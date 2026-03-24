    Xiaomi buharlı pişirme yapan airfryer modelini duyurdu

    Mijia Smart Air Fryer Pro Steam & Bake Edition 6.5L modeli buhar jeneratörü ile özellikle geleneksel airfryer modellerinin yemeği sıcak tutarken kurutmasının önüne geçiyor. 

    Her geçen yıl daha da gelişen airfryer konseptine bir yenilik de Xiaomi’den geldi. Yeni airfryer modeli buhar jeneratörü ve su tankı sayesinde geleneksel buharlı pişiricilerin de yerini almaya başlayacak gibi görünüyor.

    Mijia Smart Air Fryer Pro Steam & Bake Edition 6.5L özellikleri ve fiyatı

    Oldukça uzun bir adı olan yeni Mijia Smart Air Fryer Pro modeli geleneksel airfryer modellerine göre dikkat çekici özelliklerle geliyor. 1.5 litrelik bir su tankı olan cihaz buharlı pişirme yapabiliyor. Pofuduk ekmek tabir edilen yiyeceklerin pişirilmesi ya da uzun süreler yemeklerin buharla sıcak tutulması mümkün.

    6.5 litrelik hacmi olan airfryer tek seferde tüm tavuğu pişirebiliyor. Çift katmanlı rafı sayesinde altlı üstlü farklı yemekler pişirmeniz de mümkün. Flora dayanıklı yapısı güvenli pişirme sunarken camlı yapısı da yemekleri sürekli takip etmenizi sağlıyor.

    900W buhar jeneratörü geleneksel buharlı pişiricilere göre yüzde 30 daha hızlı. 360 derecelik sıcak hava sistemi buharı eşit olarak dağıtıyor. Üzerinde yer alan tariflerin haricinde Mi Home uygulaması ile 100 farklı tarif daha indirebiliyorsunuz. Mijia Smart Air Fryer Pro Steam & Bake Edition 6.5L modeli 80$ fiyat etiketi ile YouPin kitle fonlama platformunda bağış topluyor.

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    R-10 1 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

