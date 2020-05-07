Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 1977

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Mayıs tarihinde ilişkin Türkiye’nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 1977 yeni vaka duyuruldu. Düne göre günlük vaka sayısında azalış gerçekleşti.
Bugün 1977 yeni vaka, 57 yeni vefat var. Son 24 saatte 30395 kişiye test yapıldı, 4782 kişi iyileşti.İlginizi Çekebilir Bugünkü vaka sayısı: 1635 (14 Mayıs)
Türkiye’de toplam vaka sayısı 133721, toplam vefat sayısı 3641, toplam iyileşen sayısı ise 82984'e çıktı. Yoğun bakımda 1260 hasta, entube durumunda 665 hasta bulunuyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ilk dönemi geride bıraktığımızı bundan sonraki durumun kontrollü sosyal hayat olarak adlandırılması gerektiğini söylemişti. 2 Mayıs – 5 Mayıs tarihlerindeki yeni vaka sayıları 2 binin altındaydı ancak dün 2253 yeni vaka duyuruldu. Bugünkü vaka sayısının 2 bine dayandığı görülüyor.
Günlük koronavirüs tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve günlük değişimi görebilirsiniz.
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Yine de Türklerden nefret edenler hemen en büyük rakamı baz alıp yazılar yazacak sözlüklerde başlıklar açacaklardır. Ölüm sayısı düşse hatta bitse bile onlar için toplam vaka sayısı önemlidir,. Böylece ne kadar Türk ölecek hesabını yapıp bundan ayrıca bir mutluluk duyacaktır sanırsın kendisi bu ülkeyi ve insanları düşünen bir muhalif ama kuzu kılığında düşman bir kurttur kendisi. Bakın aklı başında hiç bir Türk düşen ölüm sayısını görmemezlikten gelip toplam vaka sayısını yazmaz ve her kelimesinde" size az bile, daha çok vardır, ölümleri gizliyorlar, beter olacaksınız," demez. Demez çünkü bilir ki bu cümlenin içine kendi anne babası ailesi eşi dostu çocuğu akrabası da girecek ve beklenti ile yazdığı ölüm güzellemesi kendisi için de sırada bekleyecektir. Çok ölüm isteyenin çok ölümü olur. Çin'lilerin dediği gibi "neyi dilediğine dikkat et, bir gün gerçek olur."
Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bu beladan uzak bir dünya diliyorum. Kendim ailem, ülkem ve tüm dünya insanları ülkeleri için.
O 1 RAKAM bile ne ocaklar söndürüyor.
Bu virüs salgınında çok büyük hatalar yaptınız.
İnsanların ne dediğine değil kendi siyasi söylemlerine göre ne söyleyip söylemediğine bakan birine ben zeki, akıllı değil kurnaz veya çakal veya troll derim. IQ'su yüksekmiş düşükmüş o noktadan sonra bir önemi yok, bir fiyatı olan borazancıdır benim için.