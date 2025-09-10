Bugüne kadar en çok satan 20 PlayStation oyunu açıklandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 30 yıl önce oyun dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayan PlayStation, bu yıl 30. yaşını kutluyor. Bu 30 yılda unutulmaz pek çok oyun hayatımıza girerken, özellikle bazıları oldukça geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Pazar araştırma şirketi Circana, PlayStation'ın 30. yıldönümü vesilesiyle, bugüne kadar en çok satan 20 PlayStation oyununu açıkladı. Liste ABD'deki satış verileri göz önüne alınarak hazırlanmış olsa da global satışlarda da hemen hemen benzer sonuçların ortaya çıkacağını varsayabiliriz.

Bugüne Kadar En Çok Satan PlayStation Oyunu GTA V Oldu

1995 ile 2025 arasındaki satışları kapsayan listenin ilk sırasında tahmin edebileceğiniz gibi GTA V bulunuyor. Zaten listenin genelinde de Rockstar Games oyunlarının hakimiyeti hissediliyor. Diğer yandan Call of Duty serisinden çok sayıda oyun da ilk 20'de kendisine yer buluyor. İşte sattıkları kopya sayılarına göre bugüne kadar en çok satan 20 PlayStation oyunu:

GTA V Minecraft Red Dead Redemption 2 GTA: San Andreas Call of Duty: Modern Warfare (2019) Marvel's Spider-Man Call of Duty: Black Ops 3 Call of Duty: Black Ops: Cold War GTA: Vice City Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Call of Duty: Black Ops 6 Marvel's Spider-Man: Miles Morales The Last of Us God of War (2018) The Elder Scrolls 5: Skyrim Call of Duty: Black Ops 1 Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Call of Duty: Black Ops 2 Call of Duty: WW2 Call of Duty: Black Ops 4

