti hissediliyor. Diğer yandan Call of Duty serisinden çok sayıda oyun da ilk 20'de kendisine yer buluyor. İşte sattıkları kopya sayılarına göre bugüne kadar en çok satan 20 PlayStation oyunu:
-
GTA V
-
Minecraft
-
Red Dead Redemption 2
-
GTA: San Andreas
-
Call of Duty: Modern Warfare (2019)
-
Marvel's Spider-Man
-
Call of Duty: Black Ops 3
-
Call of Duty: Black Ops: Cold War
-
GTA: Vice City
-
Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)
-
Call of Duty: Black Ops 6
-
Marvel's Spider-Man: Miles Morales
-
The Last of Us
-
God of War (2018)
-
The Elder Scrolls 5: Skyrim
-
Call of Duty: Black Ops 1
-
Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
-
Call of Duty: Black Ops 2
-
Call of Duty: WW2
-
Call of Duty: Black Ops 4
