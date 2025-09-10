Giriş
    Bugüne kadar en çok satan 20 PlayStation oyunu açıklandı

    Bu yıl 30. yaşını kutlayan PlayStation'ın bu 30 yıllık süreçte en çok satan 20 oyunu açıklandı. Listede Grand Theft Auto ve Call of Duty serilerinin hakimiyeti söz konusu.

    Bugüne kadar en çok satan 20 PlayStation oyunu açıklandı Tam Boyutta Gör
    30 yıl önce oyun dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayan PlayStation, bu yıl 30. yaşını kutluyor. Bu 30 yılda unutulmaz pek çok oyun hayatımıza girerken, özellikle bazıları oldukça geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Pazar araştırma şirketi Circana, PlayStation'ın 30. yıldönümü vesilesiyle, bugüne kadar en çok satan 20 PlayStation oyununu açıkladı. Liste ABD'deki satış verileri göz önüne alınarak hazırlanmış olsa da global satışlarda da hemen hemen benzer sonuçların ortaya çıkacağını varsayabiliriz.

    Bugüne Kadar En Çok Satan PlayStation Oyunu GTA V Oldu

    1995 ile 2025 arasındaki satışları kapsayan listenin ilk sırasında tahmin edebileceğiniz gibi GTA V bulunuyor. Zaten listenin genelinde de Rockstar Games oyunlarının hakimiyeti hissediliyor. Diğer yandan Call of Duty serisinden çok sayıda oyun da ilk 20'de kendisine yer buluyor. İşte sattıkları kopya sayılarına göre bugüne kadar en çok satan 20 PlayStation oyunu:

    1. GTA V

    2. Minecraft

    3. Red Dead Redemption 2

    4. GTA: San Andreas

    5. Call of Duty: Modern Warfare (2019)

    6. Marvel's Spider-Man

    7. Call of Duty: Black Ops 3

    8. Call of Duty: Black Ops: Cold War

    9. GTA: Vice City

    10. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)

    11. Call of Duty: Black Ops 6

    12. Marvel's Spider-Man: Miles Morales

    13. The Last of Us

    14. God of War (2018)

    15. The Elder Scrolls 5: Skyrim

    16. Call of Duty: Black Ops 1

    17. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

    18. Call of Duty: Black Ops 2

    19. Call of Duty: WW2

    20. Call of Duty: Black Ops 4

