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    Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 1977

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 7 Mayıs vaka tablosunu paylaştı.Bakan Koca, "Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi." dedi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 1977
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Mayıs tarihinde ilişkin Türkiye’nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 1977 yeni vaka duyuruldu. Düne göre günlük vaka sayısında azalış gerçekleşti.

    Bugün 1977 yeni vaka, 57 yeni vefat var. Son 24 saatte 30395 kişiye test yapıldı, 4782 kişi iyileşti.

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    Türkiye’de toplam vaka sayısı 133721, toplam vefat sayısı 3641, toplam iyileşen sayısı ise 82984'e çıktı. Yoğun bakımda 1260 hasta, entube durumunda 665 hasta bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Sağlık Bakanlığı açıkladı: Apartmandakilere virüs bulaşma ihtimali daha yüksek"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ilk dönemi geride bıraktığımızı bundan sonraki durumun  kontrollü sosyal hayat olarak adlandırılması gerektiğini söylemişti. 2 Mayıs – 5 Mayıs tarihlerindeki yeni vaka sayıları 2 binin altındaydı ancak dün 2253 yeni vaka duyuruldu. Bugünkü vaka sayısının 2 bine dayandığı görülüyor.

    Günlük koronavirüs tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve günlük değişimi görebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Grahambelcik 1 hf. en beğenilen monacomen
    Sen ne diyon ya aktroll.
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    monacomen 1 hf.
    Çok şükür ölüm sayısı düşüyor. İyileşenler de şükür ki oldukça fazla sayıda.
    Yine de Türklerden nefret edenler hemen en büyük rakamı baz alıp yazılar yazacak sözlüklerde başlıklar açacaklardır. Ölüm sayısı düşse hatta bitse bile onlar için toplam vaka sayısı önemlidir,. Böylece ne kadar Türk ölecek hesabını yapıp bundan ayrıca bir mutluluk duyacaktır sanırsın kendisi bu ülkeyi ve insanları düşünen bir muhalif ama kuzu kılığında düşman bir kurttur kendisi. Bakın aklı başında hiç bir Türk düşen ölüm sayısını görmemezlikten gelip toplam vaka sayısını yazmaz ve her kelimesinde" size az bile, daha çok vardır, ölümleri gizliyorlar, beter olacaksınız," demez. Demez çünkü bilir ki bu cümlenin içine kendi anne babası ailesi eşi dostu çocuğu akrabası da girecek ve beklenti ile yazdığı ölüm güzellemesi kendisi için de sırada bekleyecektir. Çok ölüm isteyenin çok ölümü olur. Çin'lilerin dediği gibi "neyi dilediğine dikkat et, bir gün gerçek olur."
    Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bu beladan uzak bir dünya diliyorum. Kendim ailem, ülkem ve tüm dünya insanları ülkeleri için.
    Çok şükür ölüm sayısı düşüyor. İyileşenler de şükür ki oldukça fazla sayıda. Yine de Türklerden nefret edenler hemen en büyük rakamı baz alıp yazılar yazacak...
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    3 Yanıt Yanıtla +8
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    Grahambelcik 1 hf. monacomen
    Sen ne diyon ya aktroll.
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 hf. monacomen
    İnşallah o düştü dediğin SAYILARIN arasında annen, baban, kardeşin, eşin, diğer eşin, öbür eşin, son eşin ve çocuğun olmaZ.
    O 1 RAKAM bile ne ocaklar söndürüyor.
    Bu virüs salgınında çok büyük hatalar yaptınız.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    monacomen 4 gün volga tuygun
    Bak voyga, sen 49 yaşındasın ve fanatik biri siyasetçi olarak insanların zekasına kendi kafana göre kaftan biçiyorsun. IQ hesabı yapma kabiliyetin yok ise de bunu bu saatten sonra sağa sola sorarak öğrenemezsin. Geçti o yıllar. Önüne bak ilerle. Tabii önünü görebiliyorsan. Malum gözler gidik olmalı.

    İnsanların ne dediğine değil kendi siyasi söylemlerine göre ne söyleyip söylemediğine bakan birine ben zeki, akıllı değil kurnaz veya çakal veya troll derim. IQ'su yüksekmiş düşükmüş o noktadan sonra bir önemi yok, bir fiyatı olan borazancıdır benim için.
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    atarlı.ergen 1 hf.
    Bu ülkede neden virüsten ölenlerin sayısı az neden şehit haberleri gelmiyor neden şehitlerin sayısı az diye ağlayan hain nankör bir muhalefet güruhu var.
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    monacomen 1 hf.
    Sen infom@n trollükte prim yapmışsın. Senden ala ülke düşmanı yoktur herhalde. Türk donanmasının yeni ürettiği gemi hakkında olumlu yazı yazanların hepsini aşağılayıp ağzına geleni söyleyen sen misin Türk aşığı? Senden ala düşman mı olur. Ama kendi ülkesini savunan herkese Sümeyye'nin kalemi diye çamur atmak kendi mesleğini açığa çıkardığı için değil mi bu kudurman.

    Merak eden gider bakar bu tipin kim olduğuna.
    forum.donanimhaber.com/...

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    Daha yakalandığı herpes virüsünün zührevi hastalık olduğunu bile bilmeyen saftrik gelmiş trol maaşıyla bana laf sokacak. Git bir bevliyeye gözük de bir şeye benzetsinler seni.

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    tobepeople 1 hf.
    Açıkçası benim teorim şudur, Bütün ülkeler ekonomik sorunları öngörüp bir karar aldılar ; ''Yapılacak her şeyi yaptık , bu saatten sonra gerisini doğal seleksiyona bırakıyoruz'' dediler. Yoksa bütün ülkeler iflas bayraklarını açacaktı ve Amerika'nın eline düşecekti! Şunu aklınızda tutun: Bundan sonra hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak! Ülkeler robotla üretime daha fazla önem verecek; Boston Dynamics ve bunun gibi şirketler gelecek için çok gerekli!
    Üretimi durdurmamak için ülkemizin %60'lık kesimi neredeyse yasak görmedi, ölenlerin hepsi açıklanmadı; doğal ölüm veya trafik kazası ya da tatbikat kazası denecek(Askerler neden terhis olamıyor? Koğuşlarda yüzlerce kişi kalıyor ,hepsi süper bulaştırıcı)!

    Bir gün bu konuya dönüp haklıymışsın, diyeceksiniz!
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    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. tobepeople
    Yıllara göre istatistiklerde bahsettiğin doğal ölümler, kazalar arttı ise zaten kabak gibi anlaşılır, kılıfına uyduramayacağın yalanı niye söyleyesin ki.
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    monacomen 1 hf.
    Çok şükür ölüm sayısı düşüyor. İyileşenler de şükür ki oldukça fazla sayıda.
    Yine de Türklerden nefret edenler hemen en büyük rakamı baz alıp yazılar yazacak sözlüklerde başlıklar açacaklardır. Ölüm sayısı düşse hatta bitse bile onlar için toplam vaka sayısı önemlidir,. Böylece ne kadar Türk ölecek hesabını yapıp bundan ayrıca bir mutluluk duyacaktır sanırsın kendisi bu ülkeyi ve insanları düşünen bir muhalif ama kuzu kılığında düşman bir kurttur kendisi. Bakın aklı başında hiç bir Türk düşen ölüm sayısını görmemezlikten gelip toplam vaka sayısını yazmaz ve her kelimesinde" size az bile, daha çok vardır, ölümleri gizliyorlar, beter olacaksınız," demez. Demez çünkü bilir ki bu cümlenin içine kendi anne babası ailesi eşi dostu çocuğu akrabası da girecek ve beklenti ile yazdığı ölüm güzellemesi kendisi için de sırada bekleyecektir. Çok ölüm isteyenin çok ölümü olur. Çin'lilerin dediği gibi "neyi dilediğine dikkat et, bir gün gerçek olur."
    Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bu beladan uzak bir dünya diliyorum. Kendim ailem, ülkem ve tüm dünya insanları ülkeleri için.
    3 Yanıt Yanıtla +8
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    Grahambelcik 1 hf. monacomen
    Sen ne diyon ya aktroll.
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    infom@n (Uğur Doğan) 1 hf. monacomen
    İnşallah o düştü dediğin SAYILARIN arasında annen, baban, kardeşin, eşin, diğer eşin, öbür eşin, son eşin ve çocuğun olmaZ.
    O 1 RAKAM bile ne ocaklar söndürüyor.
    Bu virüs salgınında çok büyük hatalar yaptınız.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    Millet kanıksadı artık bu sayıları ya da iş güç derdine para derdine mi bilmiyorum ama çok kalabalıklaştı ortalık. Maske takımı da yine epey azaldı. Maskeler kolye gibi boyunda çoğunlukla. Umarım bu rahatlıkla artış yaşanmaz. Yani Haziran da normalleşme başlayamazsa eğer ekonominin kaldırması iyice zorlaşacak. Milletin psikoloji iyice bozuldu.
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